Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.19 комментариев
Снаряды попали в суда у берегов Омана
У берегов Омана неизвестные атаковали два судна, на одном из них начался пожар, сообщило Управление морских торговых операций Британии.
Инцидент произошел в четырех милях (около 6,5 км) от оманского порта Эль-Хасаб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным ведомства, капитан проходившего мимо судна сообщил, что видел, как четыре неопознанных снаряда попали в два судна, на одном начался пожар. «Состояние второго судна неизвестно», – говорится в сводке UKMTO.
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