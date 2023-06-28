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Марочко сообщил о проблемах ВСУ с логистикой на трех направлениях
Военный эксперт Марочко: ВСУ из-за обильных дождей столкнулись с проблемами логистики на трех направлениях
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Вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт рассказал, что техника ВСУ застревает в размытых дорогах и с трудом передвигается, кроме того, украинским войскам задерживают поставку материально-технического обеспечения, передает РИА «Новости».
Кроме того, Марочко сообщил, что российские военнослужащие отмечают снижение активности ВСУ на луганском направлении. По его словам, это вызвано регулярными потерями украинских сил и исчерпанием их наступательного потенциала, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана ВС России
Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения ВС России
Ведется подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в распоряжение подразделений российских военных, сообщают в Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, активная подготовка к передаче техники уже ведется, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Российские военные показали трофейный бронеавтомобиль Oshkosh
Российские военные показали захваченные американский бронеавтомобиль Oshkosh
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Российские военные захватили американский бронеавтомобиль Oshkosh, после того как разбили колонну украинских сил в районе поселка Новодонецкое.
В первые дни наступления ВСУ в районе Новодонецкого штурмовому отряду «Шторм» и танковой роте морской пехоты Тихоокеанского флота России удалось захватить брошенную ВСУ военную технику, среди которой оказалась американская бронемашина MRAP Oshkosh.
«Мы уничтожили более 50 единиц техники ВСУ за три часа после получения задачи», – рассказал Герой России Руслан Курбанов о наступлении ВСУ Telegram-каналу «Военная хроника».
Бронеавтомобиль Oshkosh шел во главе колонны и подорвался на мине, что нарушило строй украинской техники. В результате противник оказался в ловушке и обратился в бегство. Oshkosh достался морпехам практически в идеальном состоянии и сейчас изучается специалистами.
По словам Курбанова, «современный Oshkosh уступает даже советской технике, так как наличие огромного количества компьютеров и электрооборудования в бою может только помешать».
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
ВСУ попытались атаковать на трех направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поражение нанесено 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На этом направлении уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика».
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак со стороны ВСУ. Уничтожено до 325 военных, танк, три БМП и пять автомобилей. У Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами украинской 110-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки со стороны украинских военных. На Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
У поселка Работино в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 115 человек, пять боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила противника у поселков Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселка Огурцово (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла более 30 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 военных, три автомобиля и САУ «Акация».
Возле поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. У населенного пункта Выемка (ДНР) поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены шесть беспилотников.
С начала СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 ЗРК, 10 371 танк и другие боевые бронированные машины, 1131 машину РСЗО, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов.
WP: Киев не вернет территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета»
Washington Post: Киев не сможет вернуть территории, если ВСУ «останутся в тупике в течение лета»
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Киевское руководство не сможет «вернуть территории», если украинские военнослужащие в ближайшие несколько недель не переломят ситуацию на поле боя, выразил мнение обозреватель газеты Washington Post Грэхам Аллисон.
По его мнению, Киев не сможет вернуть себе территории ближайшие 16 лет в случае, если ВСУ в ближайшее время не добьется успехов на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Также отмечается, что в случае, если украинские силы останутся в тупике в течение лета, то исход событий будут определять политические аспекты конфликта – в данный момент многие сторонники Украины в Европе и даже в США присоединятся к Глобальному Югу, который призывает начать серьезные переговоры.
Кроме того, Аллисон добавляет, что в случае достижения соглашения каждая сторона «объявит победу» и «весь мир отпразднует окончание конфликта и назовет это миром».
Напомним, ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
ВВС России разбомбили места скопления ВСУ на ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС.
Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения.
В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.
Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.
Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.
Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.