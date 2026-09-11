Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?5 комментариев
Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.
«В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.
«В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.
По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.
«В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.
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