Минобороны: Экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам

Отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов в районе Босфора военнослужащие экипажа «Иван Хурс» представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова, сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении военного ведомства в Telegram-канале отмечается, что в день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман.

Они обнаружили приближающиеся к российскому кораблю беспилотные катера и по команде командира судна капитана 3 ранга Игоря Тарана уничтожили надводные цели. Военнослужащие представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.

Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.