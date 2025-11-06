«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.3 комментария
Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.
Захарова раскритиковала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не одинока в попытках подорвать глобальные правила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В ответ на заявление Рютте о том, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, Захарова задала вопрос, о каких именно «глобальных правилах» идет речь и потребовала опубликовать их полный перечень на сайте НАТО.
Захарова заявила: «Во-первых, о каких таких «глобальных правилах» идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких «правилах» говорит Рютте».
Дипломат отдельно подчеркнула, что Россия, Китай и другие страны «мирового большинства» всегда заявляли о приверженности международному праву. По ее словам, именно это право неоднократно нарушалось НАТО через агрессивные действия и нелегитимные коалиции, в частности, при вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.
Кроме того, Захарова отметила, что ни одна из стран НАТО не прекращала сотрудничество с Китаем, даже несмотря на обвинения в адрес России. Она напомнила о недавнем американо-китайском саммите, подчеркнув отсутствие аналогичной критики со стороны Рютте в адрес США.
