Полянский предупредил о международных последствиях удара Израиля по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Полянский заявил, что удар Израиля по Ирану грозит вызвать последствия международного масштаба. По его словам, подобная провокация может привести к серьезным последствиям не только в пределах Ближнего Востока, но и затронуть весь мир, передает RT.

Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал израильские атаки «актом государственного терроризма».

Американский журналист Такер Карлсон призвал США «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к «масштабной ядерной катастрофе».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.