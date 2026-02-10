Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.9 комментариев
Lockheed Martin представила подводный «дрон-паразит» для атак и шпионажа
Новейший американский автономный подводный аппарат корпорации Lockheed Martin способен действовать скрытно, прикрепляясь к обшивке судов подобно морским миногам, пишут СМИ.
Lockheed Martin презентовала многоцелевой автономный подводный аппарат Lamprey, названный в честь рыбы-паразита, передает The War Zone.
Устройство получило квадратный корпус и электрический двигатель с возможностью подзарядки прямо во время миссии.
Разработчики отмечают уникальную способность дрона экономить энергию в долгих походах.
«Созданный с учетом потребностей ВМС США в скрытном доступе, Lamprey может прибыть на театр военных действий с полностью заряженной батареей», – пояснили в компании.
Аппарат цепляется к обшивке корабля-носителя и использует гидрогенераторы для пополнения запаса хода.
Модульная конструкция позволяет размещать внутри торпеды, ложные цели или до шести воздушных беспилотников для разведки. Дрон способен обмениваться данными с истребителями F-35 и наводить ракеты на надводные цели. Также предусмотрена возможность использования аппарата в качестве дрейфующей мины или стационарного наблюдателя на морском дне.
