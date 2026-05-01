Бэнкси подтвердил авторство новой скульптуры в центре Лондона
Мастер стрит-арта Бэнкси развеял интригу вокруг новой лондонской статуи, опубликовав кадры ее установки неподалеку от мемориала участникам Крымской войны.
Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил создание новой работы, опубликовав видеозапись ее установки в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской), передает ТАСС.
На кадрах видно, как рабочие монтируют статую с лицом, закрытым флагом, на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер.
Скульптура появилась 29 апреля неподалеку от памятника королю Эдуарду VII и мемориала участникам Крымской войны. Кому именно посвящен арт-объект, автор не уточнил. При этом Вестминстерский городской совет заявил: «Мы рады видеть последнюю скульптуру Бэнкси в Вестминстере, которая станет ярким дополнением общественного арт-пространства города».
Власти добавили, что монумент останется доступным для посещения, несмотря на предпринятые шаги по его защите. Это не первая подобная работа мастера в британской столице. В 2004 году художник представил шутливый аналог знаменитого «Мыслителя» Огюста Родена под названием «Пьяница», который вскоре был украден.
Бэнкси долгие годы скрывает свою личность и считается одним из самых востребованных творцов современности. Его самая дорогая картина «Любовь в мусорном баке» ушла с молотка в 2021 году за 18,6 млн фунтов (25,4 млн долларов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на площади Ватерлоо появилась загадочная инсталляция шагающего вслепую мужчины с флагом.
Журналисты Reuters по итогам собственного расследования назвали Дэвида Джонса настоящим именем уличного художника.
В конце прошлого года граффити Бэнкси с двумя детьми обнаружили недалеко от российского посольства в Лондоне.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ