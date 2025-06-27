  • Новость часаКремль оценил планы Эстонии по приему ядерных самолетов НАТО
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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    27 июня 2025, 14:21 • Новости дня

    Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    В видеообращении к участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета Пезешкиан заявил, что 13 июня Израиль и США совершили вооруженные атаки на объекты мирной ядерной программы Ирана, находящиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии, что стало «грубым нарушением всех международных правил и непоправимым ударом по статусу режима нераспространения», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что инцидент произошел на фоне непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Пезешкиан призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ «более ответственно относиться к агрессорам и поджигателям войны».

    Издание Times of Israel писало, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии после недавних атак.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.

    24 июня 2025, 14:44 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану и действии перемирия

    Трамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и вернутся на базы, перемирие действует, заявил президент США Дональд Трамп.

    Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. «Израиль не будет атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой», – заявил он.

    «Никто не пострадает, перемирие в силе! Спасибо за внимание к этому вопросу!», – добавил президент США.

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    Ранее Трамп публично выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана. Он призвал Тель-Авив отказаться от нанесения авиаударов по исламской республике и немедленно вернуть летчиков на базы.

    Во вторник президент США объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия.

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    24 июня 2025, 23:35 • Новости дня
    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране

    СМИ сообщили о появлении в Тегеране «ликвидированного» Израилем главы спецназа КСИР

    «Ликвидированного» Израилем командира спецназа КСИР заметили в Тегеране
    @ Скриншот с видео/Соцсеть Х Tehrantimes79

    Tекст: Ирма Каплан

    Иранские СМИ во вторник сообщили, что командующий иранскими силами «Аль-Кудс» (спецназ Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Исмаил Каани появился в Тегеране во время празднований, посвященных тому, что Иран назвал своей победой над Израилем, пишет Turkiye Today.

    Информационное агентство Mehr заявило, что Каани жив, опровергая более ранние сообщения о том, что он был якобы убит в результате израильского авиаудара.

    В первые часы военной кампании Израиля против Ирана, известной как операция «Восходящий лев», израильская армия заявила, что Каани погиб в результате удара, напомнила Turkiye Today.

    Газета The New York Times, ссылаясь на иранские источники, сообщила, что Каани погиб в результате израильских авиаударов 13 июня. В более ранних репортажах NYT также сообщала, что Каани был среди нескольких убитых иранских военачальников, хотя и не ссылалась на источники.

    Times of Israel сообщила, что на видео в социальных сетях видно, что командующий Корпусом стражей исламской революции элитных сил «Аль-Кудс» генерал Исмаил Каани, смешавшись с толпой, идет в проправительственной демонстрации в Тегеране во вторник.

    Англоязычная иранская газета Tehran Times в соцсети Х разместила пятисекундное видео, на котором, как утверждают СМИ, Каани – благообразный старец с седой бородой и усами, в черной кепке, среди толпы празднующих демонстрантов.

    Напомним, это не первый случай сообщения о ложной смерти Каани. В октябре 2024 года широко распространились сообщения о том, что он был убит в результате израильского авиаудара в Бейруте.

    При этом через неделю Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Каани появился на публике во время церемонии возвращения тела генерал-майора Аббаса Нилфорушана в Иран.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    25 июня 2025, 10:58 • Новости дня
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    The Economist: Беспомощная Европа приняла дипломатию «Одинокого рейнджера» Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры фактически одобрили жесткую линию «Одинокого рейнджера» президента США Дональда Трампа, в том числе его принуждение Израиля к прекращению огня, сообщает The Economist.

    Европейские страны смирились с ролью Дональда Трампа как «Одинокого рейнджера» на мировой арене, пишет The Economist.

    По мнению издания, лидеры Британии, Франции и Германии приветствуют действия Трампа, который настоял на введении режима прекращения огня и приказал израильским ВВС прекратить удары в ответ на якобы нарушение этого перемирия со стороны Ирана.

    В материале подчеркивается, что Европа вынужденно принимает «дипломатию Одинокого рейнджера» Дональда Трампа, в отсутствие привычной поддержки в качестве «глобального полицейского».

    В материале отмечается, что европейские лидеры «тихо приветствуют» новую стратегию, несмотря на очевидную уязвимость и неспособность самостоятельно решать глобальные вызовы.

    Одинокий рейнджер (The Lone Ranger) – вымышленный персонаж, ставший одним из символов американской массовой культуры. Герой появился в американских вестернах как человек в маске, который сражается с преступностью на Диком Западе и не терпит несправедливости. Со временем Одинокий рейнджер превратился в настоящую культурную «икону» в США. Его образ был использован не только в радиопостановках и сериалах, но и во множестве фильмов, комиксов и других форм искусства.

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    13 комментариев

    Дональд Трамп не информировал европейских лидеров о решении нанести удары по ядерным объектам Ирана до их начала.

    Президент США сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    Президент США также потребовал от Израиля отменить авиаудар по Ирану.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар по Ирану привел к репутационным последствиям для Трампа.


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    25 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    New York Times: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране

    NYT: Триумф Трампа на саммите НАТО сорвала утечка доклада о ситуации в Иране
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Утечка отчета Разведывательного управления министерства обороны США, появившаяся вскоре после приезда президента США Дональда Трампа в Нидерланды, поставила под сомнение его заявления о полном уничтожении ядерной программы Ирана, пишет The New York Times.

    По данным газеты, Трамп надеялся использовать саммит НАТО в Гааге для укрепления своего международного авторитета после атак на иранские ядерные объекты и объявления перемирия между Ираном и Израилем, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что автором доклада выступил Пентагон, который непосредственно координировал удары по Ирану.

    По мнению NYT, это существенно усилило удар по репутации американского президента. В итоге, как отмечает газета, оптимизм Трампа по поводу его роли в урегулировании конфликта был серьезно подорван.

    Сам Трамп назвал фейковыми те СМИ, что оспаривают его триумф в Иране.

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    27 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США

    Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам

    Иран признал серьезные разрушения ядерных объектов после ударов США
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Удары США нанесли значительный урон ключевым ядерным объектам Ирана, включая Фордо и Натанзе, организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Серьезные повреждения и значительный ущерб ядерным объектам Ирана были нанесены в результате недавних ударов США, передает The New York Times.

    Аракчи заявил, что потери оказались «значительными и серьезными», а организация по атомной энергии продолжает оценивать масштабы разрушений.

    В ходе интервью иранскому телевидению Арагчи отметил: «Я должен сказать, что потери были немалыми, и наши объекты серьезно повреждены».

    Его заявление контрастирует с позицией верховного лидера Али Хаменеи, который ранее заявлял, что удары не нанесли существенного вреда.

    Глава МИД также сообщил, что Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ, вопрос о допуске международных инспекторов на объекты остается открытым, а визит главы агентства Рафаэля Гросси сейчас не приветствуется.

    Аракчи подчеркнул, что Иран будет вынужден строго следовать новым законам и что взаимодействие с МАГАТЭ перейдет «на иную основу».

    Между тем, ключевые вопросы о судьбе обогащенного урана и работоспособности центрифуг остаются без ответа. Власти не подтвердили планов по возобновлению переговоров с США, подчеркивая, что подобные решения будут зависеть от национальных интересов.

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    Сми писали, что США рассматривали возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в развитие мирного атома при условии полного отказа Тегерана от обогащения урана.

    Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе для Ирана после американского ракетно-бомбового удара по иранским объектам.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект закона о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране.

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    25 июня 2025, 03:37 • Новости дня
    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана

    Пушков: Утечки о сохранности ядерной программы Ирана имеют две цели

    Пушков назвал цели утечек в США о сохранности ядерной программы Ирана
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков считает, что слив доклада американской разведки о целостном ядре ядерной программы Ирана преследует несколько целей: подорвать репутацию президента США Дональда Трампа и оправдать удары по Ирану.

    Пушков напоминает, что, согласно появившейся в западных СМИ утечке «совершенно секретного» доклада разведки США, ключевые компоненты иранской ядерной программы пережили бомбардировку и не пострадали.

    «Возможно, это и так, но такие «утечки» случайными не бывают. У этой «утечки» может быть две цели: первая – дискредитировать Трампа и его политику (демократы в США сейчас активно критикуют Трампа за удары по Ирану и ставят под сомнение их успешность), вторая – обосновать необходимость дальнейшей войны против Ирана, включая удары со стороны США», – написал сенатор в Telegram-канале.

    Пушков резюмирует замечанием о том, что когда в США происходят организованные утечки, это всегда кому-то и для чего-то нужно.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана, сообщил CNN.

    Президент США Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня. В США также заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

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    24 июня 2025, 14:32 • Новости дня
    Иран объявил о победе над Израилем

    Власти Ирана объявили о победе над Израилем

    Иран объявил о победе над Израилем
    @ REUTERS/Kieran Doherty

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над Израилем после серии ракетных ударов по израильским объектам и американской базе аль-Удейд, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    Иран официально объявил о победе над Израилем в заявлении, опубликованном после серии военных столкновений, сообщает IRIB.

    В тексте говорится, что иранские вооруженные силы выполнили приказ верховного лидера страны и нанесли удары по американской базе «Аль-Удейд», а также по территориям, находящимся под контролем Израиля.

    «Ваши доблестные и самоотверженные сыновья в вооруженных силах Исламской Республики Иран ответили на каждую агрессию врага сокрушительным образом», – говорится в заявлении.

    Власти Ирана особо подчеркнули роль сплоченности и решимости нации, позволившей «сломать стратегию врага» и обеспечить эффективное сопротивление в течение двенадцати дней боевых действий.

    В документе также сообщается, что давление и успешные действия Ирана вынудили Израиль прекратить нападения. Военные страны остаются в состоянии готовности, заявляя о решимости ответить на любую новую агрессию жесткими мерами.

    В завершение подчеркивается, что победа стала возможной благодаря «мудрому руководству» и стойкости иранского народа.

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    Президент США Дональд Трамп выступил против возможного авиаудара Израиля по территории Ирана.

    Политолог Саймон Ципис отметил стремление Биньямина Нетаньяху продолжить войну с Ираном.

    Во вторник Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Политолог Федор Лукьянов оценил устойчивость перемирия между Израилем и Ираном.

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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

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    24 июня 2025, 20:07 • Новости дня
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану

    Эл Грин предложил импичмент Трампу из-за ударов по Ирану

    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    @ Francis Chung / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия президента США Дональда Трампа по атаке Ирана вызвали резонанс в американском Конгрессе, спровоцировав обсуждение вопроса об импичменте.

    Конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. Основанием стали удары по Ирану, осуществленные без консультации с Конгрессом. Грин считает это нарушением полномочий президента и угрозой для разделения властей.

    Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил, что удары противоречат Конституции США. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес выразила мнение, что инцидент может стать поводом для запуска процедуры импичмента. Дискуссия о действиях Трампа и их последствиях продолжается среди американских законодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля и настоял на ограничении масштабов атаки против Ирана.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе после ударов по израильским объектам и американской базе Аль-Удейд. Эксперты отмечают, что достигнутое перемирие остается шатким, а риски новой эскалации в регионе сохраняются. Остается неизвестным, куда делись более 400 кг высокообогащенного иранского урана.

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    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    26 июня 2025, 17:48 • Новости дня
    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране

    Хегсет затруднился пояснить ускоренную оценку ущерба по объектам Ирана

    Хегсет обрушился с критикой на прессу за сомнения в успехе операции в Иране
    @ Po1 Alexander Kubitza/Department//Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США затруднился прокомментировать, почему итоговая оценка ущерба после удара по иранским ядерным объектам была подготовлена за считанные дни.

    Министр обороны США Пит Хегсет не смог объяснить, каким образом Пентагону удалось так быстро завершить оценку ущерба после удара по иранским ядерным объектам, пишет ТАСС. На пресс-конференции ему напомнили, что ранее военное ведомство предупреждало о необходимости значительного времени для анализа последствий атаки.

    Глава Пентагона заявил: «Я объяснил, что изменилось. Было много легкомысленных репортажей, основанных на утечках предварительной информации с низкой степенью уверенности». Он вновь подверг критике американские СМИ за публикации «утечек» разведданных, считая их недостоверными.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Комитета начальников штабов ВС США, подчеркнул, что ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны не оказывали на него давления, чтобы изменить публичные выводы по результатам ударов. «Нет, я этого не делал, и я бы этого не сделал», – заявил Кейн.

    Дональд Трамп в соцсети Truth Social допустил, что авторов публикаций о разведывательных оценках удара по Ирану могут уволить, и назвал их недостоверными, обвинив The New York Times и CNN в распространении ложной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Али Хаменеи заявил, что Ирану удалось нанести ущерб американской военной базе в Катаре. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что после ударов США Ирану будет почти невозможно возобновить ядерную программу.

    Анализ последствий ударов по объектам Ирана и их влияния на ядерные планы республики продолжается, а первые выводы расходятся с заявлениями Дональда Трампа о полном уничтожении иранских объектов по обогащению урана.

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    24 июня 2025, 21:10 • Новости дня
    Израиль анонсировал новые цели после кампании против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля завершила значимый этап операции против Ирана, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Теперь армия вновь нацелена на сектор Газа.

    Военачальник отметил, что кампания против Ирана продолжается, и Израиль «вступает в новую фазу на основе предыдущих достижений», передает ТАСС. По словам Замира, в настоящее время приоритетное внимание вооруженных сил вновь сконцентрируется на боевых действиях в секторе Газа.

    Напомним, во вторник длившийся 12 дней конфликт между Израилем и Ираном завершился при посредничестве США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему все стороны конфликта считают себя победителями.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    24 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Премьер Катара назвал удар Ирана шоком для страны

    Премьер Катара заявил о шоке жителей страны после удара Ирана по базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти и жители Катара оказались шокированы ударом Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд, что подчеркнул глава правительства страны.

    Удар Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре стал неожиданным и вызвал сильный резонанс среди руководства и населения эмирата, передает ТАСС.

    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил на пресс-конференции: «Когда речь идет об отношениях, я думаю, что произошедшее вчера было шоком не только для правительства, но и для населения Катара».

    Он подчеркнул, что Доха не поддерживает политику эскалации и вывода конфронтации на новый уровень.

    Власти страны выразили обеспокоенность дальнейшим развитием ситуации в регионе и призвали к снижению напряженности в отношениях между сторонами.

    Официальные лица также отмечают важность диалога и дипломатических методов решения конфликтов на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о скором полном прекращении огня между Израилем и Ираном. Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

    Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации. Дональд Трамп не планирует отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, но готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости.

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