Пентагон решил удалить все материалы со словом «гей»

Пентагон пометил для удаления более 26 тыс. материалов со словом «гей»

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Associated Press, Пентагон в рамках борьбы с политикой «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI) принял решение удалить более 26 тыс. материалов. Среди них оказались изображения людей с фамилией «Гей» и исторический самолет B-29 Enola Gay, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму.

Ранее издание Breitbart сообщило, что Пентагон распорядился убрать из официальных онлайн-материалов все упоминания инициатив в области DEI, включая критическую расовую теорию и гендерную идеологию. Материалы, связанные с этими понятиями, также попали под запрет.

По информации агентства, помимо упомянутых материалов, для удаления помечены фотографии инженерных работ в Калифорнии, где изображен местный инженер с фамилией «Гей». Всего может быть удалено до 100 тыс. изображений и публикаций в соцсетях и на интернет-сайтах.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил в правительстве политику DEI, назвав ее дискриминационной и нарушающей гражданские права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение месяца американские Вооруженные силы начнут увольнять трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), если они не получат индивидуальные исключения, в связи с указом президента США о запрете военной службы для трансгендеров.

Опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддержали решение Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии, тогда как 41% выступили против.

Суд в США рассмотрит соглашение о предоставлении льгот ЛГБТ-ветеранам, уволенным из армии из-за ориентации, включая повышение статуса демобилизации до почетного.