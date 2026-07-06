Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Во Владикавказе арестовали главу Таможенного комитета Южной Осетии
Глава Таможенного комитета Южной Осетии арестован во Владикавказе по делу о даче взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.
Чиновник обвиняется в даче взятки в особо крупном размере, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По информации следователей, в 2026 году подозреваемый, будучи фактическим владельцем коммерческой фирмы, попытался передать деньги сотрудникам регионального управления ФСБ.
Средства предназначались за прекращение проверок в отношении его бизнеса. Однако силовики отказались от взятки и пресекли незаконные действия.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под арест. В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСБ и МВД продолжают сбор доказательств по уголовному делу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель СК Александр Бастрыкин направил представление о возбуждении уголовного дела о взяточничестве против судьи из Сочи.
В апреле СК предъявил бывшему заместителю главы администрации Сочи Евгению Горобцу обвинение в получении незаконного вознаграждения на сумму свыше 10 млн рублей.
В апреле в Москве арестовали директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Александра Васильченко.