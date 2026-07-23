С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.3 комментария
В Совфеде назвали «полезным сигналом» встречу Лаврова и Рубио
Сенатор Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио «полезным сигналом» для США
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стала полезным сигналом для Вашингтона, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Карасин отметил, что у Москвы сохраняется надежда на разрешение ситуации на Украине, передает Газета.Ru.
«Во-первых, надо отметить, что встреча в Маниле Сергея Лаврова с Марко Рубио была в любом случае полезным сигналом», – заявил сенатор.
При этом он подчеркнул, что конкретные результаты зависят от президента США Дональда Трампа, который остается трудно предсказуемым политиком.
По словам Карасина, тональность переговоров создает ощутимую надежду, основанную на здравом смысле. Дипломат добавил, что переданная американской стороне информация о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли Европы будет полезна для США, и Вашингтон должен сделать соответствующие выводы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи глава российского внешнеполитического ведомства выступил против военной поддержки Киева.
Для урегулирования конфликта российский министр подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.