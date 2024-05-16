Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.