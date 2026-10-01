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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как продовольственный рынок стал полем боя

    Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.

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    Россия возвращает себе свое, отторгнутое от живого тела страны. Нет сомнений, что все цели и задачи на этом пути мы выполним. А Донбасс и Новороссия отстроятся и восстановятся от шрамов войны, обретут новое дыхание и станут еще одной точкой притяжения капиталов и людей.

    21 комментарий
    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня

    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении

    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    Самодельные системы автопилота для автомобилей стали причиной смертельных ДТП
    @ REUTERS

    Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении устройств помощи водителю компании Comma AI и программного обеспечения Openpilot после пяти аварий. В двух происшествиях погибли три человека, еще 11 получили травмы, в том числе тяжелые. Это системы автопилота, которые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно.

    Проверка охватит около 30 тыс. устройств Comma Three, Comma 3X и Comma Four. Они работают на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом Openpilot, на основе которого сторонние разработчики могут создавать собственные версии, сообщает Electrek.

    Компания Comma AI в рекламе обещает водителям, что они смогут установить оборудование самостоятельно за 15 минут и затем пользоваться системой автопилота часами, не притрагиваясь к рулю автомобиля. При этом в примечаниях говорится, что водитель обязан постоянно сохранять внимание и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

    Сейчас, по данным самой Comma, ее устройства используются более чем в 30 тыс. автомобилей, суммарно проехавших свыше 400 млн миль – около 644 млн километров. Представленная в ноябре прошлого года Comma Four стоит 999 долларов и, согласно сайту производителя, поддерживает более 350 моделей машин.

    Однако пользователи могут устанавливать не только официальный Openpilot «из коробки», но и его модификации, включая Sunnypilot и FrogPilot. Они построены на общей программной базе, однако содержат изменения сторонних разработчиков.

    Доступность подобных решений недавно вызвала споры в соцсетях. Как пишет издание о современных технологиях Futurism, пользователь X Майк ЛаБарбера опубликовал видео своей Tesla Model Y с оборудованием Comma Four и программой Sunnypilot. Он пояснил, что его подписка на автопилот от Tesla закончилась еще в январе, а открытая альтернатива позволяет больше не платить за сервис.

    Ролик вызвал опасения о том, насколько легко владельцы могут доверить управление автомобилем измененному программному обеспечению. Критики указывали на риски любительских доработок, в том числе созданных с помощью искусственного интеллекта людьми без достаточного опыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации появились новые навигационные системы для беспилотников. В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал обучение студентов проектированию беспилотных автомобилей. В прошлом году российский автопилот испытали на самолете SJ-100.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта

    Axios: Трамп и американские компании переименовали ИИ в «суперинтеллект»

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп и руководители технологических компаний начали использовать термин «суперинтеллект» (СИ) вместо искусственного интеллекта (ИИ), чтобы избежать негативных ассоциаций, пишет Axios.

    Смена названия стала частью кампании по изменению отношения общества к технологии. Лидеры отрасли опасаются, что сопротивление развитию ИИ и строительству дата-центров замедлит прогресс в этой сфере, передает Axios.

    Трамп заявил, что слово «искусственный» вызывает ассоциации с обманом, тогда как «суперинтеллект» является его противоположностью. Во вторник представители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia подписали Соглашение Белого дома по суперинтеллекту.

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг начал называть дата-центры «фабриками суперинтеллекта». Руководитель xAI Илон Маск также перешел на аббревиатуру СИ, а глава Meta Марк Цукерберг использует ее уже давно.

    Представители ИИ-компаний отказались от официальных комментариев, однако некоторые отметили, что будут использовать термин СИ при работе с федеральным правительством США. При этом, согласно опросу YouGov, 53% респондентов предпочитают термин «искусственный интеллект», и лишь 9% – «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг появилась информация об авторстве Марка Цукерберга в соглашении Белого дома о суперинтеллекте. В среду президент США Дональд Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом». Марк Цукерберг поддержал идею главы государства о контроле за искусственным интеллектом.

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    1 октября 2026, 09:52 • Новости дня
    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4

    Google показала киберэкспертам искусственный интеллект Gemini 4

    Google представила новое поколение модели ИИ Gemini 4
    @ Samuel Boivin/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Google представила свою новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon, ориентированную на решение сложных задач в программировании, финансах, юриспруденции и кибербезопасности.

    Google продемонстрировала Gemini 4 Argon узкому кругу партнеров по кибербезопасности, передает Axios. Модель способна справляться с длительными задачами и, по данным компании, превосходит GPT-6 Astra от OpenAI в ряде тестов.

    Сейчас Gemini 4 доступна лишь ограниченной группе доверенных защитников кибербезопасности в рамках добровольного предварительного тестирования, организованного правительством США.

    Ожидается, что после дополнительных проверок доступ к модели будет расширен, первыми его получат платные подписчики.

    Выпуск Gemini 4 состоялся почти через год после предыдущей флагманской версии Gemini 3. Как ранее отмечал портал Axios, задержка с выходом новых крупных моделей отчасти была связана с низким моральным духом сотрудников Google DeepMind, тогда как конкуренты, такие как OpenAI и Anthropic, продолжали активно развиваться, но столкнулись с проблемами безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. В воскресенье эта компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за проблем с безопасностью. На прошлой неделе Google подала заявку на регистрацию товарного знака Gemini в России.

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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    30 сентября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США начали расследование против разработчиков ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США инициировали масштабное расследование в отношении ведущих разработчиков искусственного интеллекта для оценки потенциальных угроз их технологий для рядовых пользователей.

    Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала масштабную проверку компаний-разработчиков ИИ, включая Anthropic и OpenAI, для оценки рисков их технологий для потребителей, передает РИА «Новости».

    Комиссия планирует направить ведущим разработчикам ИИ официальные требования о предоставлении информации. Руководителей компаний также обяжут дать показания. Опасения у председателя FTC Эндрю Фергюсона возникли еще до взлома платформ Hugging Face моделями OpenAI, однако именно этот инцидент стал поводом для расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проверяли платформу Hugging Face на уязвимости перед взломом.

    Позже вышедшие из-под контроля нейросети совершили кибератаки на ресурсы правительственных ведомств США.

    После проникновения программы на австралийский государственный портал разработчик создал специальную оперативную группу для управления рисками.

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    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

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    30 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть возможность запуска правового режима для ИИ в Сириусе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения особого правового режима для тестирования технологий искусственного интеллекта на федеральной территории Сириус.

    Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения на федеральной территории «Сириус» экспериментального режима для разработки, апробации и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    В документе сказано: «Правительству совместно с органами публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима». Подготовить соответствующий доклад нужно до 1 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал о внедрении экспериментального правового режима для тестирования нейросетей на Дальнем Востоке.

    Весной глава государства поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики.

    Ранее Владимир Путин посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» для общения с молодыми учеными.

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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Чиновники Еврокомиссии резко раскритиковали альтернативу сервису Microsoft Teams

    Politico: Чиновники Еврокомиссии раскритиковали альтернативу Microsoft Teams

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники Еврокомиссии резко раскритиковали британское приложение для видеоконференций Element Pro, которое было внедрено в качестве европейской альтернативы американскому сервису Microsoft Teams.

    Сотрудники Еврокомиссии оказались крайне недовольны приложением для видеоконференций Element Pro, внедренным как замена американскому сервису Microsoft Teams, пишет Politico.

    Один из европейских чиновников заявил, что не понимает ценности новой программы, а другой назвал приложение «полным дерьмом».

    Третий собеседник издания сыронизировал, что США смогут моментально выиграть войну, если когда-либо решат отключить европейцев от своих цифровых продуктов, отмечает ТАСС.

    Британский сервис Element Pro запустили летом как независимую альтернативу Microsoft Teams. При этом американская программа остается основным средством общения в Еврокомиссии, тогда как Element Pro служит лишь внутренним резервным инструментом на случай сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские эксперты назвали удаление отечественных приложений из Google Play доказательством важности цифрового суверенитета.

    В июне участники Петербургского международного экономического форума оценили пути достижения технологической независимости страны.

    Весной секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу назвал Россию обладателем полного цифрового суверенитета.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    1 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Цукерберг оказался автором соглашения Белого дома о суперинтеллекте

    Semafor: Марк Цукерберг стал автором соглашения США о самоконтроле ИИ

    Глава корпорации Meta Марк Цукерберг фактически стал автором соглашения крупнейших разработчиков искусственного интеллекта в США о мерах саморегулирования, которое они заключили с президентом Дональдом Трампом.

    Руководители Google, Anthropic, OpenAI, xAI и Meta подписали 29 сентября соглашение, согласно которому контроль над разработками остался за корпорациями. Государственное регулирование в документе упомянуто лишь как возможный вариант в будущем, сообщает Semafor.

    Идея соглашения возникла во время общения Цукерберга со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Позднее он обсудил разработку набора принципов с главой Nvidia Дженсеном Хуангом, чтобы предложить их Трампу. В преддверии встречи глава Meta разослал черновик, который затем был опубликован как «Соглашение Белого дома о суперинтеллекте», отмечает ТАСС.

    Документ содержит чуть более 300 слов и не описывает конкретные механизмы внутреннего контроля и привлечения внешних аудиторов. Ранее Трамп называл преувеличением опасения о захвате мира искусственным интеллектом, обвиняя демократов в использовании этой темы перед промежуточными выборами в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Президент США на этой неделе обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

    В воскресенье основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

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