  • Новость часаУкраина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    6 комментариев
    27 июня 2025, 14:34 • Новости дня

    Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».

    Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.

    Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.

    Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.

    Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.

    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

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    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    27 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

    Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

    Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.

    В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.

    В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.

    Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.

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    26 июня 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск

    Путин прибыл в Белоруссию для участия в Евразийском экономическом форуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

    В белорусской столице у президента России запланирована насыщенная программа. Ближайшее мероприятие – участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕАЭС), передает ТАСС.

    Завтра глава государства примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, который является руководящим органом Евразийского экономического союза.

    На мероприятиях в Минске планируются встречи Путина с президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Узбекистана, а также с представителями руководства Монголии и ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Белоруссию и примет участие в саммите Евразийского экономического союза, а также проведет ряд встреч.

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    27 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.

    Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.

    Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.

    Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.

    Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Президент Ирана решил принять участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассматривает возможность лично приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро в начале июля.

    Об этом сообщил посол Ирана в Бразилии Абдолла Некунам Гадирли, пишет бразильская газета Estadao, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что сейчас ведется этап планирования вероятного приезда главы государства на мероприятие.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь.

    Газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    26 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил о планах ЕАЭС развивать ИИ и самолетостроение

    Лукашенко сообщил о планах ЕАЭС разрабатывать самолеты, поезда и ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для разработки современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

    Объединение потенциалов экономик стран ЕАЭС позволит создавать такие продукты, как самолеты, поезда, цифровые решения и искусственный интеллект, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума, передает ТАСС.

    По его словам, кооперационные проекты уже запущены, а в бюджет союза заложены значительные финансовые средства для их реализации.

    Лукашенко подчеркнул: «Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых – в таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта».

    Президент отметил, что важно не стремиться к конкуренции внутри союза, а сосредоточиться на совместном прорыве в новых отраслях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в белорусской столице на 26 июня запланировано заседание Евразийского экономического форума.

    Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума, а его программа будет насыщенной.

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    26 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп призвал уволить участвующих в «охоте на ведьм» после атаки на Иран журналистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить всех журналистов, причастных к «охоте на ведьм» против американских военных после атаки на Иран.

    В своем аккаунте Truth Social он написал: «Фейковые новости должны уволить всех, кто участвует в этой охоте на ведьм, и извиниться перед нашими великими воинами и всеми остальными», передает РИА «Новости».

    Причиной комментария стали публикации в американских СМИ, которые ставят под сомнение эффективность недавних ударов США по Ирану. Трамп выразил недовольство критикой военных и подчеркнул необходимость защищать их от нападок прессы.

    Также Трамп похвалил шефа Пентагона Пита Хегсета и главу объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна за проведенную пресс-конференцию, назвав ее одной из самых профессиональных на его памяти.

    Накануне Трамп заявил, что Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.

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    26 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин рассказал о присутствии сотен российских бизнесменов на форуме в Минске

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии собрались предприниматели из России разных масштабов, чтобы обсудить дальнейшее развитие интеграции и улучшение условий для взаимной торговли между странами ЕврАзЭС.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума. По его словам, в Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого бизнеса из России.

    «В Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса – то есть те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕврАзЭС и на собственном опыте понимает, какие преимущества дает интеграция и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных обменов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Минска.

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    26 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Лукашенко: Если ЕАЭС будет двигаться медленно, его затопчут

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае, если страны Евразийского экономического союза не будут развиваться, их растопчут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании форума ЕАЭС.

    «Если будем, как я часто говорю, топтаться на месте, если будем двигаться медленно, нас догонят, затопчут, и пойдут вперед другие, как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию на саммит Евразийского экономического союза.

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    27 июня 2025, 08:02 • Новости дня
    Судоходные компании изменяли сообщения о флагах в Ормузском проливе

    Tекст: Александра Юдина

    Судоходные компании начали скрывать настоящую принадлежность своих судов в Ормузском проливе на фоне угроз атак, пишет Reuters, ссылаясь на данные аналитической компании Windward.

    Аналитики Windward отметили, что с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 необычное радиосообщение с информацией, отличающейся от стандартной практики, например, заявляя о перевозке российской нефти или принадлежности Китаю, передает РИА «Новости».

    Эксперты сообщили, что обычно подобные суда информируют о своих маршрутах или грузах для защиты от пиратов, однако сейчас они изменили стратегию из-за опасности нападений на фоне кризиса между Израилем и Ираном.

    Генеральный директор Windward Эми Дэниел пояснил, что из-за сложной структуры судоходства сложно определить настоящего владельца судна. Он также добавил, что суда, имеющие отношение к Британии, США и Израилю, находятся под более высокой угрозой нападений.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самым страшным сценарием станет, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ.

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    27 июня 2025, 09:55 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести тайные переговоры с Ираном

    CNN: США предложили Ирану инвестиции и снятие санкций ради отказа от обогащения урана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана, сообщает CNN.

    Администрация Трампа обсуждает с Ираном через посредников возможность инвестировать до 30 млрд долларов в развитие гражданской ядерной энергетики без права обогащать уран. Взамен предлагается частичное снятие санкций и доступ к замороженным иранским активам за рубежом в размере 6 млрд долларов, сообщает CNN.

    По данным источников, часть деталей обсуждалась на закрытой встрече спецпосланника США Стива Уиткоффа с представителями стран Персидского залива в Белом доме, накануне недавних ударов США по иранским ядерным объектам. Окончательное решение о проведении прямых переговоров с Ираном пока не принято, но Вашингтон рассчитывает на поддержку Катара, который уже помог достичь перемирия между Тегераном и Тель-Авивом.

    Американский спецпосланник подтвердил готовность США возглавить переговоры и подчеркнул: «Теперь обсуждение с Ираном заключается в том, как построить для них лучшую гражданскую ядерную программу без обогащения».

    Инвестировать в проект, по мнению Вашингтона, должны арабские партнеры, а не сами США. Как уточнили источники, параллельно обсуждается вариант, при котором союзники США в регионе профинансируют перестройку разрушенного объекта Фордо в гражданское предприятие.

    Дипломатические усилия продолжаются несмотря на охлаждение риторики Дональда Трампа в публичных заявлениях: он неоднократно называл новый договор с Ираном «необязательным», однако его советники считают, что долгосрочное соглашение стабилизирует ситуацию после недавнего перемирия.

    Параллельно парламент Ирана одобрил прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, что может свидетельствовать об усилении секретности в ядерной программе страны. В то же время Вашингтон настаивает: единственным условием остается полный запрет на обогащение урана на территории Ирана.

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    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном остался в прошлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    27 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал поддержку канцлером Германии Фридрихом Мерцем «агрессии» Израиля проявлением неуважения к собственному народу и памяти о Второй мировой войне.

    По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

    Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

    Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

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    Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

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    27 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Стало известно об участии Путина в заседании ВЕЭС в Минске

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в столице Белоруссии совместно с лидерами стран ЕАЭС.

    Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске, передает РИА «Новости».

    Заседание станет первым в 2025 году и пройдет с участием лидеров стран ЕАЭС. Участники встречи обсудят дальнейшее углубление интеграции и рассмотрят актуальные вопросы деятельности объединения, включая либерализацию рынков товаров и услуг.

    Также будет уделено внимание вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров и развития международных связей ЕАЭС. Заседание начнется в узком составе, где планируется свободная дискуссия по широкому спектру тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам ЕАЭС объединить усилия для создания современных транспортных средств и решений в области искусственного интеллекта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Лукашенко подчеркнул, что ЕАЭС не должен терять единый рынок, доставшийся от Советского Союза.

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    27 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана

    WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).

    Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.

    Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.

    WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.

    В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.

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    Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

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    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    • Неприятный сюрприз для Каи Каллас

      Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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