ВС России потопили шесть лодок с бойцами ВСУ

Сальдо: Силы России потопили шесть лодок с бойцами ВСУ, пытавшимися переправиться через Днепр

Российские силы за последние двое суток потопили шесть лодок вооруженных сил Украины (ВСУ), на которых более 30 бойцов украинской армии пытались переправиться через Днепр в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, за последние двое суток артиллеристы группировки войск «Днепр» потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор Антоновского моста на левом берегу, передает ТАСС.

Сальдо добавил, что минувшей ночью уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег.

Он отметил, что ситуация на левом берегу Днепра в Херсонской области, где ВСУ намеревались создать плацдарм у Антоновского моста, в настоящее время находится под контролем российских сил, ВСУ не создавали никаких плацдармов в районе моста, так как они не обладают необходимым наступательным потенциалом.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сообщения о том, что украинские войска якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, являются ложью и распространяемой Киевом дезинформацией.