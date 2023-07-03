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3 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:39  |  vz.ru
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Как ликвидировать украинскую угрозу на реке Днепр

Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ РИА Новости
Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить и почему она имеет сегодня такое большое значение? Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
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    Народный фронт и волонтеры объявили срочный сбор на лодки для боевых действий на Днепре
    Антоновский мост обнажил проблему с наличием речных лодок для ВС РФ
    		  
    3 июля 2023, 14:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александр Тимохин

    Волонтеры начали по всей стране срочный сбор средств на решение проблемы, от которой прямо сейчас несут потери наши бойцы, сражающиеся в зоне СВО – дефицита лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре. Что нужно сделать, чтобы эту проблему решить и почему она имеет сегодня такое большое значение?

    «Вчера мы с вами стали свидетелями ужасных кадров, которые разошлись в Сети, кадры изначально разместил противник. Там наши пацаны, наши герои ведут бой, дальше пытаются завести лодку, чтобы отойти от берега и не могут ее завести. Гибнут после этого. Вечная память нашим парням. Мы, понимая, что лодки и моторы являются расходниками, сегодня объявили сбор на моторы и на плавсредства... В данный момент на фронте катастрофически не хватает лодок».

    Это цитата из обращения, распространенного Народным фронтом России. Народный фронт объявил сбор не только денежных средств, но и самих лодок: «Мы также обращаемся ко всем профессиональным рыбакам, у которых есть плавательные средства в хорошем состоянии, принять участие в этом сборе и передать их для наших парней на Днепре». Планируется собрать не менее 150 лодок, для чего необходимо 70 млн рублей.

    По Telegram-каналам военкоров пронеслась серия публикаций о том, как необходимы лодки бойцам ВС РФ, которые отражают атаки противника в районе Днепра. «Есть большая потребность в лодках, в моторах, это могут быть и большие лодки для перевозки личного состава, и лодки с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы эвакуировать личный состав, – говорит представитель Народного фронта Сергей Кошкарев. – Кроме того, очень хорошо себя показали в данных условиях гидроциклы, ребята могут создавать маневренные группы, выезжать на разведку и отрабатывать определенные задачи».

    Почему лодки стали вдруг так остро необходимы?

    Предыстория

    Проблема господства ВМС Украины в Днепровско-Бугском лимане обсуждалась еще в прошлом году. Поставки Украине американских катеров и скоростных лодок дали возможность ВСУ устраивать набеги и попытки высадок на нашу территорию. До поры до времени это заканчивалось только трупами с их стороны, но начавшееся недавно наступление ВСУ все изменило. Угроза стала серьезнее.

    С одной стороны, мелкие подразделения ВСУ на скоростных лодках переправляются на наш берег, пытаясь там закрепиться. Продвинуться оттуда и создать серьезный плацдарм они не могут и не смогут, но и оставлять все как есть нельзя – группы противника ведут наблюдение за нашими войсками с нашего берега, наводят артиллерию… В силу рельефа местности «выкурить» их трудно и не всегда рационально, а вот затруднить переброску через обмелевший Днепр можно было бы – но для этого нужны эффективные силы на реке.

    Второй вопрос – российским войскам приходится вести борьбу с украинскими подразделениями на островах на Днепре, а также вести разведку на территории, удерживаемой ВСУ.

    Для этого тоже нужны катера. Особенно в ситуациях, когда наши солдаты попадают под огонь с украинского берега, под атаки квадрокоптеров со сбрасываемыми боеприпасами, или сталкиваются с украинскими катерами.

    Но катеров, пригодных для речной войны, у наших солдат нет. В отличие от ВСУ, наши войска вынуждены пользоваться моторными лодками, полученными разными методами у местного населения – старыми легкими моторками с изношенными двигателями и малой вместимостью, которые никогда не задумывались как военные и к использованию в военных целях практически непригодны.

    Нет до сих пор и никакой структуры, отвечающей за речную войну – каждая воинская часть, получившая свою полосу обороны вдоль Днепра, ведет эту войну сама, как может, лишь в некоторой координации с соседями. И к сожалению, нельзя не признать, что это обстановка стоит нам человеческих потерь. Ситуацию необходимо менять.

    Катера и командование

    Самая первая проблема, которая может снизить потери – катера. Необходимо снабдить обороняющиеся по Днепру войска нормальными, подходящими для этих условий катерами. Именно поэтому так срочно стали бить тревогу Народный фронт, волонтеры и военкоры.

    Днепр здесь мелкий, у противника есть противотанковые ракеты и дальнобойная артиллерия – и уязвимые большие бронекатера просто не нужны. Нужны жестко-корпусные надувные лодки, способные передвигаться с большой скоростью, или даже обычные водоизмещающие малые скоростные катера небольших размеров. Крайне желательно, чтобы они несли хотя бы 12,7-мм пулемет, но в крайнем случае пусть будет любой катер.

    Те моторки, которые сейчас применяются нашими солдатами на Днепре, должны быть заменены максимально быстро. Сделать это нетрудно. В распоряжении ВМФ, Береговой охраны ФСБ, Росгвардии, МЧС, других ведомств есть немало различных катеров, которые могут быть использованы на Днепре. Есть они и на гражданском рынке. То есть вопрос, по сути, стоит в том, чтобы взять (или купить) имеющиеся в наличии по всей стране катера и просто перевезти их на театр военных действий.


    Кроме того, 3 июля ряд военкоров опубликовали открытое обращение к главам приморских регионов с просьбой организовать передачу конфискованных у браконьеров скоростных моторных лодок большого размера в войска. Для этого нужны определенные нормативные акты, их надо сначала разработать, а потом принять, но если есть, что передавать, то почему бы не сделать именно так?

    Но это – экстренная мера. Помимо нее нужно понимание – что и с какой целью мы делаем на Днепре, а после этого нужно создание структуры, которая будет вести на этой реке военные действия. В свое время для ведения войн на реках и озерах создавались отдельные флотилии. Некоторые из них – например, Ладожская во время Великой Отечественной войны – сыграли стратегическое значение.

    Похожая ситуация была у американцев – и во время войны во Вьетнаме, и в Ираке ВМС США действовали на реках, препятствуя их использованию противником. Причем на Евфрате они работали в верховьях реки, где она имеет небольшую ширину, и несравнима с Днепром.

    Днепровская флотилия в нашей истории тоже была. Стоит создать в составе группировки сил СВО командование, которое вело бы военные действия на Днепре. Логично, чтобы этим занялся Черноморский флот. В конце концов, именно флот у нас традиционно занимался войнами на реках.

    Такое командование, используя подразделения специального назначения ВМФ, вертолеты и самолеты морской авиации, а также взаимодействуя с артиллерией обороняющихся по Днепру войск, должно полностью парализовать действия ВСУ на Днепре, вынудив их самих перейти к обороне на своем берегу. Это позволит освободить части сухопутных войск от несвойственных для них задач.

    А главное – все это в итоге должно помешать ВСУ создавать нашим войскам такие проблемы, которые они, несмотря на потери, до сих пор пытаются создавать нам у Антоновского моста. Кроме того, создание и эффективное задействование подобной структуры облегчит хоть и не сильно частые и не масштабные, но регулярные действия наших подразделений на чужом берегу (разведка и т. д.).
     
     
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