Захарова призвала расследовать многолетнюю пропаганду США инклюзивности

Захарова призвала расследовать «убивающую тело и душу» американскую пропаганду инклюзивности

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сворачивание всех инициатив, связанных с многообразием, равенством и инклюзивностью в федеральных органах власти. Документ обязывает ликвидировать соответствующие должности в течение 60 дней.

По ее словам, многим людям, которых затронула пропаганда этих инициатив, была изменена жизнь. Она отметила, что идеология, продвигаемая долгие годы, включала такие аспекты, как ампутация здоровых половых органов и их замена искусственными.

«По сути, это и была та сама пропаганда, которая убивает. И тело, и душу», – заявила Захарова.

Захарова также обратила внимание на то, что США активно продвигали данные идеи на международных площадках, оказывая давление на другие страны. По ее словам, эти нарративы приносили вред как телу, так и душе, и международные инстанции должны заняться расследованием.

Она добавила, что продвижение этих идей было увязано с предоставлением помощи, политическим и финансовым давлением, а также с унижением человеческого достоинства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

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