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    29 декабря 2023, 17:15

    «Адмирал Горшков» – первый фрегат проекта 22350

    «Адмирал Горшков» – первый фрегат проекта 22350
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Головной фрегат проекта 22350, оснащённый грозным вооружением, заслуженно носит имя Адмирала флота Сергея Георгиевича Горшкова – флотоводца и военачальника, заместителя министра обороны СССР, депутата Верховного совета СССР, дважды Героя Советского Союза. Именно он стал «отцом» отечественного ракетно-ядерного флота. А прозвище «Главком устрашающей эффективности» никогда не вызывало удивления или несогласия. Как не вызывает удивления и то, что имя адмирала Горшкова присвоено одному из самых мощных боевых кораблей ВМФ России.

    Возрождение фрегатов

    При слове «фрегат» сегодняшний читатель, скорее всего, представит себе парусный военный корабль XVII или XVIII столетия, пушки, стреляющие чугунными ядрами, абордажные бои в открытом море... После того как паруса окончательно уступили место паровому двигателю, фрегат начал стремительно терять свою значимость. Данное обозначение военного корабля вернулось в мировое судостроение лишь во второй половине XX века. А в нашей стране – и того позднее.

    В советском флоте само понятие «фрегат» не применялось. Сходные с «фрегатными» боевые задачи выполняли так называемые сторожевые суда, отличающиеся друг от друга по размерам, вооружению, оснащению и ряду иных характеристик. С распадом СССР в полный голос заявила о себе проблема снабжения и ремонта данных кораблей. Немаловажным было и то, что находившиеся на службе около 20 лет «сторожевики» устаревали и выполнять все военные задачи в изменившихся реалиях уже не могли. Требовались новые корабли.

    Но в условиях недофинансирования, нехватки специалистов и оборудования эскиз будущего первого российского фрегата утвердили лишь в 2003 году. Практической реализацией проекта 22350 занялась компания «Невская верфь». В 2006 году начали строить головной корабль «Адмирал флота Советского Союза Горшков», в 2010-м его спустили на воду. И снова столкнулись с рядом сложностей. В частности, пришлось дорабатывать артустановку, потом – двигатель. Сказались и события на Украине – прекратилась поставка силовых установок из города Николаева.

    Лишь в июле 2018-го после завершения государственных испытаний фрегат был официально принят на вооружение. Местом его базирования стал город Североморск. В 2019-м «Адмирал Горшков» совершил кругосветное путешествие: два раза пересек экватор, миновал Панамский и Суэцкий каналы. По уровню боевой подготовки судно было названо лучшим кораблём Северного флота 2019 года. А в 2020-м состоялись испытания одной из его главных «изюминок» – гиперзвуковой ракеты «Циркон».

    Скромный по габаритам и богатый по оснащению

    Фрегат «Адмирал Горшков» нельзя назвать кораблем-гигантом. Военное судно длиной 135 м, шириной 16 м, высотой борта 8 м, глубиной погружения в воду 4,5 м развивает полную скорость до 29,5 морских узлов (54,6 км/ч). Оно имеет стандартное водоизмещение 4500 т (вес корабля только с комплектацией и экипажем), полное водоизмещение – 5400 т (масса судна с учетом комплектации, экипажа, грузов, топлива, воды и пр.).

    В состав экипажа входят от 186 до 210 человек. По запасам провизии, питьевой воды и прочего фрегат рассчитан на осуществление автономного плавания сроком до 30 суток. При экономичной скорости в 14 узлов корабль способен проходить расстояние до 4500 морских миль (8334 км). Военное судно может выполнять боевые задачи в сложных погодных условиях при волнении морской стихии до 5 баллов (высота волн до 3,5 м).


    Сплошная надстройка (закрытое сооружение, расположенное от борта до борта на главной палубе) создана с использованием композитных материалов, поглощающих и рассеивающих радиоволны. Благодаря этому значительно снижена заметность фрегата на радиолокаторах потенциального противника. Надстройка и погреба боезапаса локально защищены корабельной бронёй. Двойное дно обеспечивает дополнительную защиту и снижение качки на открытой воде.

    «Адмирал Горшков» – многоцелевой корабль. Он способен поражать подводные, надводные, наземные и воздушные объекты, осуществлять охрану и патрулирование, участвовать в мероприятиях по обеспечению как противолодочной, так и противовоздушной обороны. Для решения всех вышеперечисленных задач боевой фрегат оснащён разными видами вооружения: радиолокационным, радиоэлектронным, артиллерийским, ракетным, противолодочным, минно-торпедным, авиационным. Мы рассмотрим лишь некоторые из них.

    Так, в кормовой части судна предусмотрен вертолетный ангар. Здесь размещается корабельный вертолёт Ка-27ПЛ, созданный для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок, движущихся со скоростью до 75 км/ч на глубине до 500 м на расстоянии от фрегата до 200 км в дневное и ночное время даже в сложных метеорических условиях при сильном волнении моря до 5 баллов. Вместо Ка-27 может быть вертолёт радиолокационного дозора Ка-31.

    В составе авиационного вооружения корабля также есть беспилотник «Орлан-10», летающий до 16 часов на дистанцию до 600 км. Современные системы бортового управления и связи поддерживают постоянный контакт как с другими судами, так и с «берегом». В том числе, с аэродромами. Радиолокационные системы «Фуркэ-4», «Монолит», «Полимент» позволяют оперативно обнаруживать надводные, подводные, воздушные цели и наносить удары из всех установленных на борту видов вооружения.

    Фрегат способен успешно перехватывать противокорабельные ракеты неприятеля с помощью двух зенитных артиллерийских комплексов «Палаш», каждый из которых имеет по два вращающихся шестиствольных орудия АО-18КД. Общий боекомплект двух ЗАК «Палаш» составляет 6000 снарядов калибра 30 мм. Также с их помощью возможно поражать вертолёты, самолёты, обстреливать наземные и морские малоразмерные цели.

    Главное «адмиральское» оружие – это две зенитно-ракетные установки вертикального пуска «Редут», позволяющие одновременно поражать 16 целей.

    В качестве боеприпасов применяются крылатые ракеты «Калибр-НК», снискавшие славу еще в Сирии, сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», не засекаемые никакими средствами противовоздушной обороны, и др. На борту фрегата нашли свое место и новейшие гиперзвуковые «Цирконы», летающие со скоростью свыше 11000 км/ч и способные уничтожать цели на расстоянии до 1000 км.

    Еще немного цифр. Артустановка «Армат» калибра 130 мм способна вести стрельбу на дальности 23 км, поражая различные цели со скоростью 30 выстрелов в минуту. Противолодочные комплексы «Медведка-2» способны «накрывать» ракетами обнаруженные подводные корабли. Кстати, аппаратура фрегата позволяет устанавливать таковые на расстоянии 60 км. Также в арсенале есть переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и/или «Верба».

    По бортам корабля размещены два комплекса «Пакет-НК» калибра 324 мм, предназначенные для поражения подлодок и торпед. Пусковые установки включают четыре или восемь модулей. Для стрельбы по подводным кораблям используются тепловые торпеды, достигающие цели на расстоянии до 20 км на глубине до 600 м. Для уничтожения атакующих торпед противника применяются реактивные противоторпеды, поражающие цели на дистанции до 1400 м и на глубине до 800 м.

    При этом «Адмирал Горшков» оказался кораблем сравнительно недорогим.

    По расчётам Центра анализа стратегий и технологий, минимальная стоимость корабля – 18 млрд руб. Его заокеанский аналог – американский «Арли Бёрк», – обошелся США значительно дороже (в $2,2 млрд). Оснащение и возможности двух судов примерно сопоставимы. Учитывая, что за «Адмиралом Горшковым» должны встать в строй и другие корабли такого же типа, вопрос экономичности производства играет важную роль. Особенно, в сегодняшних непростых реалиях.

    Фрегат «Адмирал Горшков» стал импульсом в развитии российского судостроения и началом новой эры отечественного военного флота. В настоящее время планируется создание модернизированных кораблей проекта 22350М, которые будут демонстрировать более высокие показатели по длине (165 м), ширине (19 м), автономному плаванию (до 7000 морских миль), численности экипажа (300 человек), количеству вооружения (например, не один, а два вертолёта и беспилотник в двух ангарах) и прочим характеристикам.

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