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    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    23 июля 2026, 10:31 • Новости дня

    В Совфеде назвали «полезным сигналом» встречу Лаврова и Рубио

    Сенатор Карасин назвал встречу Лаврова и Рубио «полезным сигналом» для США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио стала полезным сигналом для Вашингтона, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Карасин отметил, что у Москвы сохраняется надежда на разрешение ситуации на Украине, передает Газета.Ru.

    «Во-первых, надо отметить, что встреча в Маниле Сергея Лаврова с Марко Рубио была в любом случае полезным сигналом», – заявил сенатор.

    При этом он подчеркнул, что конкретные результаты зависят от президента США Дональда Трампа, который остается трудно предсказуемым политиком.

    По словам Карасина, тональность переговоров создает ощутимую надежду, основанную на здравом смысле. Дипломат добавил, что переданная американской стороне информация о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли Европы будет полезна для США, и Вашингтон должен сделать соответствующие выводы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи глава российского внешнеполитического ведомства выступил против военной поддержки Киева.

    Для урегулирования конфликта российский министр подтвердил приверженность Москвы договоренностям Анкориджа.

    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    23 июля 2026, 07:44 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине за 30 минут
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили двустороннюю встречу на Филиппинах.

    Беседа руководителей дипломатических миссий в Маниле продолжалась более 30 минут, передает ТАСС.

    Стороны покинули зал заседаний Филиппинского международного конференц-центра по намеченному графику.

    Главной темой диалога стало обсуждение путей завершения конфликта на Украине.

    Встреча началась в 06.54 мск и завершилась в 07.31 мск. Сразу после этого у американского госсекретаря был запланирован следующий раунд двусторонних контактов.

    В четверг утром на Филиппинах начались переговоры Лаврова и Рубио, источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    23 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию

    Карлсон сообщил о задержаниях граждан США после поездок в Россию

    Журналист Карлсон заявил об арестах американцев после визитов в Россию
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Соединенных Штатов активно препятствуют поездкам своих граждан в Российскую Федерацию, подвергая вернувшихся туристов задержаниям, сообщил американский журналист Такер Карлсон.

    «Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути», – сообщил журналист во время записи подкаста East Meets West, передает RT.

    Такер Карлсон отметил, что сам намеревался посетить Россию зимой, однако столкнулся с определенными трудностями при организации поездки. Журналист не уточнил характер возникших препятствий.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    Ранее телеведущий рассказал об угрозах задержания американским правительством из-за интервью с Владимиром Путиным.

    В феврале 2024 года Такер Карлсон посетил Москву.

    Комментарии (7)
    23 июля 2026, 08:58 • Новости дня
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    Лавров предупредил Рубио о недопустимости накачки Украины вооружениями
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и выступил против военной поддержки Киева.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны затронули текущую ситуацию в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщается на сайте МИД.

    Российский дипломат детально описал американскому коллеге реальное положение дел на линии боевого соприкосновения. Особое внимание было уделено вопросу военной поддержки Киева со стороны западных стран.

    Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России «стратегическое поражение».

    Источник заявлял, что инициатором выступила американская сторона.

    В четверг утром в Маниле прошли переговоры Лаврова и Рубио.

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    Лавров: США не отказались от сделанных в Анкоридже предложений
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская сторона исходит из того, что Вашингтон продолжает придерживаться собственных инициатив по украинскому вопросу, обсуждавшихся на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал текущую ситуацию вокруг американских инициатив по Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает эти предложения по-прежнему актуальными, передает РИА «Новости».

    «Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо уже всем известны», – заявил Лавров на пресс-конференции в среду.

    Министр подчеркнул, что речь идет об идеях, обсуждавшихся в ходе саммита на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал западную прессу за искажение фактов о переговорах на Аляске.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы обсуждать инициативы Вашингтона.

    Ранее президент Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования украинского конфликта.

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    22 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси

    Умер экс-глава ЦРУ, возглавлявший разведку США в середине 1990-х, Джеймс Вулси

    WP: Умер бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси
    @ Javier Rojas/ZUMA/Global Look Press

    Бывший глава американской разведки Джеймс Вулси ушел из жизни в возрасте 84 лет в своем доме в Вашингтоне после перенесенного инсульта.

    Причиной смерти бывшего директора Центрального разведывательного управления стал инсульт, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post. В последние годы здоровье экс-главы ведомства ухудшалось из-за так называемого «гаванского синдрома», о чем ранее упоминала его супруга.

    «Джеймс Вулси-младший, возглавлявший ЦРУ и все разведывательное сообщество США в течение двух непростых лет при администрации Клинтона, когда американские спецслужбы пытались адаптироваться к эпохе после окончания холодной войны, скончался во вторник в своем доме в Вашингтоне», – пишет издание.

    За время своей карьеры дипломат занимал высокие должности при четырех президентах США, начиная с Джимми Картера и заканчивая Биллом Клинтоном. Он участвовал в переговорах по ограничению стратегических вооружений, был главным юрисконсультом сенатского комитета по вооруженным силам и заместителем министра ВМС США.

    В 1980-е годы выступал послом на переговорах в Вене и делегатом на встречах с СССР в Женеве, а американскую разведку возглавлял с 1993 по 1995 год.

    В период руководства ведомством экс-директор участвовал в расследовании крупнейшего шпионского скандала, связанного с арестом Олдрича Эймса.

    Высокопоставленный сотрудник контрразведки, по данным американских прокуроров, девять лет передавал информацию Москве, за что был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в январе текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года в американской тюрьме умер бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс.

    В мае правоохранительные органы США арестовали другого высокопоставленного офицера американской разведки за кражу государственных золотых слитков.

    Осенью прошлого года из-за осложнений от пневмонии скончался бывший вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни.

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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров опроверг сообщения о поставках российского оружия Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

    «Сейчас почему-то раздувают на Западе, в Вашингтоне в частности, какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые Иран использует для атак американских объектов. Ну, вы знаете, просто даже уже как-то неловко это слышать», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что авторы подобных обвинений сами активно вовлечены в конфликт на Украине.

    Американская сторона не только поставляет вооружения за счет Евросоюза, но и предоставляет разведданные, а также системы Starlink для наведения ударов по российским гражданским целям.

    В марте Лавров отвергал обвинения в передаче разведданных Тегерану. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл информационными вбросами публикации о российской поддержке Ирана.

    В начале июля США нанесли удар по транспортному коридору между Ираном, Россией и Китаем.

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    23 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небольшая группа «злонамеренных лиц» стремится спровоцировать вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Россией вопреки отсутствию общественной поддержки, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы. Они пытаются развязать эту войну», – подчеркнул журналист в беседе для подкаста East Meets West, передает РИА «Новости».

    При этом Карлсон обратил внимание на то, что массового общественного движения, выступающего за военное столкновение с Россией, в Соединенных Штатах не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Карлсон призвал руководство США прекратить прокси-войну с Россией.

    Также журналист заявлял, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине абсолютно абсурдным и крайне невыгодным для Вашингтона.

    Весной прошлого года Такер Карлсон заявлял о поражении американской стороны в противостоянии с российской.

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    22 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Рубио: США являются единственной способной завершить конфликт на Украине страной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты выразили готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, считая себя единственным государством, способным положить конец боевым действиям, заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Выступая перед журналистами в Маниле, Рубио подчеркнул готовность Вашингтона содействовать мирному процессу, передает РИА «Новости».

    «Мы считаем, что сейчас, и россияне, думаю, с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат также добавил, что американская сторона по-прежнему открыта для конструктивного участия в урегулировании ситуации. По его словам, государство обязательно воспользуется подходящей возможностью для прекращения противостояния, если она представится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

    Для урегулирования ситуации политик потребовал от украинских властей определенных уступок.

    При этом Вашингтон отказался навязывать сторонам условия мирной сделки.

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    22 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Песков сообщил об участии России в американском саммите G20

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская делегация планирует активно работать на встрече лидеров G20, которая пройдет в американском городе Майами в декабре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное», – сказал официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что председательствующей стороной выступают Соединенные Штаты.

    Полноценные персональные приглашения для визита не требуются, поскольку организаторы ожидают представителей всех стран-участниц на выбранном ими уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона выразила желание видеть президента России Владимира Путина на саммите G20 в Майами.

    МИД связал уровень главы российской делегации на мероприятии с гостеприимством США.

    В апреле Песков отмечал, что вопрос о личном присутствии президента России Владимира Путина на G20 открыт.

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    22 июля 2026, 12:44 • Новости дня
    Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Рубио в Маниле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о краткой беседе с госсекретарем США Марко Рубио во время гала-ужина АСЕАН в Маниле.

    Лавров рассказал о состоявшемся контакте с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио», – заявил глава российского дипломатического ведомства.

    Соответствующее заявление министр сделал по итогам дипломатического совещания в формате Россия-АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава российской дипломатии Сергей Лавров прилетел в Манилу для участия в мероприятиях АСЕАН.

    Днем ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности проведения переговоров с российским коллегой.

    В Кремле положительно оценили перспективу контакта министров иностранных дел.

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    22 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров признался, что «носит у сердца» цитаты Путина и Трампа из Анкориджа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всегда носит при себе высказывания лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о саммите в Анкоридже.

    Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий по линии АСЕАН на Филиппинах признался, что хранит у сердца цитаты Путина и Трампа, касающиеся договоренностей на Аляске, передает ТАСС. «Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», – отметил министр.

    По его словам, российский лидер тогда подчеркнул, что Москва согласилась на предложенные американцами компромиссы не сразу, а по приезде на саммит. Путин выразил надежду, что достигнутые в августе прошлого года соглашения станут основой для урегулирования ситуации на Украине и улучшения двусторонних отношений.

    Лавров также напомнил слова Трампа об успешности встречи. Американский президент тогда сообщил о продуктивном диалоге и согласии по ключевым вопросам, отметив необходимость доработать лишь несколько деталей. На следующий день после саммита глава Белого дома назвал встречу на Аляске великой и успешной, подчеркнув общее решение приступить к разработке долгосрочного мирного договора.

    По мнению министра, высказывания обоих лидеров свидетельствуют о достижении согласия по главным проблемам. Лавров заключил, что Москва исходит из сохранения Вашингтоном приверженности предложениям, выдвинутым в ходе переговоров на Аляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об актуальности американских инициатив по украинскому вопросу.

    Президент России Владимир Путин раскрыл суть термина «дух Анкориджа».

    Осведомленный источник сообщил о решении многих важных вопросов на саммите на Аляске.

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    22 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Рубио: Конфликт на Украине мешает сотрудничеству России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон намерен искать новые сферы для взаимодействия с Москвой, несмотря на серьезные разногласия из-за продолжающегося кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио подтвердил готовность к диалогу с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что война на Украине во многом помешала России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим темам», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами в Маниле.

    Несмотря на трудности, американская сторона продолжает искать возможности для совместной работы. Глава Госдепартамента отметил, что обязательно затронет проблему украинского кризиса на грядущей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    Помимо этого, руководители ведомств планируют обсудить еще несколько важных тем. Рубио предпочел не раскрывать детали повестки заранее, чтобы не навредить предстоящему переговорному процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил проведение очных переговоров с американским коллегой в Маниле в четверг.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с российским министром на полях саммита АСЕАН на Филиппинах.

    В прошлом месяце руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал некорректными слова представителя Вашингтона об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже.

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    22 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Лавров сообщил о согласованной встрече с госсекретарем США Рубио

    Лавров: Встреча с госсекретарем США Рубио согласована и состоится в четверг

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Маниле в четверг утром пройдут очные переговоры глав дипломатических ведомств России и США, посвященные актуальной позиции Вашингтона по украинскому кризису, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Встреча дипломатов согласована и состоится в Маниле по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН. Накануне стороны кратко пообщались на приеме и подтвердили свои намерения, передает РИА «Новости».

    «Встреча не возможна, она уже согласована. Мы вчера «на коротке» на приеме виделись с Марко Рубио, подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», – подчеркнул российский министр.

    Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в несомненной пользе предстоящего диалога. Он намерен напрямую поинтересоваться у американского чиновника о текущем отношении Соединенных Штатов к урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, дипломат планирует обсудить предсказания Дональда Трампа о скором завершении конфликта. По его словам, личный разговор позволит задать все интересующие вопросы и получить на них четкие ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила проработку данной встречи.

    Месяцем ранее российский министр счел некорректными слова американского коллеги об отсутствии договоренностей в Анкоридже.

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Саудовская Аравия намерена экономить нефть

    Одна из самых богатых нефтью стран мира, Саудовская Аравия, близка к соглашению, которое позволит ей значительно сократить собственное потребление углеводородов. В каком-то смысле речь идет о попытке Эр-Рияда выйти из углеводородной зависимости. Чем саудовцы намерены заменить нефть и почему не все этому рады? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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