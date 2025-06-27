Пезешкиан заявил о колоссальном ущербе режиму нераспространения ядерного оружия

Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

«Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

«Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

«Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

«Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.