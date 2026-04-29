Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.4 комментария
Захарова назвала энергетический терроризм визитной карточкой Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм стал одной из визитных карточек киевского режима.
На брифинге она отметила, что 28 апреля четыре беспилотника ВСУ пытались атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара в Запорожской области, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, мэр Энергодара Максим Петухов сообщил о росте угроз в районах автозаправочных станций и газораспределительной станции города. «Тоже не случайно. Потому что энергетический терроризм – это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», – уточнила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска повредили пожарную технику при очередном обстреле Энергодара. До этого противник устроил массированный налет беспилотников на этот населенный пункт. Также вражеский дрон-камикадзе ударил по кровле здания местной администрации.