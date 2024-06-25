Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Секретный американский подводный дрон нашли на Google Maps
Секретный прототип американского подводного дрона нашли на Google Maps
Пользователи Google Maps обнаружили на одной из военно-морских баз в Калифорнии секретный прототип американского подводного беспилотника Manta Ray, пишет газета New York Post.
По данным New York Post, изображение подводного дрона по-прежнему можно найти на картах Google, передает РИА «Новости».
Manta Ray – это беспилотный подводный аппарат (БППА), разработанный американской оборонной компанией Northrop Grumman. Одной из его особенностей является способность «впадать в спячку» на дне моря, оставаясь там в течение длительного времени без необходимости дозаправки, отмечает газета.