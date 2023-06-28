Марочко сообщил о проблемах ВСУ с логистикой на трех направлениях

Военный эксперт Марочко: ВСУ из-за обильных дождей столкнулись с проблемами логистики на трех направлениях

Вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт рассказал, что техника ВСУ застревает в размытых дорогах и с трудом передвигается, кроме того, украинским войскам задерживают поставку материально-технического обеспечения, передает РИА «Новости».

Кроме того, Марочко сообщил, что российские военнослужащие отмечают снижение активности ВСУ на луганском направлении. По его словам, это вызвано регулярными потерями украинских сил и исчерпанием их наступательного потенциала, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении.

