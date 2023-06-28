ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Минобороны: Российские артиллеристы за сутки сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан

Российские артиллеристы в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Российский офицер сообщил, что артиллерией группировки «Запад» сорваны три попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе населенных пунктов Кисловка, Ольшаны и Новоселовское. По имеющихся у него данным, потери противника составили более взвода живой силы и один пикап, передает ТАСС.

Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также по подразделениям территориальной обороны Украины.

Зыбинский также информировал, что в ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Ковшаровка.

В свою очередь артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) иностранного производства, а расчет САУ «Акация» уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое.

Накануне российские военные сорвали попытку ротации личного состава ВСУ под Кременной.