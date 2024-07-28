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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

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    28 июля 2024, 12:51 • Новости дня

    Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ.

    Отмечается, что встреча проходит в здании Адмиралтейства, передает РИА «Новости». Делегации иностранных государств регулярно бывают на параде ВМФ.

    Ранее Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

    27 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий спецоперации на Украине, выразил мнение президент Владимир Путин.

    «Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу… Были и такие слова: «Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа», – передает ТАСС его слова.

    Глава государства отметил, что эти строки перекликаются с сегодняшней историей, они связаны с российскими ребятами на передовой и проведением спецоперации.

    Также Путин добавил, что задача «Нового Херсонеса» в Севастополе – погрузить посетителей в историю России.

    «И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали... кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность», – заметил он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    Напомним, число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    25 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» и опубликовал фото встречи.

    Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита в Россию.

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    25 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Назван состав обновленного президиума Госсовета

    Путин обновил состав президиума Госсовета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.

    В обновленный состав президиума Госсовета включен, в частности, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который ранее возглавил комиссию по направлению «Сельское хозяйство», передает ТАСС.

    В состав президиума также вошел глава Рязанской области Павел Малков, назначенный ранее руководителем комиссии по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ставший председателем комиссии «Международная кооперация и экспорт».

    Кроме того, в него включены врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Калужской области Владислав Шапша и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    Путин исключил из состава президиума Госсовета главу Минпромторга Антона Алиханова – бывшего губернатора Калининградской области, министра энергетики Сергея Цивилева – экс-главу Кузбасса, советника президента России Игоря Левитина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

    Также исключены экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров.

    Ранее Путин включил в Госсовет врио глав девяти регионов.

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    25 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, в четверг прибывшие на Валаам, общаются в закрытом формате.

    После посещения часовни царственных страстотерпцев Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    25 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Лукашенко посетили храм на Валааме

    Песков рассказал детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Об этом рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что этот храм расположен на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, павших за веру и Отечество.

    Песков также отметил, что Путин ранее уже был в храме Смоленской иконы Божией Матери. В этот раз Путин вместе с Лукашенко посетили молебен, после чего лидеры продолжили общение на Валааме.

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

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    27 июля 2024, 11:48 • Новости дня
    Владимир Путин поздравил участников с открытием фестиваля «Таврида.АРТ»

    Tекст: Александра Юдина

    В Крыму в арт-кластере «Таврида» собрались тысячи людей из всех регионов России на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи).

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал присутствующим приветственное слово главы государства Владимира Путина.

    «Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Таврида развивается как востребованная площадка для делового общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплоченности нашего общества», – указано в послании президента.

    Российский лидер отметил, что у начинающих художников, архитекторов, артистов, представителей других творческих профессий, впереди насыщенная разнообразная программа – лекции и мастер-классы, ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов, знакомство с культурой, самобытными традициями и обычаями народов, живущих в России.

    Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида».

    Первый день фестиваля собрал на площадке тысячи людей. Они смогли увидеть выступления аутентичных региональных исполнителей, например, HAZINA из Башкортостана, Олена УУТАй из Якутии, Дышать из Татарстана и других колоритных артистов. Участники посетили экспозиции выставки-ярмарки «Арт.Молодость» и познакомились с регионами в пространстве АРТ-ЭКСПО.

    Также участники смотрели кинопремьеры, в числе которых сериал «Ландыши. Операция любовь» Александра Карпиловского, «Хранители» Юлии Музыкантской, «16 строк» Алексея Свиридова, «Богом хранимые» Любови Марецкой. В музыкальном лайнапе первого фестивального дня популярные исполнители Mary GU, Три дня дождя, Женя Трофимов и Комната культуры, ОТУКЕN, Татьяна Куртукова и специальный музыкальный гость фестиваля –  LIZWI (ЮАР).

    В 2024 году фестиваль проходит с 26 по 28 июля. Его ключевая тема – многонациональность России. Через призму молодого искусства участники смотрят на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России.

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    25 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин поручил создать оргкомитет национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» в оргкомитет национального центра «Россия».

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Администрации президента совместно с правительством Москвы и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» также поручено подготовить план мероприятий по строительству на территории столицы выставочного комплекса национального центра «Россия».

    Кроме того, Путин поручил подготовить стратегию представления на международных мероприятиях достижений России в различных отраслях экономики и культуры, а также обеспечить создание просветительских материалов об опыте международной выставки-форума «Россия» и о деятельности национального центра «Россия».

    В начале июля Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    25 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями оползней

    Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями сходов оползней

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с последствиями оползней на юге страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Напомним, число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500.

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    25 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперты: Выборы губернаторов становятся маркером политической устойчивости России

    Эксперты ЭИСИ объяснили высокие рейтинги кандидатов в губернаторы

    Эксперты: Выборы губернаторов становятся маркером политической устойчивости России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    За полтора месяца до Единого дня голосования кандидаты в главы регионов демонстрируют высокие рейтинги, а избиратели – интерес к выборам. По мнению экспертов, это обусловлено не только стабильностью политической системы в России, но и реализацией кандидатами инфраструктурных и социально-экономических «фишек», которые прямо отвечают на запросы местных жителей.

    «Намеченные на сентябрь выборы отражают электоральное послесловие президентской кампании. У нас сохраняются консолидация вокруг президента и флага. И мы впервые видим столь длительный процесс мобилизации общества», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Об этом он заявил в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства». По словам Чеснакова, новый избирательный цикл демонстрирует стабильность политической системы, а фавориты кампаний в регионах – устойчивость.

    «Консенсус, связанный с внешнеполитическими рамками, развивается и во внутриполитическую плоскость», – добавил он. Еще одной особенностью ЕДГ является то, что «президент фактически делегирует свою легитимность кандидатам в главы регионов, поэтому вопросов о легитимности быть не должно», согласился модератор дискуссии, политолог Павел Данилин.

    «У каждого губернатора своя «фишка»

    Сама же кампания проходит в спокойном темпе. Это обусловлено тем, что многие главы регионов, идущие на второй срок, относятся к призыву «губернаторов новой волны» и «губернаторов надежды», а сейчас они «заматерели», считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис – все они являются руководителями профильных комиссий Госсовета, а это тоже показатель статусности», – перечислил эксперт.

    Кроме того, каждый из губернаторов имеет свою «фишку». Например, глава Липецкой области Игорь Артамонов отлично выстроил работу по помощи семьям военнослужащих. У Лимаренко «очевидны лидерские практики по работе с цифровизацией», а у Текслера – «масштабные промышленные проекты и множество практик, связанных с урбанизмом, с развитием городской инфраструктуры».

    «В развитии туристической инфраструктуры можно выделить Владимирова и, опять же, Лимаренко. Особый статус тяжеловеса занимает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который озвучивает многие важнейшие федеральные инициативы», – продолжил Минченко. По его мнению, все действующие главы регионов в комфортном формате идут на выборы, поэтому вероятность того, что все 13 кандидатов переизберутся в первом туре, близка к 100%.

    «Избиратели сохранили интерес к выборам»

    Если посмотреть на ход кампании глазами социологов, то эксперты отмечают «высокий уровень интереса к выборам со стороны избирателей и высокий уровень декларируемой явки». При этом в фокусе внимания жителей регионов остается развитие их территорий и ответ на вопрос «Что будет завтра?»

    На примере отдельных регионов ситуация выглядит следующим образом. «В Республике Алтай у Андрея Турчака уровень известности 66%. Ключевые темы для региона: образование, здравоохранение, инфраструктура, снижение дистанции власти и населения и характерная для Алтая проблема контроля за использованием земельных ресурсов», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «В Калининградской области у Алексея Беспрозванных известность 65%. К ключевым темам тут добавляются экономика, промышленность и туризм. В Вологодской области у Георгия Филимонова почти абсолютная известность – 88%. Среди самых важных тем – общественный транспорт, спорт и обустройство территорий», – сообщил социолог.

    «В Самарской области 46% опрошенных заявили, что врио губернатора Вячеслав Федорищев вызывает положительное впечатление. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Федорищева 73%», – продолжила Лариса Паутова, управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение».

    «В Хабаровском крае Дмитрий Демешин производит положительное впечатление у 47% опрошенных. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Демешина – 83%. И Самарская область, и Хабаровский край демонстрируют очень высокий электоральный потенциал. Могу предположить только позитивные тренды», – добавила аналитик.

    В Кемеровской области 76% опрошенных допускают голосование за врио губернатора Илью Середюка, сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Главные запросы к Середюку: дорожное строительство, возведение моста, улучшение экологии и здравоохранения», – сказал политолог.

    «В Курской области 71% опрошенных знают врио Алексея Смирнова. 79% жителей декларируют участие в выборах. 38% оценивают работу врио на «хорошо». Это очень показательная цифра. Ключевые запросы курян находятся в повестке большинства регионов: ремонт и строительство дорог, развитие здравоохранения», – добавил он.

    «Кандидаты показывают преемственность»

    Этот избирательный цикл также характерен мудрым подбором врио в каждом регионе, полагает политконсультант Мария Сергеева: «В Курской, Кемеровской и Тульской областях прежние губернаторы пошли на повышение в федеральный центр, а посты врио заняли их заместители – это показывает преемственность».

    «Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Также он возглавил профильную комиссию Госсовета. Особое внимание к Беспрозванных, поскольку Калининградская область окружена странами НАТО», – заметила она.

    «Отдельно по стилю выделяется врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Важно, что он такой «местный парень» из Череповца, который сделал умопомрачительную карьеру, знает четыре языка, писал книги, мастер спорта по боевым искусствам. Он выбрал немного экспрессивную избирательную кампанию, его главная цель – расшевелить тягучесть Вологодского региона», – пояснила эксперт.

    «Сложная задача стоит и перед врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. В регионе одновременно с губернаторской кампанией также проходят выборы в Законодательное собрание края и выборы в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее Демешин очень «заходит» избирателю», – заключила она.

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    26 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

    Tекст: Александра Юдина

    Рабочий день президента Владимира Путина проходит на острове Валаам, где продолжается его неформальное общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает находиться в Республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Там же они провели переговоры в закрытом формате.

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    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

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    26 июля 2024, 14:06 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в Главном военно-морском параде

    Путин примет участие в параде ВМФ 28 июля в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, «безусловно», передает ТАСС.

    На вопрос, планирует ли белорусский лидер Александр Лукашенко, который сейчас находится с Путиным в Карелии, также принять участие в параде, Песков ответил, что не обладает такой информацией.

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    28 июля 2024, 11:43 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что военно-морское образование в России сохраняет традиции и лучшие качества моряков, а также в целом одно из лучших и прогрессивных.

    По его словам, российских моряков отличает «поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству», они сохраняют «неизменную крепость духа, дисциплину и выучку», пишет ТАСС.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством, отметив, что сегодня власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

    Как заявил Патриарх в поздравлении, разделяя ответственность за благополучие народа и Отечества, власть и церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения, передает ТАСС.

    В поздравлении глава РПЦ также отметил личный вклад Путина «в развитие этого доброго и плодотворного диалога».

    Как подчеркнул Патриарх, выбор православной веры князем Владимиром заложил «прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации». Глава РПЦ пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

    Патриарх Кирилл также обратился с поздравлениями к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, подчеркнув, что принятие христианства «определило дальнейшую судьбу славянских стран», а на «прочном фундаменте» православной веры сформировалась богатая культура братских народов России и Белоруссии, их идентичность. Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества Белорусского экзархата с органами госвласти и уверенность в том, что развитие взаимодействия и впредь будет способствовать утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества. Он пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья, душевных сил и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

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    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

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    Открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона»

    Церемония открытия Олимпийских игр в Париже обернулась скандалом и вызвала шквал критики по всему миру. Политики, блогеры, политологи и священнослужители в один голос заявили о неуважении и насмешках в адрес христианства. Однако эксперты уверены: выбор номеров для торжества был не случаен, сюжет потребовался президенту Франции Эммануэлю Макрону по политическим причинам. Подробности

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    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года, закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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