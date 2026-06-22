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Делегация Минкультуры оценила ущерб панораме «Оборона Севастополя»
Представители министерства культуры России во главе с первым замминистра Сергеем Обрывалиным посетили разрушенную панораму «Оборона Севастополя» для оценки последствий атаки беспилотников.
Делегация Министерства культуры Российской Федерации обследовала здание и территорию музея после пожара, длившегося 29 часов, передает РИА «Новости». Специалисты поднялись на крышу для детального осмотра несущих конструкций, светового фонаря и бельведера.
«Делегация министерства культуры Российской Федерации во главе с первым заместителем министра Сергеем Геннадиевичем Обрывалиным посетила Панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».
Целью визита стало изучение текущего состояния объекта культурного наследия и оценка ущерба, нанесенного в результате атаки БПЛА в ночь на 10 июня», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Украинские войска нанесли удар по музею в ночь на 10 июня, что привело к масштабному возгоранию. Известная панорама, воссозданная в советские годы, оказалась практически уничтожена. При этом фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, хранящиеся в филиале музея, не пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали здание музея в Севастополе в ночь на 10 июня.
Сильный пожар продолжался 29 часов. Огонь практически уничтожил известную панораму.