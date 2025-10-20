Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
Уголовное дело о хищении более 500 млн рублей при выполнении госконтракта для Минобороны возбуждено в отношении ряда должностных лиц, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, в мошенничестве подозреваются бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм»» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «Нэст», передает ТАСС.
В Следственном комитете рассказали: «Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева, генерального директора ООО «ПП «Интерарм»» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также сотрудников ООО «Нэст», подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ)».
Как установило следствие, в 2022 году между Минобороны и коммерческими фирмами был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования для трубопроводных систем. За поставку отвечали Куранов и Даллари, а за контроль – Лаптев. В 2023 году Даллари и сотрудники ООО «Нэст» организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта.
В результате оборудование не соответствовало требованиям, контракт был сорван, а ущерб Минобороны составил свыше 500 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее Мещанский райсуд Москвы приговорил учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова к семи годам колонии и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении семи тыс. военно-полевых телефонных аппаратов.