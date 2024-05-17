В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.