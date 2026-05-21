Адвокат объяснил общение Ермака с гадалкой романтическими намерениями

Tекст: Денис Тельманов

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к киевскому астрологу Веронике Аникиевич за женской поддержкой и советом, заявил его адвокат Игорь Фомин, передает РИА «Новости».

Защитник подчеркнул, что Ермак не женат и искал человека, с которым мог бы поделиться переживаниями.

«Это его личное общение. Любой мужчина, даже я, достаточно сильный человек, все равно хочется иногда с кем-то пообщаться, с женщиной, например. Это бремя очень сложно тащить на себе, хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться, что в этом плохого?» – заявил Фомин.

В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Из материалов следствия следует, что во время работы он обсуждал назначения на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, записанной в его телефоне как «Вероника Феншуй Офис», и отправлял ей даты рождения кандидатов для нумерологической проверки.

Фомин отметил, что гадалка, по его мнению, не имеет отношения к расследуемому коррупционному делу, а в опубликованных распечатках разговоров в основном звучит ее голос, тогда как сам Ермак чаще молчит.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил заключить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен, что эквивалентно 3,1 млн долларов. В понедельник бывший чиновник вышел из СИЗО после внесения указанного залога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения Андрея Ермака с гадалкой Вероникой Фэншуй по вопросам кадровых назначений.

Высший антикоррупционный суд Украины предписал Ермаку воздержаться от общения с астрологом Вероникой Аникиевич в рамках резонансного коррупционного дела.

Позднее за Ермака внесли полный залог в размере 140 млн гривен для его освобождения из СИЗО.