Россия хитрой атакой уничтожила украинский плацдарм

Взгляд
1 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
Разделы

Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

Английский родной или как минимум рабочий язык для тех, кто теперь решает: жить Украине или не жить, а если жить, то на сколько гривен в день Zuma/ТАСС
Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, которым наделяет английский язык государственным статусом «язык международного общения» и обязует всех чиновников им владеть. Это можно счесть плевком в лицо русскоязычным, но более очевидные жертвы инициативы – украинские «нацики». Но главное, что Украине Зеленского без английского не выжить. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
Перейти в раздел…

Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

После Гребенщикова останутся песни

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Личную позицию и нынешние взгляды Гребенщикова трудно разделить. Лично мне точно. Это, впрочем, ещё с его выступления перед Саакашвили в Одессе весьма непросто. Но тем не менее он вошел в историю русского рока. Подробности...

Без Родины я – ничто

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Мне кажется, это качество – «Россия во мне» – обычно даруется с рождения, как черты характера. Но сравнимо и с инстинктом. Родительским. У кого-то он есть, а кто-то ведь легко бросает своих детей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Может ли новый бунт обрушить Францию

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Наблюдая за тем, как Францию сотрясают массовые беспорядки, Россия может извлечь полезный урок, который пригодится ей в будущем. Подробности...
Перейти в раздел…

Сколько Запад потратил на Украину

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

Перейти в раздел…

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье
    ВС России нанесли удар по пунктам управления ВСУ под Донецком Минобороны России сообщило о поражении хранилища топлива ВСУ Борис Гребенщиков и Андрей Караулов внесены в реестр иностранных агентов Польским фурам запретили грузоперевозки по России
    Пентагон предсказал «очень кровавое» наступление ВСУ За ночь во время беспорядков во Франции пострадали более 80 сотрудников правопорядка «Казнь египетская» обрушилась на Нью-Йорк Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение
    Медведев предупредил о возможном применении ядерного оружия в случае его размещения в Польше Старший тренер сборной России уволен из-за участия спортсмена в чемпионате США Командир танкового подразделения рассказал о тактике ВСУ под Соледаром В Европе заметно выросла цена на газ

    «мир сотрясается»


    Премьер Венгрии предрек гибель слабых народов

    тайный визит


    Украина доложила директору ЦРУ о планах разместить ракеты и артиллерию перед Крымом

    свайп влево-вправо


    Психологи рассказали, как уход Tinder изменит технику знакомств в России

    Видео

    «ястребиное крыло»


    Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

    впереди США и Китая


    Россия выходит вперед в гонке за металл XXI века

    массовые беспорядки


    Франция погрузилась в «расовую войну»

    язык прислуги


    Зеленский дооформит Украину как колонию англосаксов

    ракетный удар по комсоставу


    Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

    русская история


    Максим Соколов: Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

    дни тихих сенсаций


    Игорь Мальцев: Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

    туризм или эмиграция


    Игорь Караулов: Не стоит путать релокацию с эмиграцией

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Россия хитрой атакой уничтожила украинский плацдарм

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Россия наказала ВСУ за попытки высадиться на левый берег Днепра
    Безопасность вокруг Антоновского моста потребует от России непростых решений
    		  
    1 июля 2023, 15:25
    Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет». Такими словами врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо описал ликвидацию группировки ВСУ в районе Антоновского моста. Почему украинские войска так настойчиво пытались занять здесь плацдарм - и можно ли считать, что теперь с этими попытками вполне покончено?

    В ночь на субботу военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили под Антоновским мостом в Херсонской области группы украинских войск. Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, территория на левом берегу у моста «окончательно зачищена». ВС РФ применили хитрость: российские военные не пошли в лобовую атаку, а зашли с тыла, со стороны реки на лодках. К трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где находились военные ВСУ, были взяты.

    «Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость, противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких «плацдармов» на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами – будут так же получать, но в большем масштабе», – предупредил Сальдо. В уничтожении боевиков ВСУ участвовали бойцы отряда «ШТОРМ», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады, уточнил Сальдо.

    После разрушения Каховской ГЭС в начале июля российские военные убрали свои наблюдательные посты и передовые отряды со стороны левого берега. Антоновский мост частично разрушен, поэтому ВСУ не могут перебросить по нему технику. Организовать понтонную переправу тоже невозможно, потому что, по оценке Сальдо, она будет разрушена за несколько минут. В результате противник проникал на другой берег небольшими десантными группами под Антоновский мост и соседние здания, укрывался от огня российской артиллерии в близлежащих дачных домиках.

    В последние дни российские военные вели бой с украинскими наемниками под этим мостом и не давали ВСУ перебираться через Днепр. Пресекались попытки противника подвезти боеприпасы и медикаменты. ВСУ лишь удавалось вывозят своих погибших и раненых. На этой неделе Сальдо сообщал о потоплении шести лодок с 30 украинскими боевиками.

    А накануне по украинским позициям был нанесен удар ракетой комплекса «Искандер». Запись этого удара с беспилотника Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале.

    Как сообщал на днях начальник штаба полка с позывным Белый, российские военные проводили разведпоисковые действия и вели планомерное систематическое уничтожение противника в районе моста. «Мы их потихонечку загоняем под мост, они пытаются оказать помощь своим, периодически пытаются подвезти боеприпасы, медикаменты, вывозят своих погибших и раненых. Но мы наносим огневое поражение», – говорил офицер. Он опровергал сообщения о высадках украинского десанта на левом берегу Днепра. По его словам, украинские боевики находились на топком, болотистом острове, где расположены дачи жителей Херсона и Алешек.

    По рассказу российского сапера с позывным Рязань-1, который участвовал в боях и прокладывал пути в минных заграждениях для российских военных, в составе ВСУ действовали наемники.

    «ВСУ хотели создать плацдарм, через который можно проникать дальше в город Алешки и отодвигать наши передовые силы обороны от левого берега. С учетом того, что Алешки до сих пор частично стоят в воде, сильно разрушены – для противника это самое подходящее время, чтобы попробовать занять город. Крупные десантные операции там крайне затруднительны, потому что по ним будет работать наша авиация, поэтому ВСУ решили постепенно накапливать силы диверсионными группами и отодвигать наши войска», – рассказал местный военный волонтер Алексей Живов.

    Собеседник пояснил, что Антоновский мост проходит справа от Алешек и представляет собой длинную конструкцию, похожую на Крымский мост – сначала дорога идет по насыпи вокруг болот и лесов и только в конце, перед рекой переходит в железобетонный мост. По его словам, тактикой проникновения небольших групп численностью до роты противник «постоянно держал нас в напряжении, в основном политическом, мол, ВСУ опять высаживаются на левый берег».

    «Часть «всушников» пряталась под остовом бетонного моста с нашей (левой) стороны, откуда их было очень сложно выбить. И вот туда прилетела ракета комплекса «Искандер» и уничтожила их.

    Но вокруг моста слева и справа есть дачи, которые сейчас находятся в воде. Подъехать к ним можно только со стороны моста, а со стороны Алешек они отделены лесами и непроходимыми для тяжелой техники болотами. Вот там «всушники» все еще держатся и оттуда их постепенно выдавливают. По некоторым данным, там еще оставалось порядка 70 боевиков», – говорит Живов.

    В итоге уничтожить десантные группы ВСУ под Антоновским мостом удалось за счет усилий элитных подразделений Минобороны, уверен Живов, мастерства хорошо обученных сержантов и офицеров. «Но это, поверьте мне, недешево нам обошлось», – подчеркивает волонтер.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко добавляет, что этот плацдарм ВСУ находился на левом берегу Днепра, а не на «острове, который изобрели некоторые наши военкоры». Ранее противник высаживался на Большом Потемкинском острове, который находится ниже по течению Днепра, а с осени прошлого года происходили неоднократные попытки высадки украинских диверсантов в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

    «Это единственный, сохранявшийся почти неделю плацдарм противника на левобережье. Развивать какое-либо стратегическое наступление с этих позиций нельзя, но можно создать здесь плацдарм и «кошмарить» Алешки, которые находятся от него в 3,5 километрах. На этот участок приходилось отвлекать авиацию, потому что под мостом удобно прятаться от обстрелов, именно поэтому был использован «Искандер», – сказал эксперт.

    Теперь у противника не должно быть никаких иллюзий, что можно безнаказанно высаживаться на левый берег, также можно будет не привлекать авиацию с Запорожского фронта, где в ближайшие дни она будет остро востребована, добавляет Онуфриенко. «Когда берег находится под прицелом наших пехотинцев, то держать оборону удается значительно меньшими силами. Но, безусловно, практика попыток ВСУ высаживаться на левом берегу не прекратится», – считает Онуфриенко.

    Сложность операции по выкуриванию украинских боевиков объясняется особенностями ландшафта.

    «Правый берег, который находится через километр с небольшим, значительно выше. С него легко просматривается территория Алешек и вся округа Антоновского моста – можно вести снайперские, артиллерийские, минометные и какие угодно обстрелы. Даже коптеры не нужны, все перемещения наших войск видны в бинокль. Пользуясь этим, ВСУ постоянно наносили дистанционное огневое поражение по нашим позициям и резервам, которые мы подтягивали», – пояснил Живов.

    Онуфриенко напомнил, что о преимуществах правого берега говорилось при отводе подразделений Вооруженных сил РФ, дислоцированных в правобережной части Херсонской области. «Та же ситуация на Осколе, Северском Донце и всех остальных реках. Присутствие на правом берегу объективно создает преимущества противнику», – подчеркивает эксперт.

    По оценке Живова, решить проблему с вылазками десантных групп ВСУ удастся только после зачистки территорий на правом берегу Днепра.

    «Нужно, чтобы прилетели бомбардировщики и сравняли все дачи с землей – с левой и с правой стороны, откуда ВСУ ведут огневое поражение по нашим позициям. Бомбить нужно все, чтобы там негде было закрепиться», – указывает волонтер.

    Онуфриенко считает, что бомбардировка правого берега невозможна, потому что там находится Херсон. «Снести Херсон – не наша практика. Противник по-прежнему будет сосредотачивать в городе свои подразделения и под покровом ночи пытаться высаживаться на левом берегу, перебрасывая группы на быстроходных катерах. Поэтому нам придется создавать долговременные и хорошо укрепленные огневые точки, запасные позиции – то есть разветвленную систему обороны, которая позволит максимально обезопасить личный состав при обстрелах противника», – пояснил эксперт.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •