Житель Костромы получил 20 лет за помощь украинским террористам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Житель Костромы Ларионов А.С., обвиняемый в содействии украинским террористам, получил 20 лет лишения свободы по решению Второго Западного окружного военного суда, сообщает РИА «Новости». ФСБ России установила, что мужчина по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с представителем запрещённой в России украинской террористической организации и выразил готовность помогать ей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ларионов передавал фото- и видеоматериалы, а также оказывал иную помощь, направленную против безопасности России. По указанию куратора он готовил и распространял информационно-пропагандистские материалы, которые также публиковались на официальных ресурсах украинского вооруженного формирования. Впоследствии ему была поставлена задача составить резюме и трудоустроиться на одно из промышленных предприятий региона, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Суд назначил Ларионову наказание: четыре года он проведет в тюрьме, оставшиеся 16 лет – в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

