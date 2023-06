В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск

Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS

Текст: Дарья Волкова

Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления, ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар. «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то, что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник. «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он. «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник. «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник. Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов. Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели». По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии. Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Российские дипломаты ответили на претензии Колумбии по Краматорску Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку пострадавших в Краматорске колумбийцев в зону боевых действий 29 июня 2023, 05:54 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике. Российские дипломаты выразили радость в связи с тем, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, безрассудная поездка в Краматорск не обернулась непоправимой трагедией. Посольство России рекомендовало гражданам Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС. Ранее Колумбия решила выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем 28 июня 2023, 17:45 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал. Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине. Новости СМИ2 Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости». Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes. Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R. Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ. Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard. Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу». ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников

Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости». По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения. Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Новости СМИ2 Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России. Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских. Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении. Названа цель удара ВС России по Краматорску Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР. Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры. Новости СМИ2 Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины. Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru». Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. Экс-советник ЦРУ допустил подрыв Украиной Запорожской АЭС Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС для обвинения России в заражении стран НАТО радиацией

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украина впадает в отчаяние и может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом, взорвать атомную электростанцию в целях обвинения России в заражении территории стран НАТО радиацией, что приведет к прямому конфликту РФ с альянсом, предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс. Рикардс выразил мнение в своей статье для The Daily Reckoning, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом. Он также допустил, что Киев может совершить акт экологического терроризма на ЗАЭС, так как ранее Украина уже совершала такие действия, передает РИА «Новости». По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима. Бывший советник ЦРУ напомнил, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» – крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма. Рикардс также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО. В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что также привело к экологической катастрофе. Бывший советник ЦРУ предупредил, что Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», – резюмировал эксперт. Ранее Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожскую АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии. Новости СМИ2 NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан. Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest. Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости». Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он. Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан. Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки. Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине Религиовед Лункин: Зеленский хочет духовно унифицировать Украину с Западной Европой

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Идея переноса празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря противоречит европейским принципам религиозного многообразия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. «Это странный законопроект даже с точки зрения европейских ценностей, к которым так стремятся власти Украины. Он нарушает принципы религиозного многообразия и различные демократические нормы. С позиции светского государства невозможно мотивировать решение, почему нужно переносить Рождество на 25 декабря. Сразу скажу: этот вопрос не догматический, поскольку в Библии нигде не сказано, в какой именно день родился Христос. Дату празднования диктует исключительно церковная традиция», – пояснил религиовед Роман Лункин. «Сейчас на Украине большая часть населения, например, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – празднуют Рождество в ночь на 7 января. Греко-католики, католики, часть православных отмечают праздник 25 декабря. Для последователей протестантизма это не так важно. Зачем Зеленскому понадобилось переносить дату? Чтобы духовно унифицировать Украину с Западной Европой, где большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря», – подчеркнул аналитик. «Модераторы этого законопроекта – США, Евросоюз, руководство так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и патриархат Константинополя. При этом ПЦУ и Константинополь не имеют большинства на Украине ни по приходам, ни по прихожанам. Но они решили изменить религиозную идентичность граждан. Раньше Запад пытался их «окатоличить» с помощью униатства, а теперь пытается «перепрошить» само православие на Украине», – указал эксперт. «Закон, скорее всего, будет принят. Он не требует финансовых затрат, а украинские власти не упустят возможности бесплатно угодить Западу. УПЦ, которая много лет находится между молотом и наковальней по многим вопросам, вероятно, проявит частичную лояльность власти и будет проводить рождественскую службу в обе даты, чтобы не вызвать конфликты среди самих прихожан», – полагает аналитик. При этом тех, кто будет отмечать Рождество 7 января, назовут «пророссийской маргинальной прослойкой». «К ним отнесут несколько миллионов человек. Кроме того, их лишат выходного, что вызовет возмущение. Вкупе с уличными выступлениями по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой это создаст кумулятивный эффект и усилит волнения. И это будет происходить при попустительстве или даже молчаливом одобрении властей», – добавил он. В среду президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас идет борьба украинцев за свою идентичность и нововведение способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками. «Украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», – отмечается в тексте. Напомним, Архиерейский собор раскольнической ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией. Новости СМИ2 Лавров допустил присутствие на Украине кадровых военных Запада под видом наемников

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Ряд стран Запада отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. В эфире «Первого канала» он заявил, что инструкторы, которые точно кадровые военные, работают на Украине, «не на линии боевого соприкосновения, судя по всему, но там огромное количество специалистов, инструкторов», передает ТАСС. Ранее Лавров заявил, что отношения России и стран Запада – это «борьба миров», Москва больше не может полагаться на договоренности. Рогов: Запорожцы не потерпят вольного отношения к названию города и региона

Фото: Wikipedia

Текст: Евгений Поздняков

Власти Украины предприняли очередную попытку наказать запорожцев за непокорность. При этом основные события на этом участке фронта ждут нас впереди – ситуация постепенно накаляется. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении. «Желание Нацкомиссии Украины по стандартам государственного языка сменить название города Запорожье буквально втаптывает в грязь мнения и чаяния местных жителей. Вероятно, это еще одна попытка наказать население непокорного региона за то, что жители города не хотят разделять западенские нарративы», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Кроме того, сама попытка выставить действующее название как пережиток имперского прошлого абсурдна. В 1921 году большевики в рамках процесса украинизации переименовали Александровск в Запорожье. Разумеется, в детали местная комиссия по государственному языку вдаваться не собирается. Их задача – примитивная и оголтелая борьба со всем, что хоть немного напоминает русское», – отмечает эксперт. «Конечно, подобная тенденция пугает местных жителей. Многие и борются против самовольства офиса Зеленского, а также всяких госкомиссий. Здесь, на Запорожском направлении, мы понимаем, что главные битвы ждут нас впереди. И здесь, как ни странно, можно согласиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым», – подчеркивает собеседник. «ВСУ до сих пор используют подразделения, которые пострадали в предыдущие месяцы конфликта. Формирования, готовившиеся исключительно под нужды контрнаступления, все еще находятся в тылу. В этом плане главным событием текущего этапа СВО станет введение в бой непосредственно новых бригад, прошедших подготовку в странах НАТО», – считает Рогов. «Тем не менее накал боевых действий на Запорожском участке фронта продолжает усиливаться. Боевые действия здесь проводятся по трем направлениям. В районе Времевского выступа противнику удалось взять под оперативный контроль несколько населенных пунктов. Ситуация непростая, но наши бойцы продолжают сдерживать натиск ВСУ», – отмечает эксперт. «На Ореховском направлении дела обстоят более успешно: нашим бойцам удалось «обнулить» продвижение украинских войск. На васильевском участке главным достижением ВСУ можно назвать лишь переход населенного пункта Пятихатки в серую зону боевых действий», – резюмирует Рогов. Ранее на Украине предложили переименовать город Запорожье. С инициативой выступила Нацкомиссия по стандартам государственного языка. Как отмечают чиновники, нынешнее название может не соответствовать лексическим нормам украинского языка и «касаться российской имперской политики». Между тем глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления на Запорожском и других направлениях еще впереди. Об этом сообщает издание Financial Times. По его словам, появление военных ВСУ в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются кульминацией происходящего, но представляют собой лишь «предварительный просмотр» более масштабных действий. При этом Резников подтвердил, что основные воинские резервы Украине еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Между тем бои на Запорожском направлении продолжаются. Так, российским военным удалось отбить атаку ВСУ, пытавшихся продвигаться в сторону Жеребянки. Как отмечает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в результате многочасовых боевых действий высокой интенсивности, противник понес существенные потери. Были подбиты танки и БМП ВСУ. Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны сообщил, что украинские солдаты потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин. Новости СМИ2 В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников

Фото: Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников. Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости». В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты. Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях. Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Минобороны рассказало об отражении украинских атак на шести направлениях

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское, сообщили в Минобороны России. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab. Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехов, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б». Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Синьковка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). У Тимковки уничтожена украинская ДРГ. Потери украинской стороны составили более 30 человек и три машины. Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у поселков Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Авиация и артиллерия поразили подразделения 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины возле поселков Червоная Диброва, Невское (ЛНР), Ямполовка, Терны и Григоровка (ДНР). Там за сутки уничтожено до 115 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три пикапа, машина РСЗО «Град», САУ «Акация» и гаубица Д-30. На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Новости СМИ2 Колумбия решила выразить России протест из-за удара по Краматорску Президент Колумбии распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан этой страны в Краматорске 29 июня 2023, 04:46 Текст: Антон Никитин

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске. Президент Колумбии поручил внешнеполитическому ведомству этой южноамериканской страны передать России дипломатическую ноту протеста, передает ТАСС. Он заявил, что в Колумбии ждут возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину, которые, как утверждает Густаво Петро, якобы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны». По данным портала «Инфобае», экс-советник президента Колумбии Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали из Киева в Краматорск. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений. Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.