Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Народный фронт и волонтеры объявили срочный сбор на лодки для боевых действий на Днепре

Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить и почему она имеет сегодня такое большое значение?

«Вчера мы с вами стали свидетелями ужасных кадров, которые разошлись в Сети, кадры изначально разместил противник. Там наши пацаны, наши герои ведут бой, дальше пытаются завести лодку, чтобы отойти от берега и не могут ее завести. Гибнут после этого. Вечная память нашим парням. Мы, понимая, что лодки и моторы являются расходниками, сегодня объявили сбор на моторы и на плавсредства... В данный момент на фронте катастрофически не хватает лодок».

Это цитата из обращения, распространенного Народным фронтом России. Народный фронт объявил сбор не только денежных средств, но и самих лодок: «Мы также обращаемся ко всем профессиональным рыбакам, у которых есть плавательные средства в хорошем состоянии, принять участие в этом сборе и передать их для наших парней на Днепре». Планируется собрать не менее 150 лодок, для чего необходимо 70 млн рублей.

По Telegram-каналам военкоров пронеслась серия публикаций о том, как необходимы лодки бойцам ВС РФ, которые отражают атаки противника в районе Днепра. «Есть большая потребность в лодках, в моторах, это могут быть и большие лодки для перевозки личного состава, и лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы эвакуировать личный состав, – говорит представитель Народного фронта Сергей Кошкарев. – Кроме того, очень хорошо себя показали в данных условиях гидроциклы, ребята могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать определенные задачи».

Почему лодки стали вдруг так остро необходимы?

Предыстория

Проблема господства ВМС Украины в Днепровско-Бугском лимане обсуждалась еще в прошлом году. Поставки Украине американских катеров и скоростных лодок дали возможность ВСУ устраивать набеги и попытки высадок на нашу территорию. До поры до времени это заканчивалось только трупами с их стороны, но начавшееся недавно наступление ВСУ все изменило. Угроза стала серьезнее.

С одной стороны, мелкие подразделения ВСУ на скоростных лодках переправляются на наш берег, пытаясь там закрепиться. Продвинуться оттуда и создать серьезный плацдарм они не могут и не смогут, но и оставлять все как есть нельзя – группы противника ведут наблюдение за нашими войсками с нашего берега, наводят артиллерию… В силу рельефа местности «выкурить» их трудно и не всегда рационально, а вот затруднить переброску через обмелевший Днепр можно было бы – но для этого нужны эффективные силы на реке.

Второй вопрос – российским войскам приходится вести борьбу с украинскими подразделениями на островах на Днепре, а также вести разведку на территории, удерживаемой ВСУ.

Для этого тоже нужны катера. Особенно в ситуациях, когда наши солдаты попадают под огонь с украинского берега, под атаки квадрокоптеров со сбрасываемыми боеприпасами, или сталкиваются с украинскими катерами.

Но катеров, пригодных для речной войны, у наших солдат нет. В отличие от ВСУ, наши войска вынуждены пользоваться моторными лодками, полученными разными методами у местного населения – старыми легкими моторками с изношенными двигателями и малой вместимостью, которые никогда не задумывались как военные и к использованию в военных целях практически непригодны.

Нет до сих пор и никакой структуры, отвечающей за речную войну – каждая воинская часть, получившая свою полосу обороны вдоль Днепра, ведет эту войну сама, как может, лишь в некоторой координации с соседями. И к сожалению, нельзя не признать, что это обстановка стоит нам человеческих потерь. Ситуацию необходимо менять.

Катера и командование

Самая первая проблема, которая может снизить потери – катера. Необходимо снабдить обороняющиеся по Днепру войска нормальными, подходящими для этих условий катерами. Именно поэтому так срочно стали бить тревогу Народный фронт, волонтеры и военкоры.

Днепр здесь мелкий, у противника есть противотанковые ракеты и дальнобойная артиллерия – и уязвимые большие бронекатера просто не нужны. Нужны жестко-корпусные надувные лодки, способные передвигаться с большой скоростью, или даже обычные водоизмещающие малые скоростные катера небольших размеров. Крайне желательно, чтобы они несли хотя бы 12,7-мм пулемет, но в крайнем случае пусть будет любой катер.

Те моторки, которые сейчас применяются нашими солдатами на Днепре, должны быть заменены максимально быстро. Сделать это нетрудно. В распоряжении ВМФ, Береговой охраны ФСБ, Росгвардии, МЧС, других ведомств есть немало различных катеров, которые могут быть использованы на Днепре. Есть они и на гражданском рынке. То есть вопрос, по сути, стоит в том, чтобы взять (или купить) имеющиеся в наличии по всей стране катера и просто перевезти их на театр военных действий.

На эту тему

Кроме того, 3 июля ряд военкоров опубликовали открытое обращение к главам приморских регионов с просьбой организовать передачу конфискованных у браконьеров скоростных моторных лодок большого размера в войска. Для этого нужны определенные нормативные акты, их надо сначала разработать, а потом принять, но если есть, что передавать, то почему бы не сделать именно так?

Но это – экстренная мера. Помимо нее нужно понимание – что и с какой целью мы делаем на Днепре, а после этого нужно создание структуры, которая будет вести на этой реке военные действия. В свое время для ведения войн на реках и озерах создавались отдельные флотилии. Некоторые из них – например, Ладожская во время Великой Отечественной войны – сыграли стратегическое значение.

Похожая ситуация была у американцев – и во время войны во Вьетнаме, и в Ираке ВМС США действовали на реках, препятствуя их использованию противником. Причем на Евфрате они работали в верховьях реки, где она имеет небольшую ширину, и несравнима с Днепром.

Днепровская флотилия в нашей истории тоже была. Стоит создать в составе группировки сил СВО командование, которое вело бы военные действия на Днепре. Логично, чтобы этим занялся Черноморский флот. В конце концов, именно флот у нас традиционно занимался войнами на реках.

Такое командование, используя подразделения специального назначения ВМФ, вертолеты и самолеты морской авиации, а также взаимодействуя с артиллерией обороняющихся по Днепру войск, должно полностью парализовать действия ВСУ на Днепре, вынудив их самих перейти к обороне на своем берегу. Это позволит освободить части сухопутных войск от несвойственных для них задач.

А главное – все это в итоге должно помешать ВСУ создавать нашим войскам такие проблемы, которые они, несмотря на потери, до сих пор пытаются создавать нам у Антоновского моста. Кроме того, создание и эффективное задействование подобной структуры облегчит хоть и не сильно частые и не масштабные, но регулярные действия наших подразделений на чужом берегу (разведка и т. д.).