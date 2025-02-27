Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца

Пентагон предупредил о начале увольнений трансгендеров из ВС США в ближайшие 30 дней

Tекст: Мария Иванова

Пентагон объявил, что в течение 30 дней начнется процесс увольнения трансгендеров из вооруженных сил США, сообщает ТАСС. Исключения возможны только в случае, если военнослужащий может доказать, что его пребывание на службе соответствует государственным интересам и напрямую поддерживает боевой потенциал.

В служебной записке министерства обороны США указано, что военнослужащие, имеющие диагноз гендерной дисфории, будут уволены. При этом Пентагон признает только два пола: мужской и женский, и заявляет, что пол человека неизменен. Возможность продолжить службу предоставляется лишь тем, кто продемонстрирует стабильность половой принадлежности на протяжении 36 месяцев и докажет отсутствие попыток смены пола.

Новый американский президент отменил указ Джо Байдена 2021 года, разрешавший трансгендерам служить в армии (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Новый указ также запрещает Пентагону увольнять военнослужащих на основе их гендерной самоидентификации. Президент США неоднократно выражал намерение исключить трансгендеров из армии и образовательных учреждений США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США прекращает прием новых рекрутов с историей гендерной дисфории и содействие медицинским процедурам, связанным с изменением пола.

Опрос Rasmussen Reports показал, что 54% американских избирателей поддержали решение Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии.

Ранее новый президент США подписал указ о возвращении на службу военных, уволенных из-за отказа от вакцинации, и распорядился свернуть программы равенства и инклюзивности в Пентагоне.