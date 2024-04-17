Как Китай унизил Шольца

Игорь Переверзев
Война как способ решить финансовые проблемы
Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».
Тимофей Бордачёв
Иран и Израиль играют по новым правилам мировой политики
Сейчас, когда исторический процесс перестал быть искусственно выпрямленным, как это было в холодную войну или сразу после нее, самостоятельные государства многополярного мира, подобно Ирану или Израилю, будут вести себя, исходя только из собственных интересов.
Борис Акимов
Вихри истории надо закручивать в правильном направлении
Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?