В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?6 комментариев
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили множество вопросов, встреча прошла очень хорошо, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В основном лидеры обсуждали торгово-экономическую сферу, но затрагивались и внешнеполитические темы, сообщил Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, коснулись ли Путин и Си Цзиньпин тем безопасности, он ответил: «Да, но именно коснулись, потому что эти вопросы все-таки на вечер у нас».
Ранее сообщалось, что Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.