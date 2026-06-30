Обученный за рубежом костромской диверсант получил 25 лет заключения

Tекст: Ольга Иванова

Житель Костромской области Дмитрий Зайцев, причастный к подготовке теракта по заданию украинских спецслужб, получил 25 лет заключения, передает РИА «Новости». Приговор Второго Западного окружного военного суда вступил в законную силу.

По данным прокуратуры Костромской области, Зайцев выступал против проведения спецоперации и вышел на контакт с военизированным объединением на Украине. «Обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции… вступил в контакт с военизированным объединением Украины… Получал от кураторов задания, согласно которым представлял сведения, в том числе фото- и видеофиксацию стратегических объектов Костромской области… Прошел обучение минно-взрывному делу в иностранном государстве», – рассказали в ведомстве на платформе «Макс».

Следствие установило, что мужчина также распространял агитационные материалы террористической организации и совершал действия, которые, по версии обвинения, дискредитировали органы власти и оскорбляли должностных лиц России. В мае 2025 года его задержали сотрудники УФСБ России по Костромской области.

Уголовное дело рассматривалось по ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил 41-летнему осужденному 25 лет лишения свободы, штраф 600 тыс. рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства сотовый телефон и системный блок компьютера, которые, по материалам дела, использовались при совершении преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры трем гражданам России за подготовку терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях по заданию украинских спецслужб.

Житель Костромы Ларионов А. С. получил 20 лет лишения свободы за содействие украинским террористам и передачу им фото- и видеоматериалов, направленных против безопасности России.

Во Втором Западном окружном военном суде 22-летний житель Воронежа Арсений Король был приговорен к 22 годам колонии за государственную измену и попытку подрыва автомобиля российского военнослужащего по заданию иностранной националистической организации.