Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными

Медведев указал на невозможность отказа Ирана от ядерной программы

Tекст: Вера Басилая

Иран не откажется от своей ядерной программы ни при каких обстоятельствах, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте» .

Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает развитие ядерной программы как условие собственного выживания.

Медведев отметил, что никакие удары, в том числе попытки Израиля и США уничтожить эту программу, не приведут к отказу Ирана от своих планов. По его мнению, даже в случае нанесения ударов страна восстановит программу любой ценой.

Медведев также допустил гипотетическую возможность одновременного отказа Ирана и Израиля от их ядерных программ, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он считает, что попытка лишить ядерного оружия реальные или потенциальные ядерные государства обречена на провал.

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Политик добавил, что даже если сменится руководство Израиля, Иран не изменит своей линии и останется привержен развитию ядерных технологий.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

Также Медведев поспорил с чат-ботом Grok по вопросу иранской ядерной угрозы.

Национальная разведка США заявила, что не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и выразил поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.