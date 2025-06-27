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Лукашенко поддержал Иран в противостоянии на Ближнем Востоке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, что «в вашем сопротивлении вы не в одиночестве».
Он подчеркнул, что удары по иранским ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ, опасно нарушают международное право и положения Женевских конвенций 1949 года, передает ТАСС.
Такое заявление Лукашенко сделал в ответ на видеообращение Пезешкиана, который поблагодарил страны, осудившие «вопиющую агрессию» против Ирана. Президент Ирана отметил, что саммит ЕАЭС является площадкой для демонстрации коллективной позиции государств, решительно осуждающих такие действия и связанные с ними угрозы.
Пезешкиан также призвал отвергнуть «политику умиротворения» по отношению к Израилю, заявив, что эта страна нарушает права человека.
Ранее Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия.