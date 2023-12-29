Тяжелые атомные крейсеры проекта 1144: Четыре грозы морей

Любимец главкома Горшкова



Сама концепция атомных крейсеров – это дитя холодной войны. Еще до того, как в 1961 году в Соединенных Штатах Америки был введен в эксплуатацию атомный крейсер USS Long Beach, советские конструкторы задумывались о создании надводного корабля с атомной установкой. Появление у потенциального противника подобного крейсера только форсировало разработки. Хотя изначально ученые получили другое задание. В строй должен был встать большой противолодочный корабль (БПК) с атомной установкой.



Главная сложность заключалась в том, что противолодочный корабль просто не смог бы обеспечить нужную плотность ПВО. Какой выход? Конструкторы предложили: будут два корабля. В дополнение к БПК появится ракетный крейсер. Один нес бы противолодочное вооружение, второй – противокорабельные крылатые ракеты. Мощности противовоздушной обороны в совокупности хватило бы для борьбы с авиацией противника.



Но от этой идеи в итоге отказались. Было решено увеличить водоизмещение будущего крейсера, оснастить его огромной номенклатурой вооружений, а также самым современным на тот момент оборудованием. Все это время разработкой проекта занимался главный конструктор Борис Купенский, работавший в Северном проектно-конструкторском бюро в Ленинграде. Особо трепетно к проекту относился сам главнокомандующий ВМФ, заместитель министра обороны, родоначальник ракетно-ядерного флота – адмирал Сергей Горшков.



Не сказать, что проектирование шло легко. Постоянно появлялись новые вводные, распоряжения вышестоящего руководства. К примеру, главком потребовал, чтобы на корабле, помимо атомной силовой установки, разместили резервную, на органическом топливе. Опасение военачальника можно было понять: опыта эксплуатации такого крейсера у Советского Союза тогда просто не было. Лучше перестраховаться. Тем не менее эскизный проект был готов в 1969 году, технический – в 1971-м, а в 1973-м заложили головное судно проекта 1144 «Орлан».



Под надежной защитой



Первый из четырех кораблей, получивший имя «Киров», спустили на воду в 1977 году. Его размеры и оснащение поражали тогда, поражают и сейчас: длина – 250,1 м, ширина – 28,5 м, осадка – 10,3 м, а полное водоизмещение – свыше 25,8 тыс. тонн. Экипаж составлял 744 человека (включая 101 офицера) и 18 человек летного состава вертолетов Ка-27, которые размещались на «Кирове». В тяжелом атомном ракетном крейсере (ТАРК) насчитывалось 16 отсеков и пять палуб.



На кораблях проекта 1144 «Орлан» более 1600 помещений. Это кубрики (жилые помещения для членов экипажа), душевые, бани с бассейном, спортзал, своя аптека, амбулатория, операционная, рентген-кабинет и т. д. Словом, все, что могло пригодиться экипажу в дальнем походе (автономное плавное длилось до 60 дней).





Особый интерес вызывает, конечно, атомная энергетическая установка судна. Она размещается в трех отсеках корабля. Два реактора совокупно выдавали 342 МВт! Не забыли и о резерве – два котла КВГ-2 работали в турбинных отделениях. При использовании лишь резервной установки тяжелый атомный ракетный крейсер мог пройти больше 1000 морских миль (свыше 1852 км). Но все же сердцем корабля оставались его реакторы.



За базу взяли уже имеющиеся ледокольные реакторы, но значительно усовершенствовали их. Отличий много, но главное – уран высокой степени обогащения. Его использовали в тепловых сборках. Десять лет до следующей перезарядки – тот минимум, который могли отработать реакторы. Благодаря их использованию дальность хода ТАРК не ограничена, при этом крейсер способен развивать скорость до 32 узлов (59 км/ч). Кстати, два реактора «Кирова» могли бы обеспечить энергией целый районный центр в средней полосе России.



Непробиваемый гранит для противника



Рассматривая вооружение ТАРК, мы должны понимать следующее: «Киров» заступил на боевое дежурство в 1980 году. «Фрунзе» – в 1984-м, «Калинин» – в 1988-м, а «Куйбышев» – только в 1998-м. Но еще до того, как «Киров» был спущен на воду, конструкторы уже разработали проект 11442. В нем предусмотрели замену некоторых образцов вооружения, которые стояли на головном корабле, на более новые и усовершенствованные. Но так как и эти образцы доделывали «на ходу», то полностью соответствовал новому проекту лишь «Куйбышев» (он же «Петр Великий» с 1992 года). Остальные были промежуточными вариантами.



Если мы будем перечислять всю номенклатуру вооружений, которая ставилась на корабли проектов 1144 и 11442, то можем легко запутаться. К примеру, «Киров» получил башенные шестиствольные автоматы калибра 30 мм, которые должны были заменить на ЗРАК «Кортик»; ЗРК «Оса-МА» уступила место ЗРК «Кинжал»; современный противолодочный комплекс «Водопад» сменял аналогичную, но устаревшую «Метель»; реактивные бомбометы РБУ-12000 ставили на новые корабли вместо РБУ-6000. Словом, шла постоянная модернизация.



Но то, что однозначно наводило страх на противника, – это противокорабельная ракета П-700 «Гранит».

Эта крылатая ПКР с массой семь тонн, скоростью 2,5 Маха (примерно 860 м/с) и пониженным профилем траектории полета к цели была практически неуязвима для противоракет – из-за своей массы и скорости она продолжает путь к цели, несмотря ни на что. Если дать залп «Гранита», последующие ракеты будут координировать свою работу благодаря бортовой вычислительной машине.



Нельзя не уделить внимание системе ПВО морского базирования С-300Ф («Форт»). Ракетный комплекс включает подпалубные вертикальные пусковые установки на шести или восьми крутящихся барабанах (по восемь зенитных ракет в каждом). Этот комплекс является первым эшелоном борьбы с вражеской авиацией и стреляет на дистанцию от 5 до 75 км. А «Петр Великий» в дополнение к базовому «Форту» получил модернизированный комплекс С-300ФМ, который расположили на носу корабля. Последний позволяет сбивать цели на расстоянии от 5 до 200 км.



Вторым рубежом системы ПВО стал зенитно-ракетный комплекс «Кинжал», который появился только в последнем крейсере данной серии. Он автоматически обнаруживает цели в радиусе 45 км. Одновременно он может обстреливать до четырех целей на дальности от 1,5 до 12 км. Время реакции – восемь секунд. Если потенциальная цель пройдет и второй эшелон защиты, в дело вступит ЗРАК «Кортик». Этот комплекс ближней обороны стреляет зенитными ракетами на дистанции от 1500 до 8000 м, а из зенитного шестиствольного автомата калибра 30 мм – на расстояние от 500 до 4000 м.



Артиллерийская система крейсеров представлена башенной установкой АК-130, включающей в себя два автоматических орудия калибра 130 мм с дальностью стрельбы 23 км. В качестве противолодочной системы изначально использовался комплекс «Метель», который заменили на «Водопад». В боекомплекте насчитывается 30 противолодочных ракет-торпед с самонаведением, дальностью стрельбы 8 км, глубиной 500 м и скоростью в 41 морской узел (76 км/ч).



Пожалуй, самым известным эпизодом боевого, если можно так сказать, применения ТАРК остается поход «Кирова» в Средиземное море в 1984 году.

Во время гражданской войны в Ливане шестой флот США начал морскую блокаду ливанского побережья. Палубная авиация и линкор New Jersey бомбардировали отряды шиитского и друзского ополчений и силы сирийской армии. Появление советского «Кирова» в совокупности с развертыванием новых сил ПВО заставило американцев прекратить бомбардировки.



Другой случай, когда «Киров» и члены его экипажа героически проявили себя, случился на базе в Североморске. В мае 1984 года здесь произошел взрыв ракетного вооружения. Все корабли ушли с базы подальше в море. И лишь «Киров» остался прикрывать город своими средствами ПВО от неуправляемых ракет. А в это время в атомную подлодку поблизости грузили ракеты с ядерными боеголовками…



Новый флагман



В 1992 году крейсеры синхронно переименовали. Так, «Киров» стал «Адмиралом Ушаковым», «Фрунзе» – «Адмиралом Лазаревым», «Калинин» – «Адмиралом Нахимовым», а «Куйбышев» – «Петром Великим». В новой России двух из них ждала незавидная судьба – «Киров» не выходил в море с 1991 года, а «Фрунзе» нашел свое последнее пристанище в бухте Абрек. Финансов не было ни на ремонт, ни на утилизацию. Официально в утилизации оба крейсера находятся с 2019 и 2021 года соответственно.



«Адмирал Нахимов» до сих пор состоит на вооружении Северного флота. Он встал на ремонт еще в 1999 году. Однако работы активно начались лишь в середине нулевых. И в 2024 году крейсер должен выйти в море. Его вооружат, по словам министра обороны Сергея Шойгу, крылатыми ракетами «Калибр», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон», летающими на дальность до 1000 км со скоростью до 9 Махов (свыше 11 000 км/ч). То есть именно «Адмирал Нахимов» станет флагманом Северного флота, которым сейчас является находящийся в строю «Петр Великий».

Последний из указанных крейсеров участвовал в подъеме атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в 2000 году, привлекался к борьбе с сомалийскими пиратами, участвовал в сирийской кампании. Его судьба после модернизации «Адмирала Нахимова» пока неизвестна. Еще в середине 2023 года в СМИ появлялась информация о том, что «Петр Великий» будет списан. Но уже к концу этого же года стало доминировать мнение, основанное на неназванных источниках, что крейсер модернизируют.