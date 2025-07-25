Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
В Петербурге отменили салют и все водные мероприятия ко Дню ВМФ
Праздничные мероприятия, запланированные на акваториях Петербурга ко Дню Военно-морского флота, не состоятся по решению городских властей, отменен также салют.
Городской комитет по транспорту объявил об отмене Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге, передает ТАСС.
Торжества должны были пройти 27 июля. Не состоятся не только парад, но и прохождение колонн парусных, гребных, моторных судов и гидроциклов, а также праздничный салют.
Городские власти не будут проводить в акваториях Невы никакие мероприятия, связанные с празднованием Дня Военно-морского флота. Решение об отмене парада обосновали соображениями безопасности.
День ВМФ отмечается с 1939 года. Традиция проведения Главного военно-морского парада была восстановлена в 2017 году по указу президента России Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в прошлом году проводил встречу с иностранными гостями в ходе Главного военно-морского парада в Петербурге.