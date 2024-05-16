Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.