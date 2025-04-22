В Анкаре умерли 105 человек после употребления поддельного алкоголя

Число погибших из-за поддельного алкоголя в Анкаре достигло 105

Tекст: Денис Тельманов

Как передает TGRT Haber, расследование по факту массового отравления поддельным алкоголем в Анкаре продолжается. Арестованы 43 человека, причастных к производству и сбыту поддельной продукции, еще 50 подозреваемых отпущены под судебный контроль.

Общее число погибших от употребления контрафактного алкоголя достигло 105 человек. Кроме того, двадцать девять пострадавших находятся в отделениях реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в эфире TGRT Haber.

Власти продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и предотвращению дальнейших случаев отравления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле за сутки жертвами отравления поддельным алкоголем стали 11 человек, еще 38 граждан обратились в больницы, большинство из них – иностранцы, а затем число погибших от фальшивого алкоголя выросло до 19 человек, при этом 33 пострадавших находятся на лечении, в то же время в Анкаре турецкая полиция в ходе крупнейшей в истории операции задержала 525 наркоторговцев с участием более 4,7 тыс. полицейских и использованием дронов.