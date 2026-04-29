Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем как репрессивных властей в Киеве, так и фашистских организаций, передает РИА «Новости».

В преддверии годовщины трагедии 2 мая он отметил: «Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы».

По словам Уилайто, американские активисты собирают свидетельства жителей Одессы, чтобы подготовить доклад о реальном положении дел в городе. Он уверен, что распространение этих материалов поможет американцам критически взглянуть на официальную трактовку событий на Украине. Уилайто подчеркнул, что цель доклада – лучше донести до американского общества контекст происходящего на Украине после 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил о ежедневных репрессиях против русскоязычных жителей Одессы при нацистском режиме Зеленского.

Экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу назвал решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая инструментом давления Европы на Киев.