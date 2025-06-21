Медведев предупредил о риске перехода конфликта Израиля и Ирана в глобальный

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале он отметил, что России эта ситуация «очевидно, не вредит» и подчеркнул, что «большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда президента США Дональда Трампа теперь напряжена из-за необходимости защищать Израиль».

«Как это ни звучит цинично, но вся эта заваруха между Израилем и Ираном нашим делам, очевидно, не вредит, – написал Медведев. – Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный».

Он добавил, что теперь США, Израиль и Иран «должны усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий», а Европе осталось лишь заниматься «фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже».

«Про Европу не говорю – там не осталось ничего святого. Их удел – фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже, в котором участвуют дегенеративные уродцы типа Макрона и прочих урсул со стармерами», – добавил Медведев.

Ранее Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис.