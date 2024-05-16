В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?10 комментариев
Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»
Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.