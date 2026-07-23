В Совфеде назвали «полезным сигналом» встречу Лаврова и Рубио

Сенатор Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио «полезным сигналом» для США

Tекст: Дарья Григоренко

Карасин отметил, что у Москвы сохраняется надежда на разрешение ситуации на Украине, передает Газета.Ru.

«Во-первых, надо отметить, что встреча в Маниле Сергея Лаврова с Марко Рубио была в любом случае полезным сигналом», – заявил сенатор.

При этом он подчеркнул, что конкретные результаты зависят от президента США Дональда Трампа, который остается трудно предсказуемым политиком.

По словам Карасина, тональность переговоров создает ощутимую надежду, основанную на здравом смысле. Дипломат добавил, что переданная американской стороне информация о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли Европы будет полезна для США, и Вашингтон должен сделать соответствующие выводы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи глава российского внешнеполитического ведомства выступил против военной поддержки Киева.

Для урегулирования конфликта российский министр подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.