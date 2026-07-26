  • Новость часаКорабль «Союз МС-28» с российскими космонавтами успешно вернулся на Землю
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Пранкеры Вован и Лексус раскрыли причину награждения Орденом Дружбы
    Поддубный сообщил о ж/д изоляции Запорожья
    Главком ВМФ сообщил о развитии безэкипажных систем в интересах флота
    Уничтожен американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    Путин ответил Токаеву на идею заморозки конфликта на Украине
    На полигоне ВСУ умерли более 30 предпенсионеров
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    5 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    26 июля 2026, 12:53 • Общество

    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ

    Как шли на смертельный риск летчики ВМФ
    @ Киностудия «Ленфильм», "Торпедоносцы"

    Tекст: Владимир Нагирняк

    26 июля отмечается День Военно-морского флота России – и едва ли не главной ударной силой любого флота является морская авиация. Цену подвига советской морской авиации во время Великой Отечественной врачи описывали такими словами: «Летчик, вылетающий в боевой полет, и летчик, возвращающийся из боевого полета, – это разные летчики». Как сражались и рисковали жизнью экипажи советских торпедоносцев?

    Боевая нагрузка на летчиков морской авиации Северного флота во время Великой Отечественной была исключительно высокой. Тогда, впрочем, морская авиация называлась иначе – в составе СФ действовала 5-я бомбардировочная авиабригада, которая впоследствии была переформирована в 5-ю минно-торпедную авиадивизию, а уже в 1960-х она стала знаменитой 5-й морской ракетоносной авиадивизией, просуществовавшей до 2002 года.

    Авиация действовала в Арктике круглый год, невзирая на тяжелейшие климатические условия. В среднем каждый экипаж совершал во время Великой Отечественной от 10 до 20 вылетов в месяц. Около 65% задач авиации флота приходилось на нанесение ударов по вражеским транспортам – таким образом, нагрузка на экипажи торпедоносцев была одной из самых высоких среди всех авиачастей Красной армии.

    Но еще более серьезным был риск. Немецкие конвои имели мощное охранение. Чтобы сбросить торпеды по направлению на вражеский транспорт, советским самолетам приходилось на низкой высоте прорываться сквозь шквальный огонь зениток и одновременно отражать атаки истребителей противника.

    При этом морская авиация СФ наносила удары на значительном удалении от своих берегов. Здесь проявлялось одно из принципиальных отличий боевой службы морских летчиков от сухопутных.

    Одно дело, будучи сбитым, приземлиться на парашюте пусть и в тылу врага, но все же на землю – какие-никакие, но все-таки реальные шансы на спасение. Но для летчиков Северного флота приводнение в суровом Баренцевом море почти всегда – даже летом – означало угрозу быстрой гибели от переохлаждения.

    Статистика трагична и показательна. Как свидетельствуют материалы фонда документов медико-санитарного отдела Северного флота из архива ВМФ (Гатчина), безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) экипажей торпедоносцев СФ достигали 78%.

    Недаром Герой Советского Союза Михаил Шишков, тоже летчик-торпедоносец, так и назвал свою книгу воспоминаний: «Нас звали «смертниками».

    Конечно, пилоты старались тянуть подбитые машины как можно ближе к берегу. При получении сигнала бедствия на выручку незамедлительно высылались катера и летающие лодки. Шанс на спасение напрямую зависел от того, сумеет ли экипаж воспользоваться спасательной лодкой и продержаться в ней до прихода помощи.

    Приводнения подбитых советских самолетов происходили на расстоянии от нескольких сотен метров до 32 миль от берега. После этого экипажи вынуждены были находиться в спасательных средствах – от нескольких десятков минут до двух суток, от полного штиля до сильного шторма.

    В комплект средств спасения входили надувные шлюпки, аптечки, аварийный паек (еда и вода), дымовые шашки, сигнальные ракеты, химические грелки. Состав, количество и способы размещения этих средств постоянно совершенствовались. В частности,

    было принято решение размещать паек и аптечку непосредственно на летчике (оптимально – на поясе), а не в самолете или на парашюте: в случае приводнения эти предметы нередко уходили на дно вместе с техникой.

    Характерным выглядит эпизод с экипажем торпедоносца «Хемпден» под командованием гвардии майора Федора Шипилова – командира 3-й эскадрильи 9-го гвардейского минно-торпедного полка. 3 июля 1943 года во время атаки на конвой самолет Шипилова был подбит вражескими истребителями. Шипилов смог оторваться от противника и на одном моторе дотянуть машину до полуострова Рыбачий. Он приводнил «Хемпден» в 50 метрах от берега. Всего за четыре минуты, пока самолет оставался на плаву, экипаж успел выбраться, выбросить спасательные лодки и достичь берега.

    Схожим образом действовал помощник Шипилова по эскадрилье, Герой Советского Союза гвардии капитан Сергей Макаревич. 23 июня 1943 года во время торпедной атаки конвоя его «Хемпден» был подбит. Макаревичу удалось дотянуть до своего берега на одном моторе, держась на низкой высоте, после чего он посадил машину на воду. Экипаж выбрался из самолета и около пяти минут держался в воде благодаря спасательным жилетам. Затем летчики надули спасательные лодки и дождались подхода своих торпедных катеров.

    Аналогичную ситуацию пережил и другой герой Северного флота – Вячеслав Балашов. После того как его торпедоносец был подожжен немецким истребителем, Балашов сумел укрыться в облаках и повел горящую машину прямо к Рыбачьему. При подходе к родному берегу ему пришлось совершить посадку на воду примерно в километре от суши. Самолет продержался на плаву три минуты – этого хватило, чтобы все члены экипажа успели выскочить на крыло и взять с собой спасательные лодки. Надув их и связав вместе, экипаж Балашова на веслах добрался до берега.

    Эти примеры наглядно показывают: советские морские летчики четко осознавали, что шансы на выживание напрямую зависят от того, насколько близко к своей территории им удастся приводниться. Однако реализовать этот расчет удавалось далеко не всегда. В ряде случаев неблагоприятные условия резко снижали шансы на спасение, и трагедии происходили не только в открытом море, но и непосредственно у берега.

    Так, 23 мая 1943 года советские торпедоносцы атаковали немецкий конвой у норвежского Варде. Уже на отходе они были перехвачены «Мессершмиттами». Самолет ДБ-3Ф гвардии лейтенанта Юрия Месняева был подбит. Был поврежден правый мотор, а также ранены командир и стрелок-радист Василий Большаков.

    Оторвавшись от противника, экипаж решил возвращаться на аэродром на одном моторе кратчайшим путем. Однако командир не мог самостоятельно управлять машиной – у Месняева была перебита кисть, разбито колено, к тому же он потерял много крови. На помощь пришел штурман гвардии лейтенант Николай Литовкин: он стал помогать командиру регулировать секторы газа, а затем фактически самостоятельно повел самолет. Совместными усилиями пилоту и штурману удалось дотянуть до своей территории и посадить машину на воду в Ура-Губе, недалеко от берега.

    Теперь перед экипажем стояла не менее сложная задача: покинуть самолет до того, как он пойдет ко дну. Литовкин смог выбросить спасательную лодку и положить на нее командира. К этому моменту из самолета уже выбрался раненый стрелок-радист: он нашел в себе силы сбросить на воду другую лодку.

    Чтобы добраться до суши, летчикам потребовалось полчаса. Литовкин, изнемогая от усталости, вытащил на берег полностью обессиленных товарищей. После этого штурман, чьи ноги уже не разгибались от холода, на четвереньках пополз за помощью. Увы, когда Литовкин вернулся с рыбаками, они обнаружили Месняева и Большакова мертвыми: начался прилив, и раненые летчики захлебнулись в воде...

    Этот случай подчеркивает жестокую правду: опасность подстерегала летчиков даже в своих водах. И если такое происходило рядом с родной территорией, страшно представить, что ожидало экипажи вдали от берега. Об этом свидетельствует трагедия, случившаяся с экипажем гвардии капитана Петра Гусева.

    20 июля 1943 года «Бостон» Гусева был подбит во время атаки на немецкий конвой и приводнился вдалеке от норвежского побережья. Гусеву удалось выбросить из самолета спасательную лодку. Первым самолет покинул радист Михаил Цветков, но при этом неудачно – повредил ногу. Затем наружу вышли остальные члены экипажа, после чего самолет затонул.

    Летчики смогли разместиться в лодке, однако у них не было ни еды, ни воды: аварийный паек ушел на дно вместе с самолетом. Температура воды составляла +7 °C.

    Спустя 36 часов лодку вынесло к Рыбачьему, где ее обнаружил советский торпедный катер. К тому моменту в лодке оставались лишь двое живых – Гусев и Цветков. Вскоре после спасения Цветков скончался в госпитале от шока. Капитан Гусев выжил, но получил серьезное нервно-психическое потрясение.

    Иными словами, пилот, вернувшийся из боя, зачастую находился в состоянии тяжелого нервного шока. Летчикам морской авиации приходилось постоянно жить в ощущении опасности, нести тяжелую ответственность и переживать гибель товарищей.

    Врачи, отвечавшие за состояние летного состава, подчеркивали, что постоянное напряжение серьезно сказывается на физическом и психическом здоровье пилотов. Например, главный хирург Карельского фронта профессор Евгений Бок отмечал:

    «Летчик, вылетающий в боевой полет, и летчик, возвращающийся из боевого полета, – это разные летчики».

    Насколько эффективной в таких экстремальных условиях была торпедоносная авиация? Споры о количестве и тоннаже поврежденных и уничтоженных советскими торпедоносцами вражеских кораблей идут до сих пор. Если исходить из оценок противника, цифры выглядят скромно: всего 26 уничтоженных фашистских транспортов и военных кораблей. Советские оценки выше на порядок: в 1944 году, например, докладывалось о том, что ВВС Северного флота повредили или уничтожили 380 кораблей и судов противника.

    Почему возникли такие расхождения – вопрос для отдельного исторического исследования. Однако подвиг экипажей советских торпедоносцев в любом случае не подлежит никакому сомнению. Победу приближал каждый боевой вылет, даже не приведший к повреждению или уничтожению судов вражеского конвоя. И каждый летчик знал, что цена его жизни – ничто по сравнению с тем, какое значение будет иметь победа для всей страны.

    Главное
    Эксперты спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ
    Названы основные причины прекращения атак США на Иран
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране
    СМИ: Британия задумалась о присоединении к Банку обороны НАТО
    Россиянка украла у отца 1 млн рублей на услуги гадалки
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

    Перейти в раздел

    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации