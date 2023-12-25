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    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    18 комментариев
    25 декабря 2023, 16:50

    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Правда и победа
    Морская авиация защищает Крым от украинских диверсантов и катеров

    Tекст: Александр Тимохин

    Уходящий год отметился новой тактикой нападений украинских войск на Черноморском театре военных действий. Поскольку Россия уничтожила фактически весь украинский флот, военно-морские силы Украины (ВМСУ) стали применять безэкипажные катера (БЭК, брандеры) и морской диверсионный спецназ. Однако ВМФ России нашел против этого эффективное противоядие – авиацию.

    Еще в августе 2023 года ВМСУ начали активно применять спецподразделения, действовавшие с украинского берега на скоростных катерах, поставленных США. Такие группы предприняли несколько рейдов на нашу территорию – впрочем, безуспешных.

    Параллельно с действиями спецназа росла угроза массированного применения безэкипажных катеров-брандеров (БЭК) против российских целей в портах и на море.

    Провал украинских морских диверсантов

    ВМСУ утверждали, что действуют эффективно и безнаказанно. То, что это на самом деле ложь, выяснилось 22 августа. В этот день украинские военные запланировали заброску спецподразделения к российским берегам на скоростном американском легком катере. Но вместо селфи с флагом украинские военные наткнулись на Су-30СМ морской авиации (МА) ВМФ России.

    Минобороны РФ в этот день опубликовало эффектное видео. Заметно, что украинский катер пытается уклониться, но его поражает очередь 30-мм снарядов из автоматической пушки российского самолета.

    ВМСУ также выложили видео со своими интенсивно маневрирующими катерами и пуском с одного из них зенитной ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Как обычно, украинцы обрезали конец ролика, где по одной из лодок прилетает очередь из автоматической пушки, зато не забыли солгать, что сбили российский самолет.

    И оба этих видео стали прямым доказательством героизма российских летчиков, пошедших в атаку навстречу зенитным ракетам (а атаки авиационной пушкой выполняются с небольших высот) и вернувшихся с победой.

    Однако за скобками остался важный вопрос: как пилоты получили информацию об активности украинских диверсантов? Катера, на которых последние передвигаются, малы, береговые радиолокационные станции (РЛС) их не видят. Бортовая РЛС Су-30СМ с большого расстояния – тоже.

    А это значит, что на тот момент в распоряжении МА ВМФ уже была новая система разведки, пока никак публично не называемая. Претворялся в жизнь комплекс мер по освещению надводной обстановки и выдаче ударной авиации целей практически в режиме реального времени.

    Затем атаки МА ВМФ РФ против украинских диверсантов приняли систематический характер. ВМСУ пытались пиариться, забрасывая спецназ в Крым для «селфи с флагом» – такой фокус у них получился 24 августа. Но 30 августа Су-30СМ потопили сразу четыре украинских катера, на борту которых, предположительно, находилось до 50 бойцов.

    Теряя подготовленных людей десятками, ВМСУ вынуждены были прекратить эти набеги. В октябре они попробовали снова, но уже не на катерах, а на гидроскутерах – и тоже были уничтожены с воздуха. Таким образом, от применения спецподразделений на скоростных катерах российские морские летчики их отвадили. Возможно, по этой причине Украина резко интенсифицировала применение безэкипажных катеров.

    Вертолеты против катеров-камикадзе

    Безэкипажные катера-камикадзе (БЭК) украинские войска используют для попыток атаковать российские цели. Например, 2 сентября украинские катера попробовали атаковать Крымский мост, но безуспешно, оба БЭК были уничтожены.

    Минобороны РФ рассказало, как ведется борьба с катерами-камикадзе. В начале декабря было распространено видео с примерами того, как российские вертолеты патрулируют акваторию вблизи Крымского побережья. Сообщалось, что «летчики во взаимодействии с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами осуществляют поиск безэкипажных катеров и скоростных лодок ВСУ... На счету черноморских авиаторов уже немало уничтоженных целей, которые несли прямую угрозу судоходству в Черном море».

    А несколько ранее, 6 октября, в газете Черноморского флота «Флаг Родины» вышла заметка о том, что на Черном море действуют специальные подразделения морской авиации на вертолетах Ка-27 и Ми-8. Сообщалось, что «в целом отработано применение специально оборудованных вертолетов для поиска БЭК и их уничтожения... Как правило, пара вертолетов или по расписанию, или в «угрожаемый период» по данным агентурной или радиотехнической разведки проводит патрулирование, наблюдая за морем на предмет наличия БЭК.

    При обнаружении долго не ждут и уничтожают катер штатными крупнокалиберными пулеметами».

    Можно констатировать, что российский флот в лице одного из своих родов сил (Морская авиация) ведет систематическую борьбу с противником на море. Не допуская подхода к нашим берегам сил, которые Украина может выставить в море – катеров со спецназом и безэкипажных брандеров. Основной ударной силой против диверсантов выступают Су-30СМ, а против БЭК – вертолеты, главным образом Ка-27/29.

    Как отразить угрозу массового удара

    Среди потенциальных угроз со стороны Украины остается риск массированного удара с помощью катеров-камикадзе, но в том случае, если украинские войска обеспечат себе наличие нужного числа операторов и каналов управления (это сложнее, чем кажется), а также отработают совместные действия катеров. Поэтому российский флот развивает навыки борьбы не только с одиночными целями, но и с групповыми атаками БЭК.

    Для поражения скоростных малоразмерных морских целей также вполне могут подойти кассетные бомбы – при условии, что их суббоеприпасы взрываются при ударе о воду или (если они самонаводящиеся) наводятся на катер. Американцы, например, с успехом применяли кассетные бомбы против моторных лодок. В случае их использования российский Су-30СМ смог бы работать по надводным целям, не снижаясь и не завися от того, получится ли с пикирования попасть по маленькому катеру из пушки.

    Кроме того, результативность патрульным Ми-8 и Ка-27 могли бы добавить тепловизионные прицелы для пулеметов в дверях. Это необходимо при стрельбе ночью, а украинские катера предпринимали попытки атак в том числе и в ночное время. Наконец, в качестве резервного средства для работы над морем вполне могут использоваться вертолеты Ка-52, которые могут уничтожать такие цели в разы эффективнее.

    Попытки ударов безэкипажными катерами – угроза, все еще исходящая от ВМСУ. Однако летчики МА ВМФ уже показали, что имеют все возможности с нею справляться.

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