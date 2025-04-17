Турецкая полиция задержала в Анкаре 525 наркоторговцев

В Анкаре проведена крупнейшая операция по задержанию 525 наркоторговцев

Tекст: Мария Иванова

В Анкаре была проведена масштабная спецоперация по задержанию наркоторговцев, сообщает ТАСС.

Глава Министерства внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе операции, которая началась в 5.00 по местному времени, были задержаны 525 человек. Эта операция стала крупнейшей в истории страны. Подготовка к ней продолжалась шесть месяцев и охватила 626 адресов.

Ерликая сообщил, что в операции приняли участие 4768 полицейских, задействованы 40 специально обученных собак и четыре дрона. Это позволило обеспечить координированное проведение операции и максимальную эффективность.

Ранее, 15 апреля, Али Ерликая сообщал о задержании 324 главарей наркогруппировок, из которых 10 числились в розыске по красному бюллетеню. Эта операция проводилась в сотрудничестве с Европолом и охватывала пять стран: Турцию, Нидерланды, ФРГ, Испанию и Бельгию.