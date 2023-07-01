Россия хитрой атакой уничтожила украинский плацдарм

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия наказала ВСУ за попытки высадиться на левый берег Днепра

«Противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет». Такими словами врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо описал ликвидацию группировки ВСУ в районе Антоновского моста. Почему украинские войска так настойчиво пытались занять здесь плацдарм - и можно ли считать, что теперь с этими попытками вполне покончено?

В ночь на субботу военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили под Антоновским мостом в Херсонской области группы украинских войск. Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, территория на левом берегу у моста «окончательно зачищена». ВС РФ применили хитрость: российские военные не пошли в лобовую атаку, а зашли с тыла, со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где находились военные ВСУ, были взяты.

«Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость, противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами – будут так же получать, но в большем масштабе», – предупредил Сальдо. В уничтожении боевиков ВСУ участвовали бойцы отряда «ШТОРМ», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады, уточнил Сальдо.

После разрушения Каховской ГЭС в начале июля российские военные убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды со стороны левого берега. Антоновский мост частично разрушен, поэтому ВСУ не могут перебросить по нему технику. Организовать понтонную переправу тоже невозможно, потому что, по оценке Сальдо, она будет разрушена за несколько минут. В результате противник проникал на другой берег небольшими десантными группами под Антоновский мост и соседние здания, укрывался от огня российской артиллерии в близлежащих дачных домиках.

В последние дни российские военные вели бой с украинскими наемниками под этим мостом и не давали ВСУ перебираться через Днепр. Пресекались попытки противника подвезти боеприпасы и медикаменты. ВСУ лишь удавалось вывозят своих погибших и раненых. На этой неделе Сальдо сообщал о потоплении шести лодок с 30 украинскими боевиками.

А накануне по украинским позициям был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер». Запись этого удара с беспилотника Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале.

Как сообщал на днях начальник штаба полка с позывным Белый, российские военные проводили разведпоисковые действия и вели планомерное систематическое уничтожение противника в районе моста. «Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», – говорил офицер. Он опровергал сообщения о высадках украинского десанта на левом берегу Днепра. По его словам, украинские боевики находились на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.

По рассказу российского сапера с позывным Рязань-1, который участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных, в составе ВСУ действовали наемники.

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«ВСУ хотели создать плацдарм, через который можно проникать дальше в город Алешки и отодвигать наши передовые силы обороны от левого берега. С учетом того, что Алешки до сих пор частично стоят в воде, сильно разрушены – для противника это самое подходящее время, чтобы попробовать занять город. Крупные десантные операции там крайне затруднительны, потому что по ним будет работать наша авиация, поэтому ВСУ решили постепенно накапливать силы диверсионными группами и отодвигать наши войска», – рассказал местный военный волонтер Алексей Живов.

Собеседник пояснил, что Антоновский мост проходит справа от Алешек и представляет собой длинную конструкцию, похожую на Крымский мост – сначала дорога идет по насыпи вокруг болот и лесов и только в конце, перед рекой переходит в железобетонный мост. По его словам, тактикой проникновения небольших групп численностью до роты противник «постоянно держал нас в напряжении, в основном политическом, мол, ВСУ опять высаживаются на левый берег».

«Часть «всушников» пряталась под остовом бетонного моста с нашей (левой) стороны, откуда их было очень сложно выбить. И вот туда прилетела ракета комплекса «Искандер» и уничтожила их.

Но вокруг моста слева и справа есть дачи, которые сейчас находятся в воде. Подъехать к ним можно только со стороны моста, а со стороны Алешек они отделены лесами и непроходимыми для тяжелой техники болотами. Вот там «всушники» все еще держатся и оттуда их постепенно выдавливают. По некоторым данным, там еще оставалось порядка 70 боевиков», – говорит Живов.

В итоге уничтожить десантные группы ВСУ под Антоновским мостом удалось за счет усилий элитных подразделений Минобороны, уверен Живов, мастерства хорошо обученных сержантов и офицеров. «Но это, поверьте мне, недешево нам обошлось», – подчеркивает волонтер.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко добавляет, что этот плацдарм ВСУ находился на левом берегу Днепра, а не на «острове, который изобрели некоторые наши военкоры». Ранее противник высаживался на Большом Потемкинском острове, который находится ниже по течению Днепра, а с осени прошлого года происходили неоднократные попытки высадки украинских диверсантов в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

«Это единственный, сохранявшийся почти неделю плацдарм противника на левобережье. Развивать какое-либо стратегическое наступление с этих позиций нельзя, но можно создать здесь плацдарм и «кошмарить» Алешки, которые находятся от него в 3,5 километрах. На этот участок приходилось отвлекать авиацию, потому что под мостом удобно прятаться от обстрелов, именно поэтому был использован «Искандер», – сказал эксперт.

Теперь у противника не должно быть никаких иллюзий, что можно безнаказанно высаживаться на левый берег, также можно будет не привлекать авиацию с Запорожского фронта, где в ближайшие дни она будет остро востребована, добавляет Онуфриенко. «Когда берег находится под прицелом наших пехотинцев, то держать оборону удается значительно меньшими силами. Но, безусловно, практика попыток ВСУ высаживаться на левом берегу не прекратится», – считает Онуфриенко.

Сложность операции по выкуриванию украинских боевиков объясняется особенностями ландшафта.

«Правый берег, который находится через километр с небольшим, значительно выше. С него легко просматривается территория Алешек и вся округа Антоновского моста – можно вести снайперские, артиллерийские, минометные и какие угодно обстрелы. Даже коптеры не нужны, все перемещения наших войск видны в бинокль. Пользуясь этим, ВСУ постоянно наносили дистанционное огневое поражение по нашим позициям и резервам, которые мы подтягивали», – пояснил Живов.

Онуфриенко напомнил, что о преимуществах правого берега говорилось при отводе подразделений Вооруженных сил РФ, дислоцированных в правобережной части Херсонской области. «Та же ситуация на Осколе, Северском Донце и всех остальных реках. Присутствие на правом берегу объективно создает преимущества противнику», – подчеркивает эксперт.

По оценке Живова, решить проблему с вылазками десантных групп ВСУ удастся только после зачистки территорий на правом берегу Днепра.

«Нужно, чтобы прилетели бомбардировщики и сравняли все дачи с землей – с левой и с правой стороны, откуда ВСУ ведут огневое поражение по нашим позициям. Бомбить нужно все, чтобы там негде было закрепиться», – указывает волонтер.

Онуфриенко считает, что бомбардировка правого берега невозможна, потому что там находится Херсон. «Снести Херсон – не наша практика. Противник по-прежнему будет сосредотачивать в городе свои подразделения и под покровом ночи пытаться высаживаться на левом берегу, перебрасывая группы на быстроходных катерах. Поэтому нам придется создавать долговременные и хорошо укрепленные огневые точки, запасные позиции – то есть разветвленную систему обороны, которая позволит максимально обезопасить личный состав при обстрелах противника», – пояснил эксперт.