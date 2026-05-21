    США создали повод для агрессии против Кубы
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 14:15 • Новости дня

    Адвокат объяснил общение Ермака с гадалкой романтическими намерениями

    Tекст: Денис Тельманов

    Объясняя контакты Андрея Ермака с киевским астрологом, его защитник назвал эти беседы поиском женской поддержки и не связал их с делом о коррупции.

    Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обращался к киевскому астрологу Веронике Аникиевич за женской поддержкой и советом, заявил его адвокат Игорь Фомин, передает РИА «Новости».

    Защитник подчеркнул, что Ермак не женат и искал человека, с которым мог бы поделиться переживаниями.

    «Это его личное общение. Любой мужчина, даже я, достаточно сильный человек, все равно хочется иногда с кем-то пообщаться, с женщиной, например. Это бремя очень сложно тащить на себе, хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться, что в этом плохого?» – заявил Фомин.

    В мае 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

    Из материалов следствия следует, что во время работы он обсуждал назначения на государственные должности с киевским астрологом Вероникой Аникиевич, записанной в его телефоне как «Вероника Феншуй Офис», и отправлял ей даты рождения кандидатов для нумерологической проверки.

    Фомин отметил, что гадалка, по его мнению, не имеет отношения к расследуемому коррупционному делу, а в опубликованных распечатках разговоров в основном звучит ее голос, тогда как сам Ермак чаще молчит.

    Ранее Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил заключить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен, что эквивалентно 3,1 млн долларов. В понедельник бывший чиновник вышел из СИЗО после внесения указанного залога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения Андрея Ермака с гадалкой Вероникой Фэншуй по вопросам кадровых назначений.

    Высший антикоррупционный суд Украины предписал Ермаку воздержаться от общения с астрологом Вероникой Аникиевич в рамках резонансного коррупционного дела.

    Позднее за Ермака внесли полный залог в размере 140 млн гривен для его освобождения из СИЗО.

    21 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Иволжанским, Запсельем и Дегтярным.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Лесной Стенки, Дружелюбовки, Чернещины Харьковской области, Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Стенок, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины HMMWV, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили харьковскую Волоховку.

    До этого они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А ранее освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    21 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не позволит киевским властям переписать прошлое основанного Екатериной Великой города Одессы и обязательно восстановит его историческое наследие, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что российская сторона намерена защитить прошлое Одессы от искажений, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на недавний поступок руководителя местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка.

    «Со слов Гуцалюка, сувенир отлит из снесенного нацистами бронзового памятника Екатерине Великой, которая и основала город Одессу. Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?», – возмутилась представитель ведомства.

    Украинский чиновник ранее продемонстрировал медаль из расплавленного монумента с изображением бутылки с зажигательной смесью и датой трагедии в Доме профсоюзов.

    Захарова напомнила, что именно благодаря российской императрице город получил свое развитие и обрел уникальную судьбу. Она резюмировала, что Москва навсегда сохранит память о героических страницах прошлого и не даст киевским властям извратить историческую правду.

    «Но мы вернем им историю. Мы вернем славу Одессе», – подчеркнула официальный представитель МИД Рсосии.

    Захарова назвала выполнение задач спецоперации гарантией справедливости для погибших в одесском Доме профсоюзов.

    Ранее Захарова спрогнозировала ускорение краха киевского режима из-за отчаянной борьбы с подлинным прошлым Одессы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о неразрывной связи богатой истории Одессы с Россией.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 04:00 • Новости дня
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона при возможных в будущем контактах по украинскому урегулированию примет во внимание усиливающуюся агрессивность сторон, отметил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе» (Shanghai Media Group, SMG).

    «Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа», – сказал министр в интервью SMG.

    Лавров напомнил, что после принятия президентом России Владимиром Путиным предложения американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже, никакого прогресса не произошло.

    «Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске. Никакого прогресса даже в поведении Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать», – пообещал глава МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в СВО и напомнил важный момент для решения украинского конфликта. Министр Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине. Зато Мерц заявил о готовности Европы к переговорам по Украине.

    20 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не применяет самые разрушительные средства в зоне спецоперации, потому что не хочет нанести чрезмерного ущерба территориям и жителям.

    О причинах отказа России от использования отдельных видов разрушительного вооружения в зоне спецоперации Сергей Лавров рассказал в беседе с Шанхайской медиагруппой SMG, передают «Вести».

    Министр пояснил, что Москва не задействует такие средства, чтобы не допустить чрезмерного ущерба территориям, на которых, по его словам, по сути проживают россияне. Глава МИД заявил, что Европа не извлекла уроков из истории и, как он выразился, взрастила новый нацистский режим в лице Киева.

    «Мы устали напоминать европейцам на таких конференциях, где присутствуют их делегации, сотрудникам ООН, включая генерального секретаря, сотрудникам ОБСЕ, о том, что Украина является единственной в мире страной, где законодательно запрещены язык и религия», – сказал Лавров.

    Министр подчеркнул, что Россия последовательно выполнит задачи, поставленные перед началом спецоперации. Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее неоднократно указывал: российская сторона отказывается от применения тех средств, которые могла бы использовать, потому что не желает наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут, по его выражению, в основном «наши люди», которых, как считает Москва, пытаются подавить нацисты.

    Ранее Лавров подтвердил намерение добиваться выполнения целей спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    20 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    @ Bjorn Trotzki/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские операторы беспилотников обнаружили и успешно поразили зенитную самоходную установку производства Германии в районе населенного пункта Хмельниц в Черниговской области.

    Российские военнослужащие успешно применили беспилотные летательные аппараты для ликвидации вражеской техники, передает военный эксперт Борис Рожин в мессенджере Max. Специалист также опубликовал видеозапись успешной атаки.

    «В Черниговской области в районе города Хмельниц наши дроноводы нашли и забили дронами немецкую ЗСУ «Гепард»», – написал обозреватель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года российские войска уничтожили казармы операторов украинских беспилотников в Черниговской области.

    Осенью прошлого года дроны «Герань-2» поразили пункт временной дислокации противника в этом же регионе. В сентябре прошлого года Вооруженные силы России ликвидировали зенитную установку «Гепард» в Сумах.

    20 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, используемому для военной логистики Украины.

    Беспилотные летательные аппараты поразили украинские тепловозы, задействованные в обеспечении военных перевозок. Один из локомотивов был выведен из строя на территории промышленного предприятия в городе Каменское Днепропетровской области, еще один – в Кривом Рог, передает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Мах.

    Отмечается, что железнодорожный транспорт играет ключевую роль в снабжении ВСУ, а удары по нему направлены на осложнение логистических цепочек украинской армии и снижение оперативных возможностей перевозок в военных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая российские военные поразили железнодорожные станции в нескольких регионах Украины.

    Позже Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника. В прошлом году расчеты FPV-дронов атаковали перевозившие военные грузы украинские тепловозы.

    21 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Основная задача Владимира Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны Белоруссии и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента на помощь, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск из Белоруссии.

    «Владимир Зеленский пытается создать ситуацию, когда НАТО придется вступить в конфликт открыто. Так, ранее он устраивал провокации с дронами: через Латвию, Литву, Эстонию осуществлялись удары украинских беспилотников по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, Киев поддерживает психоз вокруг Минска и проходящих российско-белорусских учений, продолжил собеседник. По словам аналитика, за утверждениями Зеленского о том, что ВС России якобы готовятся начать наступление на Черниговско-Киевском направлении с территории Белоруссии, скрываются «хотелки» главы киевского режима.

    Аналитик объясняет: «Основная задача Зеленского – показать некое проявление агрессии со стороны белорусской республики и добиться от Североатлантического альянса отправки контингента». «Дело в том, что финансовой помощью Киев в целом обеспечен. В среду Еврокомиссия и Украина подписали меморандум для выделения кредита на 90 млрд евро. На этом фоне главной проблемой остаются люди», – уточнил Кнутов.

    Спикер указал, что ВСУ не хватает около 200 тыс. человек. «Противник пытается закрыть фронт дронами, но это не получается. В результате нужно, чтобы кто-то «вписался» за них», – добавил он. По его мнению, именно с этим связаны попытки спровоцировать Минск. Эксперт напомнил, что ранее Зеленский высказывал угрозы в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа.

    «Более того, Украина держит серьезную группировку на границе. Я не исключаю, что оппоненты пойдут на провокацию: соберут войска и попытаются напасть на союзное нам государство. Такие действия потребуют от нас переброски сил для оказания помощи Белоруссии», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны Белоруссии. «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении. По каждому возможному варианту готовим ответы», – написал он в соцсетях.

    Несколькими днями ранее глава киевского режима уже заявлял, что Украина «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО». В Минске отвергли утверждения о планируемой операции с территории Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. «Белоруссия — наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», – сказал он.

    В Киеве неоднократно громогласно обвиняли Минск якобы в подготовке «второго фронта». Однако в последнее время такие заявления звучат все чаще – особенно на фоне тренировки воинских частей из РФ и РБ по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. В Минобороны подчеркивали: тренировка является плановой и по своей сути «не направлена против третьих стран».

    Несмотря на это подыграть Зеленскому в нагнетании истерии решил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что Россия столкнется с последствиями, если во время совместных с Белоруссией учений по ядерному потенциалу применит его против Украины. По его словам, представители блока следят как за динамикой боевых действий на Украине, так и за проходящими российско-белорусскими учениями.

    20 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Лавров сообщил об окончательной потере интереса США к Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США переключили внимание на Китай, оставив европейским странам разбираться с украинским кризисом на фоне отчаянных попыток Киева удержать поддержку Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG рассказал об изменении приоритетов Вашингтона, передают «Вести». По словам министра, администрация Дональда Трампа первой признала необходимость устранить первопричины текущего противостояния.

    «Как я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно», – сказал Лавров.

    Дипломат также добавил, что европейские лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский буквально повисли на руках американских политиков. Они безуспешно пытаются уговорить заокеанских партнеров изменить новую политическую линию.

    В январе глава МИД России Сергей Лавров отмечал готовность Вашингтона к устранению первопричин кризиса.

    До этого Лавров заявил об усталости США от украинского кризиса и желании оставить решение украинской проблемы европейцам.

    20 мая 2026, 16:03 • Новости дня
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Берлина постановил раскрыть смс-переписку бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, с помощью которых в 2023 году она добивалась поддержки резолюции ООН по Украине.

    Суд Берлина потребовал публикации смс-переписки бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок, где она добивалась от своих коллег из других стран нужной для себя резолюции ООН по Украине. Решение суда, обязавшего Министерство иностранных дел Германии опубликовать смс-сообщения Бербок по украинской резолюции ООН, было обнародовано неправительственной организацией FragDenStaat, пишет «Российская газета».

    В 2023 году МИД Германии отклонил прямой запрос FragDenStaat о раскрытии этих сообщений, заявив, что СМС министра не являются официальной информацией и потому «не подлежат приобщению к делу». Суд, напротив, признал текстовые сообщения официальной информацией и указал, что точная формулировка таких посланий имеет значительную информационную ценность.

    Ведомство обязали опубликовать переписку в полном объеме, позволив лишь частично редактировать формулировки, связанные с украинским конфликтом, а также скрыть имена адресатов и данные, позволяющие установить их личности.

    «Это первый случай, когда суд обязал государственное учреждение опубликовать текстовые сообщения в соответствии с законом о свободе информации», – говорится в пресс-релизе FragDenStaat.

    Немецкие СМИ уточняют, что адресатами переписки Бербок были представители Сенегала, Эфиопии, Нигерии и Бразилии, которых министр убеждала поддержать резолюцию по Украине.

    Ранее Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и подтвердила поддержку Украины. До этого она высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, подчеркивая их значение для преодоления минных полей.

    Бербок также заявляла о готовности Германии оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта, чтобы не допустить «конца Украины».

    21 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    @ Peter Dejong/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти разрабатывают план действий в связи с возможным наступлением российских войск со стороны соседней Белоруссии, заявил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы», – передают «Вести».

    По словам Зеленского, российская сторона якобы намерена атаковать по северным регионам, по Черниговско-Киевскому направлению, поэтому министерства работают над укреплением обороны там.

    Он так же заявил, что Киев предпринимает «превентивные шаги в отношении как Беларуси» и отдельных частей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно  опровергал слухи о планах российского наступления с территории республики. Зеленский  ранее уже приказал усилить группировку войск на границе с Белоруссией. Кремль отреагировал на слова Зеленского об «угрозе из Белоруссии».

    20 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в среду в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв зафиксирован в среду на территории Кривого Рога, передает РИА «Новости». Ранее местные журналисты уже публиковали информацию об аналогичном происшествии.

    «В Кривом Роге слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

    Судя по информации официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены работают не повсеместно. Режим опасности действует лишь в отдельных районах Днепропетровской области.

    Ранее российские дроны уничтожили украинские тепловозы в Днепропетровской области.

    21 мая 2026, 08:00 • Новости дня
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотные летательные аппараты атаковали город Сызрань в Самарской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    «С прискорбием сообщаю: из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким», – написал Федорищев в Max.

    Кроме того, пострадало еще несколько человек.

    Он напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения.

    За ночь над Россией перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

    Над Ростовской областью за этот период нейтрализовали свыше 30 БПЛА.

    21 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности восстановить двустороннюю дружбу с Украиной и назвал «очень дружеской» свою встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в начале мая в Ереване, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» председатель правительства Грузии заявил, что «надеется на перезагрузку отношений с Украиной».

    «Это важно, так как наши страны и народы связывают традиции дружбы», – сказал он.

    «У нас особенная чувство солидарности с украинским народом, – отметил Ираклий Кобахидзе. – Важно перезагрузить отношения с руководством Украины».

    По его словам, инициатива встретиться в Ереване на саммите Европейского политического сообщества исходила от Владимира Зеленского.

    «Встреча о важности оздоровления отношений прошла в очень дружеском режиме в течение десяти минут, о других деталях говорить воздержусь, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Посмотрим, было много факторов, которые создали проблемы в двусторонних отношениях».

    Он перечислил отзыв посла Украины из Грузии в начале СВО, призывы Киева открыть «второй фронт» против России, а также напомнил, что сам санкционирован украинскими властями.

    «Смотрим на это спокойно, сейчас главное идти вперед, перезагрузить отношения. Мы готовы остаться в режиме односторонней дружбы, но надеемся перевести его в двусторонний», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее вице-премьер – глава МИД Грузии Мака Бочоришвили назвала роль Грузии как соединяющего звена между различными государствами ответом на усилия Украины по восстановлению отношений с Тбилиси, испорченных Киевом после начала СВО.

    «Единственный контекст, который объясняет активность украинской стороны, это роль Грузии в плане связи широкого соседства», – сказала она.

    По ее словам, «сегодня связи с Грузией и через Грузию нужны многим странам, и это же нужно Украине. Поэтому легко объяснимо, зачем им нужна нормализация отношений с Грузией».

    21 мая 2026, 05:57 • Новости дня
    Гадалка Ермака призналась, над чем не могла сдержать хохота
    @ Alexander Legky/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Киевский астролог Вероника Аникиевич, которая помогала экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в подборе кадров, призналась в невозможности победить коррупцию из-за гороскопа ведомства.

    Астролог Ермака предрекла сомнительное будущее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), потому что с таким гороскопом, как у ведомства, коррупцию в стране можно только возглавить, передает РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети гадалки.

    «Посмотрела ради интереса карту НАБУ, по дате создания 16 апреля 2015 год. <...> Я не могу с этого! [Смеюсь] в голос! Эта структура такой же антикоррупционер примерно, как я испанский летчик. С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть – нет», – написала Аникиевич летом 2025 года.

    По ее словам, гороскоп свидетельствует, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией. Она считает, что бюро выступает инструментом обслуживания интересов конкретных олигархов и управляется ими в их интересах.

    Эксперт по звездам просила подписчиков рассказать о достижениях ведомства за десять лет, так как сама слышала только о заказных политических расследованиях.

    В мае текущего года САП Украины предъявила Андрею Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

    В ходе следствия выяснилось, что Ермак обсуждал назначения людей на госпосты с астрологом Аникиевич, которая была записана в его телефоне как «Вероника Феншуй Офис». Даты рождения кандидатов на высокие посты присылались гадалке, чтобы выяснить перспективы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку обвинения в финансовых махинациях, а судья запретил общаться с личным астрологом.

    Ранее политик пытался навести порчу на своих конкурентов с помощью гадалки, а в декабре 2025 года при обыске НАБУ у Ермака обнаружили куклу вуду и оккультные предметы.

    21 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает нереалистичным скорое присоединение Киева к европейскому сообществу, и предложил дать Украине статус ассоциированного члена без права голоса.

    Немецкий лидер направил письмо руководству объединения, передает ТАСС.

    В послании отмечается невозможность быстрого завершения переговоров об интеграции. «Очевидно, что в краткосрочной перспективе завершить процесс присоединения невозможно», – говорится в обращении политика.

    Фридрих Мерц указал на наличие бесчисленных преград для полноценного членства, включая долгую процедуру одобрения национальными парламентами.

    Выходом из ситуации, по словам Мерца, может стать специальный формат сотрудничества, позволяющий украинским представителям работать в ключевых институтах без права голоса.

    Подобный шаг призван стать сильным политическим сигналом и поддержать мирные переговоры при посредничестве Вашингтона. Политик подчеркнул, что инициатива выходит за рамки действующего договора об ассоциации и призвана ускорить дальнейшее сближение сторон.

    В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Европейский союз.

    Мерц допустил вероятность территориальных уступок со стороны Киева ради европейской интеграции.

    Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве деда и бабушки
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

