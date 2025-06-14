Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.34 комментария
Полянский предупредил о международных последствиях удара Израиля по Ирану
Провокационные действия Израиля против Ирана грозят перерасти в масштабный международный кризис, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что удар Израиля по Ирану грозит вызвать последствия международного масштаба. По его словам, подобная провокация может привести к серьезным последствиям не только в пределах Ближнего Востока, но и затронуть весь мир, передает RT.
Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал израильские атаки «актом государственного терроризма».
Американский журналист Такер Карлсон призвал США «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что атака Израиля против Ирана толкает мир к «масштабной ядерной катастрофе».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном.