В МИД указали на возможность удара по используемым для боев на Украине объектам в космосе

Инфраструктура, которая используется на Украине в военных целях, может стать законной целью для ответного удара, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов.

Он назвал опасной и отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине тенденцией то, что США и их союзники используют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в военных целях, передает РИА «Новости».

Воронцов подчеркнул, что подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах.

В МИД предупредили, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара.

Он отметил, что «провокационное применение» гражданских спутников вызывает вопросы в контексте договора о космосе, в рамках которого предусмотрено исключительно его мирное использование.

В связи с этим риски превращения космоса в плацдарм ведения войны «обрели очертания».

Воронцов объяснил, что цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках Стратегической оборонной инициативы США и выглядевшие 40 лет назад как нечто невероятное, все еще актуальны для Вашингтона.

Ранее начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук заявил, что США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink.