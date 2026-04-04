Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Житель Костромы получил 20 лет за помощь украинским террористам
Житель Костромы, по собственной инициативе содействовавший украинским террористам, приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщила ФСБ России.
Житель Костромы Ларионов А.С., обвиняемый в содействии украинским террористам, получил 20 лет лишения свободы по решению Второго Западного окружного военного суда, сообщает РИА «Новости». ФСБ России установила, что мужчина по собственной инициативе связался через мессенджер Telegram с представителем запрещённой в России украинской террористической организации и выразил готовность помогать ей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что Ларионов передавал фото- и видеоматериалы, а также оказывал иную помощь, направленную против безопасности России. По указанию куратора он готовил и распространял информационно-пропагандистские материалы, которые также публиковались на официальных ресурсах украинского вооруженного формирования. Впоследствии ему была поставлена задача составить резюме и трудоустроиться на одно из промышленных предприятий региона, после чего его задержали сотрудники ФСБ.
Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовные дела по статьям о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Суд назначил Ларионову наказание: четыре года он проведет в тюрьме, оставшиеся 16 лет – в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Карачаево-Черкесии приговорен к 14 годам лишения свободы за государственную измену за передачу сведений о сотрудниках ФСБ представителям СБУ. Владелец популярного Telegram-канала из Мелитополя получил 16 лет лишения свободы за госизмену за передачу украинским спецслужбам данных о размещении российских военных. Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации из-за намерения воевать на стороне Украины.