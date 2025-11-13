Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.2 комментария
Индия стимулировала добычу критически важных минералов
Власти Индии утвердили новые ставки роялти для ряда критически важных минералов с целью стимулировать местную добычу и снизить зависимость страны от импорта, сообщает Bloomberg.
Теперь за добычу графита роялти будет взиматься в виде процента от продажной цены, устанавливаемой Бюро рудников Индии, вместо фиксированной ставки за одну тонну.
Ранее ставки роялти для таких элементов, как цезий, цирконий и рубидий, отсутствовали вовсе. Теперь правительство установило их, что, по мнению властей, позволит компаниям подавать более обоснованные заявки на аукционах. Власти уверены, что рост внутреннего производства приведет к снижению объёмов импорта и сократит риски для всей цепочки поставок.
В условиях стремительного роста мирового спроса на сырье для промышленности чистой энергетики Индия наращивает усилия по обеспечению стабильных поставок критических минералов. Сейчас страна импортирует около 60% своих потребностей в графите и остаётся небольшим производителем большинства подобных ресурсов.
Правительство Нарендры Моди намерено привлекать частные и иностранные инвестиции в добывающие проекты, желая уменьшить зависимость от Китая, который контролирует обработку многих ключевых минералов. В начале года власти согласовали программу стоимостью 1,9 млрд долларов для обеспечения устойчивого доступа к сырью, востребованному в производстве аккумуляторов, электроники, военной технике и сельском хозяйстве.
