Генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией

Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к затяжной конфронтации с Россией, передает Lenta.ru. Заявление было сделано на промышленном форуме НАТО, который проходил в Бухаресте. Рютте подчеркнул, что Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире в обозримом будущем.

В ходе своего выступления он отметил: «Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила».

По словам Рютте, Москва активно сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, увеличивая оборонное и промышленное взаимодействие до беспрецедентного уровня. Генсек добавил, что страны альянса не должны быть наивными и обязаны готовиться к долгосрочной конфронтации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать поддержку Бельгии после серии инцидентов с дронами.

НАТО провело переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном по вопросам безопасности и возможной помощи.