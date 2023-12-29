  • Новость часаВ Польше заявили, что нарушившим границу страны объектом была «российская ракета»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия доказывает серьезность возвращения в Африку
    Генерал бундесвера: Некоторые возможности России не были учтены
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    Появилась первая в мире женщина с состоянием 100 млрд долларов
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России
    МВД продлило действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав
    CNN: Украина обречена на поражение
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть
    Кадырову показали первые «Джихад-машины»
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    5 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

    0 комментариев
    29 декабря 2023, 18:17

    Тяжелые атомные крейсеры проекта 1144: Четыре грозы морей

    Тяжелые атомные крейсеры проекта 1144: Четыре грозы морей
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Четыре уникальных тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 «Орлан» – «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев» – были настоящими властителями морей. Сегодня в боевом строю остается только «Петр Великий», а возвращение «Адмирала Нахимова» на боевую службу намечено на 2024 год. Но даже один из крейсеров проекта 1144 «Орлан» наводит страх на потенциального противника.

    Любимец главкома Горшкова

    Сама концепция атомных крейсеров – это дитя холодной войны. Еще до того, как в 1961 году в Соединенных Штатах Америки был введен в эксплуатацию атомный крейсер USS Long Beach, советские конструкторы задумывались о создании надводного корабля с атомной установкой. Появление у потенциального противника подобного крейсера только форсировало разработки. Хотя изначально ученые получили другое задание. В строй должен был встать большой противолодочный корабль (БПК) с атомной установкой.

    Главная сложность заключалась в том, что противолодочный корабль просто не смог бы обеспечить нужную плотность ПВО. Какой выход? Конструкторы предложили: будут два корабля. В дополнение к БПК появится ракетный крейсер. Один нес бы противолодочное вооружение, второй – противокорабельные крылатые ракеты. Мощности противовоздушной обороны в совокупности хватило бы для борьбы с авиацией противника.

    Но от этой идеи в итоге отказались. Было решено увеличить водоизмещение будущего крейсера, оснастить его огромной номенклатурой вооружений, а также самым современным на тот момент оборудованием. Все это время разработкой проекта занимался главный конструктор Борис Купенский, работавший в Северном проектно-конструкторском бюро в Ленинграде. Особо трепетно к проекту относился сам главнокомандующий ВМФ, заместитель министра обороны, родоначальник ракетно-ядерного флота – адмирал Сергей Горшков.

    Не сказать, что проектирование шло легко. Постоянно появлялись новые вводные, распоряжения вышестоящего руководства. К примеру, главком потребовал, чтобы на корабле, помимо атомной силовой установки, разместили резервную, на органическом топливе. Опасение военачальника можно было понять: опыта эксплуатации такого крейсера у Советского Союза тогда просто не было. Лучше перестраховаться. Тем не менее эскизный проект был готов в 1969 году, технический – в 1971-м, а в 1973-м заложили головное судно проекта 1144 «Орлан».

    Под надежной защитой

    Первый из четырех кораблей, получивший имя «Киров», спустили на воду в 1977 году. Его размеры и оснащение поражали тогда, поражают и сейчас: длина – 250,1 м, ширина – 28,5 м, осадка – 10,3 м, а полное водоизмещение – свыше 25,8 тыс. тонн. Экипаж составлял 744 человека (включая 101 офицера) и 18 человек летного состава вертолетов Ка-27, которые размещались на «Кирове». В тяжелом атомном ракетном крейсере (ТАРК) насчитывалось 16 отсеков и пять палуб.

    На кораблях проекта 1144 «Орлан» более 1600 помещений. Это кубрики (жилые помещения для членов экипажа), душевые, бани с бассейном, спортзал, своя аптека, амбулатория, операционная, рентген-кабинет и т. д. Словом, все, что могло пригодиться экипажу в дальнем походе (автономное плавное длилось до 60 дней).


    Особый интерес вызывает, конечно, атомная энергетическая установка судна. Она размещается в трех отсеках корабля. Два реактора совокупно выдавали 342 МВт! Не забыли и о резерве – два котла КВГ-2 работали в турбинных отделениях. При использовании лишь резервной установки тяжелый атомный ракетный крейсер мог пройти больше 1000 морских миль (свыше 1852 км). Но все же сердцем корабля оставались его реакторы.

    За базу взяли уже имеющиеся ледокольные реакторы, но значительно усовершенствовали их. Отличий много, но главное – уран высокой степени обогащения. Его использовали в тепловых сборках. Десять лет до следующей перезарядки – тот минимум, который могли отработать реакторы. Благодаря их использованию дальность хода ТАРК не ограничена, при этом крейсер способен развивать скорость до 32 узлов (59 км/ч). Кстати, два реактора «Кирова» могли бы обеспечить энергией целый районный центр в средней полосе России.

    Непробиваемый гранит для противника

    Рассматривая вооружение ТАРК, мы должны понимать следующее: «Киров» заступил на боевое дежурство в 1980 году. «Фрунзе» – в 1984-м, «Калинин» – в 1988-м, а «Куйбышев» – только в 1998-м. Но еще до того, как «Киров» был спущен на воду, конструкторы уже разработали проект 11442. В нем предусмотрели замену некоторых образцов вооружения, которые стояли на головном корабле, на более новые и усовершенствованные. Но так как и эти образцы доделывали «на ходу», то полностью соответствовал новому проекту лишь «Куйбышев» (он же «Петр Великий» с 1992 года). Остальные были промежуточными вариантами.

    Если мы будем перечислять всю номенклатуру вооружений, которая ставилась на корабли проектов 1144 и 11442, то можем легко запутаться. К примеру, «Киров» получил башенные шестиствольные автоматы калибра 30 мм, которые должны были заменить на ЗРАК «Кортик»; ЗРК «Оса-МА» уступила место ЗРК «Кинжал»; современный противолодочный комплекс «Водопад» сменял аналогичную, но устаревшую «Метель»; реактивные бомбометы РБУ-12000 ставили на новые корабли вместо РБУ-6000. Словом, шла постоянная модернизация.

    Но то, что однозначно наводило страх на противника, – это противокорабельная ракета П-700 «Гранит».

    Эта крылатая ПКР с массой семь тонн, скоростью 2,5 Маха (примерно 860 м/с) и пониженным профилем траектории полета к цели была практически неуязвима для противоракет – из-за своей массы и скорости она продолжает путь к цели, несмотря ни на что. Если дать залп «Гранита», последующие ракеты будут координировать свою работу благодаря бортовой вычислительной машине.

    Нельзя не уделить внимание системе ПВО морского базирования С-300Ф («Форт»). Ракетный комплекс включает подпалубные вертикальные пусковые установки на шести или восьми крутящихся барабанах (по восемь зенитных ракет в каждом). Этот комплекс является первым эшелоном борьбы с вражеской авиацией и стреляет на дистанцию от 5 до 75 км. А «Петр Великий» в дополнение к базовому «Форту» получил модернизированный комплекс С-300ФМ, который расположили на носу корабля. Последний позволяет сбивать цели на расстоянии от 5 до 200 км.

    Вторым рубежом системы ПВО стал зенитно-ракетный комплекс «Кинжал», который появился только в последнем крейсере данной серии. Он автоматически обнаруживает цели в радиусе 45 км. Одновременно он может обстреливать до четырех целей на дальности от 1,5 до 12 км. Время реакции – восемь секунд. Если потенциальная цель пройдет и второй эшелон защиты, в дело вступит ЗРАК «Кортик». Этот комплекс ближней обороны стреляет зенитными ракетами на дистанции от 1500 до 8000 м, а из зенитного шестиствольного автомата калибра 30 мм – на расстояние от 500 до 4000 м.

    Артиллерийская система крейсеров представлена башенной установкой АК-130, включающей в себя два автоматических орудия калибра 130 мм с дальностью стрельбы 23 км. В качестве противолодочной системы изначально использовался комплекс «Метель», который заменили на «Водопад». В боекомплекте насчитывается 30 противолодочных ракет-торпед с самонаведением, дальностью стрельбы 8 км, глубиной 500 м и скоростью в 41 морской узел (76 км/ч).

    Пожалуй, самым известным эпизодом боевого, если можно так сказать, применения ТАРК остается поход «Кирова» в Средиземное море в 1984 году.

    Во время гражданской войны в Ливане шестой флот США начал морскую блокаду ливанского побережья. Палубная авиация и линкор New Jersey бомбардировали отряды шиитского и друзского ополчений и силы сирийской армии. Появление советского «Кирова» в совокупности с развертыванием новых сил ПВО заставило американцев прекратить бомбардировки.

    Другой случай, когда «Киров» и члены его экипажа героически проявили себя, случился на базе в Североморске. В мае 1984 года здесь произошел взрыв ракетного вооружения. Все корабли ушли с базы подальше в море. И лишь «Киров» остался прикрывать город своими средствами ПВО от неуправляемых ракет. А в это время в атомную подлодку поблизости грузили ракеты с ядерными боеголовками…

    Новый флагман

    В 1992 году крейсеры синхронно переименовали. Так, «Киров» стал «Адмиралом Ушаковым», «Фрунзе» – «Адмиралом Лазаревым», «Калинин» – «Адмиралом Нахимовым», а «Куйбышев» – «Петром Великим». В новой России двух из них ждала незавидная судьба – «Киров» не выходил в море с 1991 года, а «Фрунзе» нашел свое последнее пристанище в бухте Абрек. Финансов не было ни на ремонт, ни на утилизацию. Официально в утилизации оба крейсера находятся с 2019 и 2021 года соответственно.

    «Адмирал Нахимов» до сих пор состоит на вооружении Северного флота. Он встал на ремонт еще в 1999 году. Однако работы активно начались лишь в середине нулевых. И в 2024 году крейсер должен выйти в море. Его вооружат, по словам министра обороны Сергея Шойгу, крылатыми ракетами «Калибр», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон», летающими на дальность до 1000 км со скоростью до 9 Махов (свыше 11 000 км/ч). То есть именно «Адмирал Нахимов» станет флагманом Северного флота, которым сейчас является находящийся в строю «Петр Великий».

    Последний из указанных крейсеров участвовал в подъеме атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в 2000 году, привлекался к борьбе с сомалийскими пиратами, участвовал в сирийской кампании. Его судьба после модернизации «Адмирала Нахимова» пока неизвестна. Еще в середине 2023 года в СМИ появлялась информация о том, что «Петр Великий» будет списан. Но уже к концу этого же года стало доминировать мнение, основанное на неназванных источниках, что крейсер модернизируют.

    Главное
    Президент Аргентины отказался от присоединения страны к БРИКС
    Авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов ВВС Украины
    «Неопознанный воздушный объект» нарушил границу Польши со стороны Украины
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений
    МВД объявило о закрытии Красной площади в ночь на Новый год
    Угонщик Lamborghini в Москве оказался наркоманом из Петербурга
    Кононенко объяснил массовые нападки на Киркорова после «голой» вечеринки

    Как российские порты превзошли советские достижения

    Грузооборот портов России по итогам уходящего года продемонстрировал рекордные показатели. Более того, в следующем году прогнозируются еще более впечатляющие результаты. Перед нами прямой признак роста суверенитета России: от услуг портов стран Прибалтики Россия отказывается. Подробности

    Перейти в раздел

    США ставят мир на грань новой ядерной гонки

    В переговорах России и США по сокращению стратегических наступательных вооружений должны участвовать Великобритания и Франция. Как отметил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, потенциалы этих стран стали носить «весьма существенный и чувствительный характер». Почти год назад Москва приостановила свое участие в этом договоре в ответ на планы НАТО и США нанести стратегическое поражение России. При каких условиях стороны могут снова исполнять взятые на себя обязательства по сокращению стратегических вооружений? Подробности

    Перейти в раздел

    2023 год стал годом возвращения в Россию

    «У многих релокантов наступило осознание реальности». Такими словами эксперты объясняют одну из главных тенденций 2023 года – возвращение на Родину тех, кто покинул Россию после начала спецоперации. С какой реальностью столкнулись эти люди за рубежом и что убедило их, что в России на самом деле гораздо лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дача Хрущева» стала объектом атаки США

    За скандалом вокруг передачи России «дачи Хрущева» и ряда других объектов в Абхазии стоят неправительственные организации, финансируемые Соединенными Штатами. Это прямо следует из документов, обнародованных руководством республики. Эти НПО попытались столкнуть Абхазию и Россию, спекулируя лозунгами о «распродаже Родины». Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............