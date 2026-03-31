Эксперт допустил открытие Украиной нового подводного фронта

Эксперт Степанов допустил открытие Украиной нового подводного фронта
Украина может начать массовое применение подводных беспилотных систем, что свидетельствует о формировании подводного фронта, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
По словам эксперта, эти технологии разрабатываются в рамках учений НАТО уже длительное время, передает ТАСС. Степанов уточнил: «Следующей логикой развития диверсий будет массовое применение подводных автономных систем. Компактных, малозаметных и из материалов, которые затрудняют их детекцию, все эти технологии уже длительное время отрабатываются в рамках учений НАТО». Он отметил, что с высокой долей вероятности подобные системы уже применялись для диверсий на морских коммуникациях.
Степанов объяснил, что Черное море может стать первичной зоной испытаний таких устройств, после чего их применение может распространиться на флот и подводную инфраструктуру. Эксперт считает, что это может стать предвестником атак на «Турецкий поток» и другие газотранспортные коридоры. Несмотря на закрытую акваторию Каспия, в этом регионе уже фиксировались диверсии с использованием воздушных дронов, и не исключается, что аналогичный сценарий возможен с применением подводных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ на Черном море.