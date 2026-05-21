Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы ударе по операторам БПЛА
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны вопрос о том, действительно ли вооруженные силы Украины якобы уничтожили российский пункт подготовки операторов дронов.
Ранее появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины якобы могли уничтожить объект и 65 курсантов в Донецкой области.
«Нет, не могу прокомментировать. Такие вопросы нужно адресовывать в наше оборонное ведомство», – ответил представитель Кремля на соответствующий запрос прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о подготовке ВСУ к атаке на Брянскую область.
Осенью представитель Кремля предложил обращаться к военному ведомству за комментариями по украинскому удару по Крыму.
В апреле текущего года руководство Минобрнауки отвергло информацию о принудительном отчислении студентов ради службы в беспилотных войсках.