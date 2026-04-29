    Иранский кризис залез в американские кошельки
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Ядерный арсенал КНДР превзошел потенциал ПРО США
    Герой России рассказал об испытаниях истребителя Су-47
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    Новый слив пленок Миндича увязали с «кредитом» на 90 млрд евро
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Карл III пошутил о сожжении Белого дома британцами
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Жизнь страны надо развивать, а не запрещать

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 14:47 • Новости дня

    Захарова назвала энергетический терроризм визитной карточкой Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что энергетический терроризм стал одной из визитных карточек киевского режима.

    На брифинге она отметила, что 28 апреля четыре беспилотника ВСУ пытались атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, мэр Энергодара Максим Петухов сообщил о росте угроз в районах автозаправочных станций и газораспределительной станции города. «Тоже не случайно. Потому что энергетический терроризм – это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой», – уточнила она.

    Накануне ВСУ предприняли попытку удара по объектам инфраструктуры Энергодара с использованием четырех беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска повредили пожарную технику при очередном обстреле Энергодара. До этого противник устроил массированный налет беспилотников на этот населенный пункт. Также вражеский дрон-камикадзе ударил по кровле здания местной администрации.

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    Каллас призвала Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    29 апреля 2026, 09:31 • Новости дня
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    Американский активист заявил о контроле улиц Одессы фашистами
    @ Kay Nietfeld/dpa/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил американский правозащитник, координатор кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.

    Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем как репрессивных властей в Киеве, так и фашистских организаций, передает РИА «Новости».

    В преддверии годовщины трагедии 2 мая он отметил: «Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы».

    По словам Уилайто, американские активисты собирают свидетельства жителей Одессы, чтобы подготовить доклад о реальном положении дел в городе. Он уверен, что распространение этих материалов поможет американцам критически взглянуть на официальную трактовку событий на Украине. Уилайто подчеркнул, что цель доклада – лучше донести до американского общества контекст происходящего на Украине после 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил о ежедневных репрессиях против русскоязычных жителей Одессы при нацистском режиме Зеленского.

    Экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу назвал решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая инструментом давления Европы на Киев.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор приостановил продажу минералки «Джермук» в России

    Роспотребнадзор приостановил продажу минеральной воды «Джермук» в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России временно запретили ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия продукта заявленной на маркировке информации и нарушений состава, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.

    Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.

    Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.

    Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.


    29 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
    Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press, кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Публикация новых расшифрованных фрагментов с пленок бизнесмена Тимура Миндича изданием «Украинская правда», полученных от источников в политических кругах, имеют прямую связь с предоставлением ЕС Киеву «кредита» в 90 млрд евро, пишет издание «Страна».

    Публикация новых расшифрованных разговоров бизнесмена Тимура Миндича, полученных от источников в политических кругах, напрямую связана с предоставлением Евросоюзом Киеву кредита на 90 млрд евро, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.

    В частности, реформы предполагают возможность НАБУ и САП предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора, а офис генпрокурора, ГБР, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей и Конституционный суд должны перейти под контроль структур, связанных с Евросоюзом.

    Издание отмечает, что речь идет о передаче контроля органам, которые ранее были связаны с Демпартией США, а теперь курируются Евросоюзом. По мнению «Страны», эти реформы могут фактически лишить Владимира Зеленского полномочий, превратив его в «британскую королеву». В правящей партии «Слуга народа» не поддерживают такие изменения, а оппоненты, как сообщается, намеренно слили записи Миндича для давления на Зеленского.

    Осенью прошлого года на Украине возник скандал из-за операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее ста миллионов долларов. Следствие назвало координатором операции Миндича, близкого друга Зеленского, который покинул страну до обысков. НАБУ начало публиковать записи разговоров, обсуждавших коррупционные схемы, всего собрано тысяча часов аудиоматериалов. В результате скандала ушли в отставку несколько министров, в том числе Герман Галущенко и Андрей Ермак, а работа парламента была временно парализована. Вечером 28 апреля были обнародованы записи Миндича, касающиеся оборонных контрактов и недвижимости элитного класса.

    22 апреля после снятия вето Венгрии и Словакии послы Евросоюза одобрили выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз требует от Киева налоговых изменений, в частности увеличение НДС до 20% для компаний с годовым доходом выше 77,4 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро и требует спорных налоговых изменений.

    Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.

    29 апреля 2026, 09:19 • Новости дня
    Пропавшую при атаке ВСУ в Туапсе девочку нашли мертвой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя девочка, исчезнувшая после удара украинских беспилотников по городу Туапсе, обнаружена без признаков жизни, сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

    Пропавшая во время атаки вооруженных сил Украины в Туапсе девочка найдена погибшей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

    До этого в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли двое детей.

    29 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь

    Военкор Коц: Атаки ВСУ на Севастополь связаны с еврокредитом Украине

    Военкор объяснил массированные атаки дронов ВСУ на Севастополь
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали помощь Киеву в размере 90 млрд евро. Поэтому ВСУ и атакуют Крымский полуостров, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. В ночь на среду в Севастополе отражена комбинированная атака ВСУ.

    «Противник исходит вовсе не из оперативных планов – у него их, по сути, нет. ВСУ действуют, отталкиваясь от технических возможностей. Они наносят удары туда, куда дотягиваются: в первую очередь это критическая инфраструктура, системы противовоздушной обороны, промышленные объекты», – отметил военкор Александр Коц.

    По его мнению, атаки украинских дронов на Севастополь, которые происходят уже несколько дней подряд, укладываются в эту логику. «Противник не может добиться успеха на поле боя. Между тем ему нужно показать хоть какой-то результат своим западным партнерам, которые недавно согласовали выделение Киеву 90 млрд евро, из которых 60 млрд пойдут на продолжение войны. Поэтому Украина и атакует Крымский полуостров», – уточнил собеседник.

    Коц напомнил, что ВС России отвечают на украинские налеты БПЛА и комбинированные удары. «Так, насколько известно, российские военные в ночь на среду ударили по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Мы ежедневно наносим Украине урона куда больше, чем они нам. Это, конечно, не должно нас успокаивать. Необходимо модернизировать систему ПВО, масштабировать производство дешевых перехватчиков», – заключил военкор.

    В ночь на среду силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    По его данным, в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны сбиты 23 беспилотника, также уничтожены три безэкипажных катера на большом расстоянии от берега. Развожаев отметил, что в результате атаки никто не пострадал. Повреждений также не было зафиксировано.

    Как сообщили в Минобороны, в ночь на 29 апреля сбиты 98 БПЛА. Беспилотники были перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Крымом.

    Отметим, в последние дни ВСУ совершают массированные атаки на Севастополь. Так, в ночь на 26 апреля перехватили более 70 дронов. Один человек погиб, еще четыре пострадали. Повреждения получили более 100 многоквартирных и 79 частных домов.

    Вечером 27 апреля и в ночь на 28 апреля Севастополь подвергся атаке десятков беспилотников. В то же время удар был нанесен по Туапсе. На нефтеперерабатывающем заводе зафиксировано возгорание. Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали.

    29 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
    ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине, включая требования по изменению налоговой системы для бизнеса, отмечает Bloomberg.

    Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на сумму 90 млрд евро, часть которого зависит от внедрения спорных налоговых изменений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

    Речь идет об условиях получения 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи в этом году, что имеет ключевое значение для финансирования Киева на фоне продолжающейся спецоперации.

    Согласно обсуждаемому плану, украинские власти должны будут ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, работающих по упрощенной схеме и с доходом выше 4 млн гривен (примерно 90 800 долларов) ежегодно.

    По оценке Минфина Украины, эта мера позволит дополнительно привлечь в бюджет свыше 40 млрд гривен ежегодно. Власти страны и международные доноры считают, что действующий налоговый режим способствует теневой экономике и снижает поступления в бюджет.

    Переговоры между Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) по этому вопросу продолжаются. ЕС намерен как можно скорее завершить согласование меморандума о взаимопонимании, который определит условия выделения средств, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. При этом в Брюсселе подчеркнули, что реформа налоговой системы Украины необходима для укрепления экономики и ускорения евроинтеграции.

    Новое требование уже вызывает острое недовольство в украинском обществе и осложняется противостоянием между Владимиром Зеленским и парламентом. В начале года депутаты отказались поддержать расширение перечня товаров, облагаемых НДС, несмотря на давление со стороны МВФ. Офис президента возложил часть ответственности на Минфин, обвинив его в излишней уступчивости перед кредиторами.

    МВФ, в свою очередь, настаивает на реализации налоговых изменений до июня, когда назначен очередной пересмотр программы помощи. Киев уже сорвал мартовский дедлайн по принятию законопроекта, а следующие выплаты фонда в размере 700 млн долларов теперь под вопросом. В случае провала реформ Украина рискует остаться без части критически важных поступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС после одобрения кредита в 90 млрд евро резко увеличил политическое давление на руководство Украины.

    Евросоюз решил начать выплаты Киеву из пакета в 90 млрд евро во втором квартале 2026 года при выполнении ряда условий по борьбе с коррупцией.

    Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, включая обязательное введение НДС для предпринимателей.

    29 апреля 2026, 09:13 • Новости дня
    Силы ПВО и Черноморский флот отразили массированный удар по Севастополю
    Силы ПВО и Черноморский флот отразили массированный удар по Севастополю
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные отбили масштабный удар украинских сил по Севастополю, уничтожив десятки беспилотников и несколько морских дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    Российские силы успешно противостояли масштабному нападению украинских войск на Крымский полуостров в ночь на среду, передает РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешных действиях защитников города.

    Силы ЧФ, ПВО и мобильные огневые группы отразили ночью комбинированную атаку ВСУ, указал Развожаев в Max.

    В ходе отражения удара защитники уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата над Балаклавским муниципальным округом и Северной стороной.

    Кроме того, на значительном удалении от береговой линии были ликвидированы три безэкипажных катера противника. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные перехватили 20 вражеских дронов над Севастополем. Днем ранее средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников.

    28 апреля 2026, 22:25 • Новости дня
    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку

    Спецслужбы заподозрили Зеленского в провозе «черного нала» в Эр-Рияд и Баку

    Зеленского заподозрили в перевозе «черного нала» во время турне в Эр-Рияд и Баку
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время недавней поездки в Эр-Рияд и Баку использовал неизвестный VIP-самолет, где предположительно могли перевозиться значительные суммы наличными, сообщили в российских силовых структурах.

    Владимир Зеленский летал в Саудовскую Аравию и затем в Азербайджан неизвестным VIP-бортом в сопровождении ограниченного круга лиц. По данным российских силовых структур, на чартерном рейсе могли перевозиться значительные суммы наличных денег, а также некое конфиденциальное имущество, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Зеленский провел турне по странам Ближнего Востока, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. В ходе поездки он предлагал государствам Персидского залива украинские системы перехвата дронов, которые, по мнению источников, не обеспечивают надежной защиты даже в Киеве. Взамен он просил поставить Украине американские ракетные комплексы Patriot.

    Ранее Зеленский заявил о договоренностях по военному сотрудничеству с Саудовской Аравией и ОАЭ на фоне своей поездки в регион.

    По оценке военного эксперта Александра Анпилогова, поездка Зеленского в арабские страны преследовала цель получения денег от местных государств.

    28 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    Украинцев запланировали принудительно отправлять на строительство линии обороны
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские граждане могут быть отправлены на принудительные работы для возведения укреплений между Киевским водохранилищем и городом Сумы, затрагивая Черниговскую и Сумскую области, сообщают представители российских силовых структур.

    Украинских граждан могут начать принудительно привлекать к строительству линии обороны, протянувшейся от Киевского водохранилища до города Сумы. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур, уточнив, что такие меры рассматриваются для обеспечения непрерывности оборонительных укреплений на данном участке.

    Ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявил в интервью агентству Укринформ, что сейчас идет строительство сплошной линии обороны от Киевского водохранилища, расположенного к северу от столицы Украины, до Сум. По его словам, возведение укреплений необходимо для защиты северных рубежей страны.

    В российских силовых структурах отмечают: «Украинские националисты отмечают, что за новой линией обороны оказывается Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей. Кроме того, для строительства укреплений планируют вывозить на принудительные работы местных жителей». Кроме того, по данным силовых структур, ранее власти украинских регионов уже высказывали намерение внедрить практику обязательных работ для освобожденных от мобилизации граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине обсуждают введение всеобщей трудовой повинности. Ранее власти Одессы уже ввели трудовую повинность для безработных граждан.

    Киевская военная администрация также рассмотрела вопрос о привлечении жителей столицы к обязательным работам.


    29 апреля 2026, 08:23 • Новости дня
    На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК

    Пленный Кадунов рассказал о группах для расправы с ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Население Украины собирается в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Цель этих объединений поймать и «наказать» работников мобилизационных органов, заявил взятый в плен группировкой «Север» военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов.

    Кадунов рассказал, что на Украине жители объединяются в группы для противостояния сотрудникам территориальных центров комплектования, которые занимаются мобилизацией граждан на военную службу, передает ТАСС.

    По его словам, цель таких объединений – поймать и «наказать» работников ТЦК.

    Кадунов заявил: «Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют [на фронт]. Человек идет, его взяли и отправили [в армию сотрудники ТЦК]. И сейчас [в ответ этим действиям] группируются люди, чтобы их поймать и «наказать» на месте».

    Военнопленный отметил, что если бы у него была возможность, он бы лично «задушил» сотрудников ТЦК, которые занимались его мобилизацией. Также сообщается, что Кадунов ранее трижды был осужден за воровство и отбывал наказание в колониях, однако несмотря на это, его мобилизовали в январе 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

     Сотрудники украинских ТЦК мобилизовали людей с тяжелыми проблемами со здоровьем и применяли силовое давление при их задержании.

    28 апреля 2026, 22:51 • Новости дня
    Польша оставила под арестом телефон и ноутбук Бутягина

    Техника Бутягина осталась под арестом после изъятия по запросу Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин не может воспользоваться своим мобильным телефоном и ноутбуком, поскольку техника остается под арестом после возвращения в Россию, сообщили близкие ученого.

    Представитель Эрмитажа Александр Бутягин лишен доступа к мобильному телефону и ноутбуку, передает РИА «Новости». Гаджеты ученого изъяли по требованию украинской стороны, и сейчас устройства находятся под арестом.

    «Александр находится на территории Белоруссии. У него по-прежнему нет доступа к средствам связи: его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом», – рассказали родственники специалиста.

    Близкие археолога добавили, что сторона защиты намерена обжаловать удержание техники и добиваться ее возврата. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года из-за обвинений в проведении незаконных раскопок в Крыму, а позже суд признал допустимой его экстрадицию.

    Александр Бутягин был освобожден из-под стражи в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.

    После возвращения ученый заявил о прекрасном самочувствии. Ранее польская прокуратура направляла в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога на Украину.

    28 апреля 2026, 18:54 • Новости дня
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    Ученый Бутягин заявил о хорошем самочувствии после обмена
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры с ученым Александром Бутягиным, который был освобожден в результате обмена.

    Обмен прошел на границе между Белоруссией и Польшей, где Бутягина встретили представители белорусских властей и передали ему приветствие от президента Белоруссии и всего белорусского народа, передает ТАСС.

    «Мне еще трудно их (ощущения) передать, мне еще в это не верится. Самочувствие прекрасное», – отметил ученый на записи. Бутягин подчеркнул, что медицинская помощь ему не требуется, и заверил, что чувствует себя хорошо.

    Напомним, в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин. Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему Польша отпустила российского археолога.

    28 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о планах встретиться с Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Председатель победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр захотел провести переговоры с Владимиром Зеленским для решения проблем национального меньшинства в Закарпатье.

    «Мы согласились, что интерес венгров Закарпатья заключается в том, чтобы заложить новые основы отношений Венгрией и Украиной. Исходя из вышеизложенного, я инициирую в начале июня встречу с Владимиром Зеленским», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Главной темой предстоящего диалога станет правовое положение закарпатских венгров. Политик подверг жесткой критике языковые ограничения со стороны украинских властей, которые лишают меньшинство возможности получать образование и осуществлять самоуправление на родном языке.

    По мнению Мадьяра, Киеву давно пора отменить многолетние запреты. Он подчеркнул необходимость возвращения закарпатским венграм культурных и административных прав, чтобы они вновь стали уважаемыми и равноправными гражданами страны.

    Напомним, Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах.

    28 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Куренков: Ситуация с пожаром на НПЗ в Туапсе находится под контролем

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация с крупным пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе находится под контролем, но требует пристального внимания, сообщил глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте ЧП.

    «Ситуация находится под контролем, но требует пристального внимания. Все службы нацелены на оказание помощи жителям Туапсе. Мы обеспечим не только оперативную ликвидацию последствий, но и поддержку в восстановлении нормальной жизни в кратчайшие сроки», – приводит слова Куренкова ТАСС.

    Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин уточнил, что обстановка полностью стабилизирована, а на случай ее ухудшения подготовлен резерв сил и средств.
    По словам Куренкова, для ликвидации последствий инцидента в регион переброшены подразделения спасателей из четырех соседних субъектов, сил и средств достаточно, передает РИА «Новости».

    В среду в Туапсе прибудет сводная группировка, состоящая из 40 водолазов. Специалисты из МЧС, «Кубань-Спаса» и других подразделений обследуют акваторию Черного моря на предмет возможных утечек нефтепродуктов. Кроме того, в ближайшее время в район ЧП будут доставлены боновые заграждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков беспилотника вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Из резервуара горящего предприятия произошел выброс нефтепродуктов. Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всего муниципалитета.

    Иранский кризис залез в американские кошельки

    Экономический парадокс наблюдается в США: с одной стороны, и американские нефтяные компании, и бюджет получают сверхприбыли, а с другой – индекс потребительских настроений достиг рекордно низких отметок. Чем объясняется такое положение дел, как происходящее влияет на кошельки американцев и чем это грозит партии Трампа? Подробности

    Молдавские шпионы послужили интересам России

    Масштабный обмен задержанными произошел между Россией и Белоруссией, с одной стороны, и рядом стран Восточной Европы – с другой. Главным результатом этой операции стало возвращение на родину российского археолога Александра Бутягина – в обмен на сотрудников молдавских спецслужб. Почему Варшава де-факто уступила требованиям России, а не запросу киевского режима? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    Финнам навязывают американское ядерное оружие

    Яростное сопротивление оппозиции вызвала инициатива правительства Финляндии принять закон, позволяющий размещение в стране ядерного оружия. Более того, согласно опросам, большинство финнов тоже против того, чтобы видеть ядерные бомбы на своей территории. Перед нами не только глубокий раскол в финском обществе, но и признак того, что хотя бы его часть услышала российские аргументы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Еще одна война: героизм русских в Мали

      Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

