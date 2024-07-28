Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.43 комментария
Путин поздравил моряков и всех граждан России с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота, и отметил гордость за страну как за морскую державу.
«Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну – морскую державу», – отметил Путин, передает ТАСС.
«Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, – добавил президент. – Но главное – победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков».
Глава государства также поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, пишет РИА «Новости». «Да здравствует дружба Китая с Россией!», – сказал российский лидер.
В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.